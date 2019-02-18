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 После нападения вандала в киевском метро закрывают выставку о Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Выставку "Квантовый скачок Шевченко. Метро" в столичном метрополитене досрочно закрыли из-за вандализма. Накануне работы были повреждены, а еще ранее часть работ были украдены.

Как информирует Цензор.НЕТ, данное сообщение появилось на странице Национального музея Тараса Шевченко.

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...

"В эти выходные большинство постеров выставки были уничтожены молодым человеком, вооруженным ножом. За 10 дней экспонирования выставки организаторы получили сотни положительных отзывов от посетителей. Радость от познания, неожиданные параллели, смех, хорошее настроение и желание прочитать/перечитать Шевченко - основной месседж этих сообщений. Конечно, не обошлось без негативных комментариев, мы ожидали такой реакции, но надеялись на цивилизованный диалог", - говорится в сообщении.

В музее заявили, что осуждают "проявления агрессии" относительно художественного выявления и выступают за культурный диалог.

"Акты подобного вандализма и агрессии не только нарушают законы Украины, но и отрицают саму попытку создания мультикультурного пространства, толкают нас к тоталитарному обществу, когда отдельная группа людей решает, какое искусство имеет право на существование, а какое является "дегенеративным" или "неправильным", - заявили в музее Тараса Шевченко, который и экспонировал совместно с иллюстратором Александром Греховым выставку.

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Видео порчи постеров обнародовали на странице "Киев оперативный" в Фейсбуке. Оказалось, что постеры повредил националиста Юрий Хорт.

"Украинофобии заворачивают в псевдоискусство. Так было с печально известной Галереей ДУКАТ, где выставляли картину "Бык украинец" этим летом. Теперь у нас замахнулись на Кобзаря", - написал он в Фейсбуке, назвав выставку "надругательством над Шевченко".

Впоследствии он назвал уничтожение картин "художественной акцией с его стороны".

"На самом деле если Грехов видит Шевченко деформированным, то я просто вижу такие рисунки порезанными. С моей стороны это художественная акция, непонятная ограниченным умам. Ограниченные умы как раз накатали на меня заявление, потому открыто уголовное производство", - написал Хорт.

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Выставка "Квантовый скачок Шевченко. Метро" открылась на станции метро "Тараса Шевченко" 10 февраля и должна была работать до 10 марта. На постерах Тарас Шевченко был представлен в ряде образов - в частности, певца Элвиса Пресли, главного героя "Пиратов Карибского моря" Джека Воробья, "Человека-паука", Фантомаса, мексиканской художницы Фриды Кало.

После нападения вандала в киевском метро закрывают выставку о Шевченко 02
После нападения вандала в киевском метро закрывают выставку о Шевченко 03

Авторы выставки призывали расширить границы понимания творчества и личности Шевченко, проводя аналогии между ним и образами других известных личностей и героев.

После нападения вандала в киевском метро закрывают выставку о Шевченко 04
После нападения вандала в киевском метро закрывают выставку о Шевченко 05

Источник: https://censor.net.ua/p3112308
 
   
 Топ комментарии
 
Тарас Шевченко є символом української нації, тому така художня виставка незрозуміла После нападения вандала в киевском метро закрывают вставку о Шевченко - Цензор.НЕТ 8406 Треба було радитися перед тим, як відкривати це художнє непорозуміння.
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Да уж...если это искусство..то я папа римский...
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Мистецтво не повинно мати табу та заборон!
Дикуни їдучі...
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Тому точно так треба намалювати Пілсудського После нападения вандала в киевском метро закрывают вставку о Шевченко - Цензор.НЕТ 6843
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Мабуть йому це не сподобається, а ми йому будемо говорити "Мистецтво не повинно мати табу та заборон!
Дикуни їдучі..."
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Моя матір - старенька сільська жінка, і як об'єкт шаржів цікавості не викличе, крім найближчих.
А нацючня без ідолів не може. Це лакейський кремлівський синдром. Тут ви від мокшан ні на грам не відрізняєтесь. Такі ж печерні.
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про нациків ти своїм полякам розказуй. Там в вас їх більше в разів так 10....
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якшо ти мав значення нацики - "нацисти" а не "націоналісти". То я їх теж не зустрічав тут.
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Навчись читати. Пробуй ворушити при цьому губами. А не ляскати.
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Пишеш в Гуглі Piłsudski karykatura - і насолоджуєшся.
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Так вже домалювалися карикатуристи французькі. Араби дикі французи мертві. Не думаю шо вони так хотіли закінчити своє коротке творче життя.

