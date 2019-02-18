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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция установила захватывавших украинские корабли в 2014 году членов "самообороны" Крыма из группировки "Рубеж". ФОТО

Полиция установила и сейчас разыскивает руководителя и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", входившего в состав "самообороны" Крыма, которые в марте 2014 года участвовали в захвате украинских кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции по Автономной Республике Крым и городу Севастополь, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе установлены и объявлены в розыск руководство и участники отдельного подразделения "Рубеж", которое входило в состав вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и действовало на территории города Севастополя", - говорится в сообщении.

Полиция установила захватывавших украинские корабли в 2014 году членов самообороны Крыма из группировки Рубеж 01

Как подчеркнули в полиции, по результатам полученных в ходе расследования доказательств установлен руководитель незаконно созданного вооруженного формирования "Рубеж", которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжелые последствия), за которое предусмотрена уголовная ответственность до пятнадцати лет лишения свободы.

Полиция установила захватывавших украинские корабли в 2014 году членов самообороны Крыма из группировки Рубеж 02

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Кроме того, установлены 9 "бойцов" незаконно созданного вооруженного формирования "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницький", разведывательного катера "Славутич", воинских частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блокпостов. Установлены личности подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования), за которое предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.

Полиция установила захватывавших украинские корабли в 2014 году членов самообороны Крыма из группировки Рубеж 03

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Процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляется прокуратурой АР Крым.

Напомним, весной 2014 оккупанты в Крыму захватили все ведущие корабли Военно-морских сил Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3112294
 
   
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И шо с того ? Как яныка судить будете ? Блаженные...
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Тоже как Дыркина вызовут на допрос?
Клоуны, они что туда поедут искать. Тут Штепу пятый год никак не могут посадить, а еще этот цирк устраивают.
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Ну і чьо?А в розшук куди об"явили? У всеукраїнський? Ну-ну... Здається,загрались ви вже в демократію...
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Засранцы. Сейчас бы их поспрошать... Так ведь не сознаются, что лоханулись.
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Наказание должно быть, пусть даже в заочной форме! Ни одна "падла" не должна проскочить незамеченной. Пусть сидят на рассиии, в своем "мухосранске" и не мечтают выехать за пределы своего "Таежного союза"!
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Какие то пенсы корабли захватили.
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а приказ на защиту кораблей был а то по фото видно что старичье наши корабли захватило
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заплатите спецназу израиля ( если таковых у нас не имеется)...те привезут их откуда хошь...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция установила захватывавших украинские корабли в 2014 году членов "самообороны" Крыма из группировки "Рубеж". ФОТО
 
 
 
 
 
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