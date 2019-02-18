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Все про:взрыв (4201) Донецк (6011)

 Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле "администрации ДНР": террористы уже заподозрили "укроДРГ". ФОТО

Три взрыва сотрясли центр оккупированного Донецка в понедельник утром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут местные жители в социальных сетях, а также сообщают ресурсы террористов.

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"Донецк. Центр. Очень сильный взрыв, похожий на тот, что был в "Сепаре", "Мощный взрыв, ехала по Университетской, проспект Комсомольский, будто где-то рядом", "А кого рванули в нашем центре мироздания?", "Бульвар Пушкина услышал два подряд и увидел столб дыма в районе гаражей за Шахтером", "По ходу кого-то утилизируют?", "Мощно прогремело, даже стена вздрогнула", - собрал "ОстроВ" реакцию соцсетей на взрыв в оккупированном городе.

По информации издания, сами террористы сообщили, что "сегодня около 9:00 утра в центре Донецка прогремели три взрыва. Два взрыва на бульваре Пушкина, третий рядом с перекрестком Пушкина/РККА".

При чем, боевики традиционно, не дожидаясь объективного расследования, без каких либо доказательств возложил вину за взрывы на украинскую сторону. "По предварительным данным были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника", - заявил один из террористов.

Впрочем, в сети уже отреагировали на версию со сбрасыванием бомбы с БПЛА.

Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле администрации ДНР: террористы уже заподозрили укроДРГ 01

Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле администрации ДНР: террористы уже заподозрили укроДРГ 02

Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле администрации ДНР: террористы уже заподозрили укроДРГ 03

Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле администрации ДНР: террористы уже заподозрили укроДРГ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3112207
 
   
 Топ комментарии
 
конечно укропы . тем более что на месте взрыва обнаружены неопровержимые доказательства Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле "администрации ДНР": террористы уже заподозрили "укроДРГ" - Цензор.НЕТ 6279
Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле "администрации ДНР": террористы уже заподозрили "укроДРГ" - Цензор.НЕТ 5602
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- Доктор Борменталь, умоляю вас, … если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. Это плохо? Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
- Это бесподобно!(с)
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Нет там партизан. Бандюки стреляются -делят.Парашенко не работает на диверсии.Ему бы жопу свою прикрывать жирную ))
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А как же. Ничьей спиной не прикрываюсь. Прямо перед монитором ))
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А тебе не кажется тупостью,не признавать очевидное ? ))
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Как роман с камнем ? Это как ежики кололись,плакали но лезли друг на друга ? )))
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Равлики були,и довольне неплохо кошмарили сепарню.Но по договоренности с Пуйлом их посадили наши потужни головнокомандуючи
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Шото мутят уроды. Наверное, с выборами не выгорает...
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их "спЫкеру" уже звездеть не о чем …… вот и "рисуют" сюжеты для любителей "сруцкого мира" ….
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Скромненько как то, максимум граната.
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То не ДРГ... То пердаки в козлорожих від страху рвуться..😃😃😃
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ОБСЕ будят?...типа идите...идите работать...кроты
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Понажирались в выходные кацапы,вот и рвёт теперь пуканы !
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не иначе как Зорян и Шкиряк в этом замешаны!
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конечно укропы . тем более что на месте взрыва обнаружены неопровержимые доказательства Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле "администрации ДНР": террористы уже заподозрили "укроДРГ" - Цензор.НЕТ 6279
Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле "администрации ДНР": террористы уже заподозрили "укроДРГ" - Цензор.НЕТ 5602
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спецобувь украинских диверсантов . по мнению ФСБ Три вибухи пролунало в окупованому Донецьку, один - біля "адміністрації ДНР": терористи вже запідозрили "укроДРГ" - Цензор.НЕТ 8537
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Шось не то... От якби склад зброї чи топлива, чи хочаби машина з сєпарами... А так щось не зрозуміле...
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Просто пулемётчику голову в район жопы сместило.
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99 процентов что это или местные разборки либо вообще что то по пьяне или разгильяству. но процент что всу или нацбаты или другие патриоты украины это провернули - все же есть
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та неа
до выборов никто шевелиться не будет
да и после выборов Украине нужно, чтобы ОРДЛО было еще лет 5-10
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Вінавати хунта і госдеп! Адназначна,пля! Три вибухи пролунало в окупованому Донецьку, один - біля "адміністрації ДНР": терористи вже запідозрили "укроДРГ" - Цензор.НЕТ 4390
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Руцкий мир пришел в лугандон. Со стрельбой, взрывами, смертями, нищетой, беспределом, горем... Звали? Получите и хлебайте полной ложкой...
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"донбасские силовики"?! это некий новый термин ))) это что то из раздела летописей про братские народы донбасса
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТри взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле "администрации ДНР": террористы уже заподозрили "укроДРГ". ФОТО
 
 
 
 
 
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