 С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Сергеем Данилейченко простятся завтра на Черкасщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 19 февраля, в 12.00 в селе Вербовец Катеринопольского района Черкасской области состоится церемония прощания с Сергеем Павловичем Данилейченко, 1990 года рождения, старшим солдатом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 16 февраля вечером от пулевого ранения в бою вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Данилейченко погиб накануне во время боя с наемниками РФ

Сергей Данилейченко родился 25.12.1990 года в Вербовце. Учился в Тальянковском государственном аграрном техникуме, отслужил в армии, на войну ушел добровольцем, затем перешел на контракт.

У него остались две сестры и брат, который тоже принимал участие в АТО.