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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вашими детьми, - отец Гандзюк призвал к полноценному расследованию ее убийства. ФОТО

Убийство активистки Екатерины Гандзюк должно быть расследовано полностью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал отец Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк, передает Цензор.НЕТ.

"Был у Кати. Поговорили. Немного успокоился. Все таки решил написать. За окном прекрасный летний вечер. Готовлюсь, сегодня сложная операция. Позвонили около половины десятого, коллеги из ожогового: "Очень тяжелые ожоги, более тридцати процентов тела, глубокие, похоже кислотой. Приезжайте немедленно". Ты лежала такая беззащитная и такая родная, как младенец спеленатый повязками. Едва открыла глаза, виновато улыбнулась: "Попали мы с тобой в беду, папа", - поделился он воспоминаниями.

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Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вашими детьми, - отец Гандзюк призвал к полноценному расследованию ее убийства 01
Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вашими детьми, - отец Гандзюк призвал к полноценному расследованию ее убийства 02

"Вот два фото. На первом - Катя красивая, умная, счастливая и полна мечтаний за несколько недель до нападения. На другом - через несколько часов после. Она умирала более трех месяцев. Умирала тяжело, боролась за жизнь до последнего дня. Кати нет. Я снова обращаюсь к тем, кто убивал и к тем, кто покрывает убийц. Вы живы, радуетесь солнечному дню, занимаетесь любовью, беспокоитесь за своих детей, дрожите за свою шкуру или партийные рейтинги, пиариться, врете, фальсифицирует, рветесь к власти, судите, защищаете, а иногда просто откровенно смеетесь над памятью Кати. Посмотрите на эти фото. Остановитесь! Опомнитесь! Покайтесь! Неужели вы не люди, а нелюди? И еще к вам, тысячи рядовых граждан, которые трусливо или безразлично молчат. Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вами, вашими детьми, родителями, любимыми. Посмотрите на эти фото. Не боитесь? Ладно, тогда молчите дальше ... и голосуйте за лживые обещания. Вечер. Заканчивается воскресенье. Таки попали мы с тобой в беду, Катя, в страшную беду... Извини за фото, Катя, ты у меня такая красавица", - резюмировал Виктор Гандзюк.

Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вашими детьми, - отец Гандзюк призвал к полноценному расследованию ее убийства 03
Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вашими детьми, - отец Гандзюк призвал к полноценному расследованию ее убийства 04

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Источник: https://censor.net.ua/p3112203
 
 
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Не дай Боже нікому пережити своїх дітей!
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Взывать к совести и человечности к ублюдочным тварям бесполезно,их нужно уничтожать.
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как можно так сделать? нелюди какие-то. подонки
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Хто ж його це повноцінне слідство вести буде - ті що організували це зухвале вбивство?
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Тобто по вашому організовувала не Йуля, а Луценко? Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вашими детьми, - отец Гандзюк призвал к полноценному расследованию ее убийства - Цензор.НЕТ 8865
Батька можна зрозуміти, але не можна зрозуміти полвтиканів з "Батьківщини".
Було б більше розуму, дистанціювалися б від цієї справи.
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Ето не та страна где наказывают Зло. В стране рабов прав тот у кого есть деньги и власть.
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При этой власти, зло никогда не будет наказано, так как эта власть и есть зло.
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Какое расследование,только глупец и слепец может на это надеется,пока родственники пострадавших от преступных действий и бездействий властей сами не возьмут чинить правосудие авакяшки и луцыки не будут даже смотреть в сторону рядом с ними сидящих.
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Полное расследование может произойти только при Тимошенко.
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типичная спецоперация спецслужб (точно как и фсб на россии), сакральная жертва.
Ищите кому выгодно - кто поимел наибольший гешефт от этого страшного убийства?
Кто не стесняется использовать слоганы и лозунги один в один как за поребриком?
Кто делает фото с плачущими мальчиками?
Кто держит в службе внешней разведки ставленников фсб?
Да - вроде бы что там страшного - лозунги срисовали у путлера... но все начинается с лозунгов - заканчивается все мы знаем чем.
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Батя...Это происходит не завтра,а в течении пяти лет правления этого негодяя. Потерял дочь,говори прямо. Чего тебе еще терять.
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Интересно, он в курсе, что с Мангера хотят сделать "Козла отпущения", а настоящих заказчиков скрыть, причем в наглую.
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Замовник вбивства вже відомий і його справа вже розглядається в суді. Прохання не спекулювати на цій темі...
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У "Батьківщини" немає іншого виходу, вОна до цієї теми підвязана, тому конче треба перевести стрілки.
Ви тут бачите сонмище платних ботів, що намагаються навязати особам з нестійкою психікою вигідну "Батьківщині" версію.
У Йулі все так, брехня на брехні і брехнею поганяє!
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Моя хата скраю - життеве кредо населення пост-совку.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЕсли зло не будет наказано, завтра это может произойти с вашими детьми, - отец Гандзюк призвал к полноценному расследованию ее убийства. ФОТО
 
 
 
 
 
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