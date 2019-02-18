 Полиция установила захватывавших украинские корабли в 2014 году членов "самообороны" Крыма из группировки "Рубеж". ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции по Автономной Республике Крым и городу Севастополь, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе установлены и объявлены в розыск руководство и участники отдельного подразделения "Рубеж", которое входило в состав вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и действовало на территории города Севастополя", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в полиции, по результатам полученных в ходе расследования доказательств установлен руководитель незаконно созданного вооруженного формирования "Рубеж", которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжелые последствия), за которое предусмотрена уголовная ответственность до пятнадцати лет лишения свободы.

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Кроме того, установлены 9 "бойцов" незаконно созданного вооруженного формирования "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницький", разведывательного катера "Славутич", воинских частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блокпостов. Установлены личности подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования), за которое предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.

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Процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляется прокуратурой АР Крым.

Напомним, весной 2014 оккупанты в Крыму захватили все ведущие корабли Военно-морских сил Украины.