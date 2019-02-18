 "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщил член местной ячейки "Блока Петра Порошенко" Валерий Аверьянов.
По его словам, инцидент произошел вчера около полудня в районе магазина "100 мелочей", нападавший был один.
а тот момент у палатки находились двое женщин-агитаторов, мужчина внезапно подбежал к ним и стал выкрикивать пророссийские лозунги. Затем со словами "Здесь все равно будет ДНР", достал нож и порезал палатку, после чего убежал.
Сами агитаторы не пострадали и вызвали полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, на данный момент устанавливают личность нападавшего.
Боюсь задача у Порошенко развалить совсем другую страну, это у него явно успешнее получается...
Твой ДЫНЫРЫ как сосал, так и сосать будет!!!!
Команда Петра Лексеевича попросила.....
уже на все идет что бы пропиарится.....
Личность нападавшего можно спросить в Штабе Порошенко, он там в ведомости зарплатной расписывался
Зеленского кацапы любят, Тимошенко прям уважают, а Порошенко ненавидят почему-то.
до речі - чомусь більшість соєвих тут , як раз таки кацапомовні ...))
який ідіот в таку дешеву виставу повірить ?...))
порезали 6удку