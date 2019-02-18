 Штаб политической партии обокрали в Киеве, начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Киева.
"Правоохранители пообщались с заявителем, который сообщил, что в течение выходных дней в офисе на улице Братиславская никого не было. В пятницу он закрыл помещение, а сегодня утром, подойдя к двери, обнаружил их открытыми. По его слова, исчез монитор и ноутбук", - говорится в сообщении.
Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что в помещение попали путем свободного доступа или путем подбора ключа. Кроме того, при осмотре помещения этажом ниже правоохранители также обнаружили открытую дверь в другие офисы, но из них ничего похищено не было.
"Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Шо, виборцив теперь куплять не за что???
8) Либерально-демократическая партия Украины17.07.1992
№ 268 г.Киев, ул.Братиславская, д.40, кв.110 Душин Игорь Леонидович
115) Партия «Гражданская солидарность» 25.03.2005
№ 121-п.02060, г.Киев, ул.Братиславская, 52Председатель партии Палий Виктор Николаевич
це теж
соєві ,це знов зашквар
"подивіться кого Юля в парламент привела " (с) : соя
а зеленский самый не запачканый
а зеленский самый не запачканый
на словах всі такі "ПатріотиШоКапець" , а по факту ...
Сергей Наумович @sergonaumovich 4 ч.4 часа назад
Если кто знает - сообщите в ЛС. Тоже интересно.
Петро тут обіцяв про зниження ціни на газ , а через тиждень підняли
адреса членькинь партии - бери пользуйся - членам бесплатно
Один быдляк вообщем...
bamr @bamr69 2 ч.2 часа назад
Это когда наши прорывались из ,,Изваринского котла "
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имя, сестра, имя!.........(с)