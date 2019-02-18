 Погибших в боях за Дебальцево украинских бойцов поименно вспомнили на акции в Днепре. ФОТОрепортаж

Участники акции зажгли лампадки и свечи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Бои за Дебальцево продолжались около полугода, начиная с конца июля 2014 года, и вот в эти дни февраля были последние дни боев. Погибло много людей. Также начале 2015 года были бои за Донецкий аэропорт. Очень тяжелые для меня воспоминания. Почти ежедневно мы хоронили погибших ребят. Но эти воспоминания дают нам крепко стоять на земле и двигаться вперед", - сказал один из организаторов акции, военный капеллан Дмитрий Поворотный.

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Священники нескольких конфессий отслужили совместную панихиду. Всех погибших Дебальцево украинских бойцов участники акции вспомнили поименно.

"Более двухсот фамилий погибших. Мы решили зачитать полностью - фамилию, имя, отчество, - вспомнить каждого так, как его называли при жизни. Это показывает, что мы помним, что жертвы были не напрасны. Многие из них погибли страшной смертью, многие из них были должным похоронены спустя долгое время после смерти", - сказал Дмитрий Поворотный.

Участники акции возложили цветы к стелам с портретами погибших бойцов.

Напомним, 18 февраля 2015 года началась операция вывода украинских военных подразделений с Дебальцевского плацдарма. Дебальцево - город с большим железнодорожным узлом, через который осуществляется железнодорожное сообщение Луганска с Донецком. Для того, чтобы восстановить это сообщение и выбить украинские войска из города, в бои были массово вовлечены части кадровых сил Вооруженных сил России.

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