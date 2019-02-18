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Все про:воровство (549) Киев (17182) штаб (1184)

 Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

В дежурную часть Деснянского управления полиции в г.Киеве позвонил заместитель главы избирательного штаба одной из политических сил и сообщил, что он обнаружил открытыми двери в офисе политической партии

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители пообщались с заявителем, который сообщил, что в течение выходных дней в офисе на улице Братиславская никого не было. В пятницу он закрыл помещение, а сегодня утром, подойдя к двери, обнаружил их открытыми. По его слова, исчез монитор и ноутбук", - говорится в сообщении.

Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что в помещение попали путем свободного доступа или путем подбора ключа. Кроме того, при осмотре помещения этажом ниже правоохранители также обнаружили открытую дверь в другие офисы, но из них ничего похищено не было.

"Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция 01
Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция 02
Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3112384
 
 
 Топ комментарии
 
Невже петіну "Солідарність" обчистив вдячний від петіних реформ народ? Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4480
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так для этого и обокрали что бы об них узнали Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6965
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Це партія, яку ніхто не знає.
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Вы тоже хотите зайти в один из их офисов в ближайшие выходные?Записывайтесь в очередь.Гггыыыггыыгы...
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Невже петіну "Солідарність" обчистив вдячний від петіних реформ народ? Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4480
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Не,то не благодарные работнички,но зато хорошо проинформированные.
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ПОЛИТИЧНА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ УКРАИНИ ... Адрес. 02166, ГОРОД КИЕВ, УЛИЦА БРАТИСЛАВСЬКА, ДОМ 40, Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3399
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так для этого и обокрали что бы об них узнали
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Зато все знают допу и его место у параши на политическом манеже
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А до чого той допа? У нього така морда, що грошей не дадуть.
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Це фальшива етікетка, яка подібна Abbibas...
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Кто-то всё таки знает и партию,и место нахождения офиса,и что по выходным там свободный доступ, хи-хи-хи (ехидненько так подхихикиваю).
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Ноутбук навіщо? Там окрім порнушки - нічого цікавого
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Точно Будку, раз название партии скрывают. Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 848

Шо, виборцив теперь куплять не за что??? Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3664

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Если первую выставили, то Жирику сейчас обидно будет.
8) Либерально-демократическая партия Украины17.07.1992
№ 268 г.Киев, ул.Братиславская, д.40, кв.110 Душин Игорь Леонидович
115) Партия «Гражданская солидарность» 25.03.2005
№ 121-п.02060, г.Киев, ул.Братиславская, 52Председатель партии Палий Виктор Николаевич
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ахахххахах

соєві ,це знов зашквар

"подивіться кого Юля в парламент привела " (с) : соя
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как не крути
а зеленский самый не запачканый
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Вже заплямований зеленський по самі вуха.
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как не крути
а зеленский самый не запачканый
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только кацапский клоун - и любит мордор - чистый как подгузник пуйла Штаб політичної партії обікрали у Києві, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3677
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А хто мордор не любить - можеш назвати такого ?
на словах всі такі "ПатріотиШоКапець" , а по факту ...
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Цирковое преступление за деньги народа
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и мне интересно... Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6660
Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2792 Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 4 ч.4 часа назад
Если кто знает - сообщите в ЛС. Тоже интересно.

Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7655
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Мабу про ту, де збираються зменшити ціни на газ, а потім потайки говорять Лагард, що не збираються це робити😁
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Це ви про себе, якщо цього не знали.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DY4mjHYaCjo

Петро тут обіцяв про зниження ціни на газ , а через тиждень підняли
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А юля обіцяла, але вже перестала обіцяти🤗
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це ше раз доводить мої слова : в списку на президента 44 клоуни !
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это цветущая панамская украина - туда пускают по слепому трасту и купленому диплому маупа Штаб політичної партії обікрали у Києві, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6035
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Кто-то знал,что по выходным там нет ни кого.А нельзя ли парочку адресов таких вот офисов узнать,они смотрю вообще не жадные.Заходи кто хошь,бери шо хошь.Или наоборот жадные,даже сторожа не наняли.
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неа не жадны - ноуты с порнушкой на видном месте
адреса членькинь партии - бери пользуйся - членам бесплатно
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а Петр Лексеевич в это же самое время бабло в офшор переводил...
Один быдляк вообщем...

Штаб політичної партії обікрали у Києві, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 994 bamr‏ @bamr69 2 ч.2 часа назад
Это когда наши прорывались из ,,Изваринского котла "

Штаб політичної партії обікрали у Києві, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 182
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Штаб политической партии обокрали в Киеве.....
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имя, сестра, имя!.........(с)
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етина партия петина - бпагодарный народ )))
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а чей штаб не раскрывают, чтоб не делать антирекламу шоколаду?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияШтаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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