 Режим Асада совершил уже свыше 300 химатак в Сирии, применяя в основном кустарные бомбы с хлором, - доклад Global Public Policy Institute. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщество Conflict Intelligence Team, об этом говорится в докладе, обнародованном берлинской экспертной группой Global Public Policy Institute, которая действует с 2003 года при поддержке, в частности, европейских государств и органов ЕС.

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Так, в результате исследователям удалось прямо или косвенно подтвердить 336 химических атак, вина за 98% которых лежит на режиме президента Башара Асада (остальные 2% атак нанесли террористы ИГИЛ). Еще 162 сообщения о применении химоружия остались неподтвержденными.

Анализ примененных отравляющих веществ и боеприпасов показал, что большая часть химических атак представляла собой сброс кустарно изготовленных боеприпасов, снаряженных хлором. Авторы доклада отмечают, что хлор имеет ряд преимуществ перед боевыми отравляющими веществами: он не входит в число веществ, запрещенных Конвенцией по запрещению химического оружия, поскольку имеет широкое промышленное применение. Последнее означает, что сирийские власти имеют практически неограниченный доступ к запасам хлора, что и позволило нанести столько химических атак.

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Анализируя места падения боеприпасов, авторы делают вывод, что они применялись в основном против гражданского населения. Согласно докладу, химическое оружие — только часть стратегии неизбирательных ударов, которую сирийский режим последовательно применяет практически на всем протяжении конфликта. Цель этой стратегии — лишить противников Асада поддержки местного населения и принудить мирных жителей к бегству, что делает оборону населенных пунктов невозможной. Характерным примером успеха такой стратегии стала битва за Восточную Гуту, где неизбирательные (в том числе химические) бомбардировки привели к подписанию "соглашений о примирении" — фактической капитуляции повстанцев.

В докладе также говорится, что после первого ракетного удара США в ответ на химическую атаку в апреле 2017 года не наблюдалось случаев применения зарина, а после американо-франко-британских ударов в апреле 2018 прекратилось и применение хлора. Такое ограниченное вмешательство, по мнению исследователей, способно облегчить страдания мирного населения без попыток насильственной смены режима.



