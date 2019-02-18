 Три взрыва прогремели в оккупированном Донецке, один - возле "администрации ДНР": террористы уже заподозрили "укроДРГ". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут местные жители в социальных сетях, а также сообщают ресурсы террористов.

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"Донецк. Центр. Очень сильный взрыв, похожий на тот, что был в "Сепаре", "Мощный взрыв, ехала по Университетской, проспект Комсомольский, будто где-то рядом", "А кого рванули в нашем центре мироздания?", "Бульвар Пушкина услышал два подряд и увидел столб дыма в районе гаражей за Шахтером", "По ходу кого-то утилизируют?", "Мощно прогремело, даже стена вздрогнула", - собрал "ОстроВ" реакцию соцсетей на взрыв в оккупированном городе.

По информации издания, сами террористы сообщили, что "сегодня около 9:00 утра в центре Донецка прогремели три взрыва. Два взрыва на бульваре Пушкина, третий рядом с перекрестком Пушкина/РККА".



При чем, боевики традиционно, не дожидаясь объективного расследования, без каких либо доказательств возложил вину за взрывы на украинскую сторону. "По предварительным данным были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника", - заявил один из террористов.

Впрочем, в сети уже отреагировали на версию со сбрасыванием бомбы с БПЛА.