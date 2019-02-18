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 Политика Украины
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 "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж

В центре города Мариуполь Донецкой области мужчина с ножом напал на агитационную палатку кандидата в президенты Петра Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщил член местной ячейки "Блока Петра Порошенко" Валерий Аверьянов.

По его словам, инцидент произошел вчера около полудня в районе магазина "100 мелочей", нападавший был один.

а тот момент у палатки находились двое женщин-агитаторов, мужчина внезапно подбежал к ним и стал выкрикивать пророссийские лозунги. Затем со словами "Здесь все равно будет ДНР", достал нож и порезал палатку, после чего убежал.

Сами агитаторы не пострадали и вызвали полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, на данный момент устанавливают личность нападавшего.

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Здесь все равно будет ДНР, - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко 01
Здесь все равно будет ДНР, - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко 02
Здесь все равно будет ДНР, - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3112349
 
 
 Топ комментарии
 
Отправьте этого идиота в ДыНыРы.
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И все? Типа "отомстил"?

Твой ДЫНЫРЫ как сосал, так и сосать будет!!!!
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А чего он сейчас не разваливает? А только после второго срока обещает?
Боюсь задача у Порошенко развалить совсем другую страну, это у него явно успешнее получается...
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И все? Типа "отомстил"?

Твой ДЫНЫРЫ как сосал, так и сосать будет!!!!
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Шото слабо вериться. Хотя там и достаточно такого народа. Но как по станиславскому
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"Здесь все равно будет ДНР" "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко - Цензор.НЕТ 2294

Команда Петра Лексеевича попросила.....
уже на все идет что бы пропиарится.....
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на данный момент устанавливают личность нападавшегоИсточник: https://censor.net.ua/p3112349

Личность нападавшего можно спросить в Штабе Порошенко, он там в ведомости зарплатной расписывался
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А нападавшие на гриценко- в штабе гриценко.....
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Даже не сомневаюсь. Ведь изрезать можно было и ночью. Но тогда пропиариться было бы труднее.
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Если не сомневаешься,поделись своими доказательствами с полицией.
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Запоребриковый, на ночь палатки не остаются.
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Вот не любят сепары и кацапы Порошенко и все тут.
Зеленского кацапы любят, Тимошенко прям уважают, а Порошенко ненавидят почему-то. "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко - Цензор.НЕТ 9821
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даже удивительно за шо -так ненавидят? может диабетики все поголовно - конфеты вкусные - а им незя)))
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ж0па от сладкого слиплась, они от запора мучаются вот и злятся
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рошен ведь лучше - чем какой то "рот фронт")))))
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они никогда в это не признаются - не скрепно
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контрабандой везут - ну как наркотик какой то - смех один)))
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а чого кацапською пишеш, якщо так любиш щирого патріота Порошенка, казачьок?
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цапа - а ты гуглу лично бы доплачивал - а то автопереводчик буксует))))
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тобто - відсутність автоперекладача змушує тебе писати своєю рідною , кацапською ?
до речі - чомусь більшість соєвих тут , як раз таки кацапомовні ...))
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Бойка и Мураева типа не ждут или просто команды обосрать небыло?
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ну шо троллота - кто из всех кандидатов - на 100% за Украину - факт шо называется на лицо ))
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хиба той чувак був таємним патріотом України? а звідки знаєш?
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не ну цапа - как это получаеться у тебя - днр и лугандон у тебя за Украину - а петя и вся остальная Украина - за цапов? вывод - ты тролль причем туповатый))))
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Кого из местных комментаторов не досчитаемся?
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Этот террорист наверно за пенсией в Мариуполь приезжал.
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таких треба одразу позбавляти громадянства і за парєбрік в руЦкій мір
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Поймать, лишить гражданства, быстро продать с аукциона недвижимость если у этого утырка таковая имеется, и выслать в ОРДЛО с деньгами.
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галімий піар місцевих будочників ... "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко - Цензор.НЕТ 2922
який ідіот в таку дешеву виставу повірить ?...))
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Верьте в дорогие спектакли Юлии Владимировны.
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Ви не праві пані Олю.. Яка актриса - такі і спектаклі..😁
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тримайте свої поради при собі - ще якась порохоботва буде радити у що і кому тут вірити ..))
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"Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко" - я бы поверил, если бы была какая то другая партия, но в данном случае, поскольку знаю БПП и его главаря, шоколадного Пахана, и на что он способен, не верю.
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)))) у промокшей совсем уже нервы сдают от безысходности...
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Мало яких буває неадекватів... Тут і в Марік їхати не потрібно. Досить по цензору перейтися..😕😕😕
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волонтёр-мушкитёр петра лексееча? нужно было еще прописать ему в тексте что-нить типо: "ну ничего,вот выберут скоро зеленского или тимошенко и будет у нас тут ДНР т.к один вы, Петр Алексеевич, противостоите этому..аааа..." и давай резать палатку
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супер! после 17 часов свинорылые уходят домой с работы, комментариев в 10 раз меньше, дышится легко и не ВОНАет тоже.
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Весеннее обострение скреп, плюс завтра полнолуние
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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