Такі примітивні карикатури не можливо назвати мистецтвом.
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Тобто, нацюки ментально нічом не відрізняються від ісламістської мерзоти.
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Обдолбаная донбасня. Других причин не вижу
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активист из Винницы Юрий Павленко по прозвищу Хорт.
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Активист чего? Коммунистической партии или любитель костра и песен?!
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Активист - националист, так понятнее?
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Не понятно почему националист так возбудился на Тараса Шевченко. Кажись правильный дядька, млжет за бабки.
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Тарас Шевченко є символом української нації, тому така художня виставка незрозуміла После нападения вандала в киевском метро закрывают вставку о Шевченко - Цензор.НЕТ 8406 Треба було радитися перед тим, як відкривати це художнє непорозуміння.
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А Франко? А Українка? А Мирний? А Котляревський?
Печерна нацючня не може без ідола.
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Ну глядя на подписи под картинами, ничего плохого не вижу в выставке.
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Да уж...если это искусство..то я папа римский...
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Правильно чел сделал.
Если бы ещё ипло начистили и "художникам", спотворившим Шевченко, і дебілам які дозволили так звану "виставку".
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Після нападу вандала в київському метро закривають виставку про Шевченка - Цензор.НЕТ 7176
а нету точно такого с петром алексеевичем?
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Кстати єтот хлопчик, Юра Хорт, провел почти два года по СИЗО за то, что порвал портрет Порошенко
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жестко
только порвал?
или флеш моб какой забабахал?
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Правда, что в СИЗО (да ещё и на два года) сажают за порванный портрет? Расскажи поподробнее, а то как-то уж лихо пострадал "хлопчик" за правду-матку, если вам серить конечно.
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когда есть Парубий, Барна и еще куча фриков в ВР
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Не зовсім ясно хто більший вандал, автор цих малюнків, чи той хто їх подряпав. )))
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Чего это вандал? Молодец чувак, респект ему! На пороха пусть карикатуры рисует, падло ждовское!
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У этого дурачка судя по тупой агрессии нет секса. Молодое тупое животное придралось к тому что сам не понимает. Купите недоразвитому билет в Европу, пусть посмотрит как живут цевелизованые люди.
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Согласен, просто идиот, который неспособен своё мнение в словах выразить - вот высоченный IQ и прёт из него.
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С кем по твоему он должен говорить? Там автор карикатуры сбоку стоит?
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Реакция этого "интеллигента" - мягко говоря, неадекватная. То есть, если ему не нрявится эта выставка, то, по логике здравого смысла, он должен либо облечь своё мнение в вербальную форму, или, например, устроить свою собвственную выставку, в которой изобразит своё возмущение непонравившимся ему образами Шевченко. А он поступает как, скажем, ИС, которые взрывают "неверные" памятники истории. Вот и всё.

Я представляю себе его диалог с автором работ, к тому же.
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Он что по твоему художник чтобы выставки делать свои? Говорить там не с кем так как автора сбоку, с запасной челюстью, нет.

А возможно это автор должен подумать за то , что не всем может такая "выставка" понравиться и делать выставку нужно в выставочном центре с охраной и пускать только по билетиках - почитателей такого "творчества"
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Абсолютно верно. Он не художник и не активист никакой, и не журналист, а так, просто никто с ножичком в кармане. Хорошо, что автора рядом не было, если учесть что это быдло на распечатки бросается, как бык на новые ворота.
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цевелизованые - три помилки в одному слові - це цевелізація.
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выродок сраный ублюдок я б его зарезал...мразота
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О! И на "вк" ссылка. Так ты, как любят говорить по методичке порохоботы, товарищь из-за поребрика. Как и "выставка" эта.... Если можно такое недоразумение назвать - выставкой"
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да и правильно- уродство какое то...квантовое
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А, по-моему, правильно пацан сделал.
Бузину за глумление над украинскими символами пристрелили, как скотину. А тут выставка целая.
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Сльозы мишают тибе гаварить, коцаб?
А еще в Одессе барбекю удалось на славу. Ее пепел непременно должен стучать в твое сердце.
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Перформанс с изображениями якобы поэта Шевченко действительно убогий. Когда нет таланта остается вот такие идиотские креативы придумывать в стиле Гоголь феста. Но действия Тхора еще хуже, потому что во-певых, он выглядел как стоеросовый вандал из за поребирка, во-вторых в итоге он прорекламировал идиотский перфоманс - было гонмняная выствочка никому неизвестная, а теперь это Хайп
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автора "рисунков" нужно проверить на дегенеративность
либо ты творец -вечного, красивого и умного
либо - ***** из "Шарли'з" - провокатор и жид
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПосле нападения вандала в киевском метро закрывают выставку о Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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