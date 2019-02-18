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 С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Сергеем Данилейченко простятся завтра на Черкасщине. ФОТО

Старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко погиб 16 февраля от пулевого ранения в бою вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 19 февраля, в 12.00 в селе Вербовец Катеринопольского района Черкасской области состоится церемония прощания с Сергеем Павловичем Данилейченко, 1990 года рождения, старшим солдатом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 16 февраля вечером от пулевого ранения в бою вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

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Сергей Данилейченко родился 25.12.1990 года в Вербовце. Учился в Тальянковском государственном аграрном техникуме, отслужил в армии, на войну ушел добровольцем, затем перешел на контракт.

У него остались две сестры и брат, который тоже принимал участие в АТО.

С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Сергеем Данилейченко простятся завтра на Черкасщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3112293
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Сергеем Данилейченко простятся завтра на Черкасщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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