EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
  1137  33
Материалы по теме:
Все про:наблюдатель (703) ОБСЕ (3535) Россия (72039) Климкин (2068) Лайчак (15)

 Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак. ФОТОрепортаж

Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Брюссель начался со встречи с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

В продолжение своего визита в Украину в начале этого года министр Лайчак предложил ряд конкретных мер по смягчению гуманитарных последствий кризиса в Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ. "Эти небольшие, но очень конкретные предложения будут иметь реальное значение для людей на местах", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вооружается за деньги европейских партнеров, - министр обороны Польши Блащак

Лайчак еще раз подтвердил свое глубокое сожаление по поводу решения украинских властей, которое фактически отказывает в аккредитации международным наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) с паспортами Российской Федерации.

"Все наши главы государств обязались приглашать наблюдателей из других государств-участников, которые хотят наблюдать за нашими выборами, в том числе через БДИПЧ, - сказал глава ОБСЕ. - Я по-прежнему убежден, что непринятие аккредитации для всех наблюдателей БДИПЧ не соответствует обязательствам ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа".

"Поскольку содействие урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для нашего председательства, мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие Украины с ОБСЕ", - отметил Лайчак.

Действующий председатель ОБСЕ намерен обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее, а также другие вопросы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце этой недели в Москве.

Также читайте: Предвыборная кампания в Украине - полигон для проверки Россией методов вмешательства для дальнейшего применения в Европе и США, - Расмуссен

Украинская сторона не обнародовала комментарий по итогам этой встречи, но на facebook-странице Представительства Украины при ЕС уточнили, что с нее начался визит Климкина в Брюссель. 18 февраля пройдет неформальная министерская встреча в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина" и другие.

Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак 01
Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак 02

Читайте: Климкин подвел итог Мюнхенской конференции: "Диванная позиция очень раздражает"

Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак 03
Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак 04
Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак 05
Фото: facebook.com/UkraineEUMission

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9524, который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/p3112164
 
 
 Топ комментарии
 
Ну нельзя же быть таким тупым когда ты занимаешь такой пост в ОБСЕ.
 показать весь комментарий
 
Не, ну этому "эксперту" словацкому конечно "виднее" что там отвечает интересам украинского народа, но иногда лучше чавкать чем говорить, тем более давать нам такие тупые советы
 показать весь комментарий
 
Он - ИВАНутый? Зачем нам тут Иван убийца?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он - ИВАНутый? Зачем нам тут Иван убийца?
 показать весь комментарий
 
 
Ну нельзя же быть таким тупым когда ты занимаешь такой пост в ОБСЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Украина объявила войну России?
Может наоборот?
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну этому "эксперту" словацкому конечно "виднее" что там отвечает интересам украинского народа, но иногда лучше чавкать чем говорить, тем более давать нам такие тупые советы
 показать весь комментарий
 
 
А может вы пустите в дом Чикатило, а то он стоит на улице такой мокрый (обоссаный) и весь в соплях? - спросила сострадательная соседка.
Сами принимайте этого пида"а в смоём доме. Чё рожу то скурожили? А как же принципы ?
 показать весь комментарий
 
 
адекватная замена хугу)) он там в курсе событий последних 5-ти лет?
 показать весь комментарий
 
 
яким боком демократичні інстітути та права людини відносяться до росії??? що росіяни роблят у цьому БДИПЧ та й взаналі у ОБСЄ???
 показать весь комментарий
 
 
Бабло европейским клеркам дарят - без этого Европа уже стеной отгородилась от РФ.
А так- партнеры )))
 показать весь комментарий
 
 
Приходится краснеть, когда отрабатываешь засланное ***** бабло!
Лайчак трудно, но он старается )))
 показать весь комментарий
 
 
Может нам сразу ДРГ ВС РФ на выборы пригласить???
С пулеметами и гранатометами?
--
Если поверить, что в министры МИД Словакии не берут слабоумных, то вероятно Лайчак на отличном подсосе у Газпрома?
Бедный Кацапстан - скольким приходится платить за нужные ему слова! Так никакого газа не напасешься! Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак - Цензор.НЕТ 9760
 показать весь комментарий
 
 
Нічого рогатим расіянськім бидлюкам робити в Україні, та й ще на виборах.... оно нехай на мокшанських болотах царевну кваку шукають тому путін-*****!!!!))
 показать весь комментарий
 
 
Лайчак,если будет проходить мимо,пусть проходит мимо,как и рАссЕйские наблюдатели.Ровными рядами прямо а словакию ихтамнеов ихтамждут!Когда там выборы в Словакии?Хай тудЫ и чемчикуютЬ...
 показать весь комментарий
 
 
Пусть приезжают. А то что? Зря что ли купил снайперску винттовку и две тонни тротила!
- резать как свиней, сук ху#ловских
 показать весь комментарий
 
Как там товарооборот с агрессором (или другом по договору)?... Растёт?...
 показать весь комментарий
 
А з яких це пір якийсь словацький Лайчук висловлюється від імені народу України та командує його інтересами? Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак - Цензор.НЕТ 5370
 показать весь комментарий
 
 
Ага...
Главе центрального европейского "общества слепых" онож виднее...
 показать весь комментарий
 
 
Какие непонятные сдова... Бла..бла..бла.. Не политологу и не эксперту и не источнику, а нормальному здравомыслящему украинцу понятно , что происходит. Так тяжело понять, ведь это случилось не с ними. И его величество- Бюрократ- на первом месте. А если заглянуть поглубже - деньги, паутина денежных отношений с федераской и рождают подобные высказывания.
Мерзковато. Порой кажется- шлюхи чесней.
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну нельзя попасть одновременно одной задницей на два базара. Они там над нами издеваются, штоле?
 показать весь комментарий
 
А не проще отказать индивидуально, а не подставляться: за посещение Крыма, за антиукраинскую пропаганду и предвзятость, за посещение лугандона и чё ище там, прыдумать папирастам сложно, мосх заклепторастился. Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак - Цензор.НЕТ 4883 Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак - Цензор.НЕТ 4883 Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак - Цензор.НЕТ 5781
 показать весь комментарий
 
Пускай ОБСЕ пригласит для начала в Европу на выборы представителей ИГИЛ, Талибана, Хамаза, Хэзболлы и еще нескольких организаций. К тому же насколько я помню разейская власть еще и является не легитимной так как выборы проводились на окупированных территориях.
 показать весь комментарий
 
 
Поместье у
бывшего главы ЦВК и, по совместительству, орденоносца наших западных
друзей, похоже, не смущает...
 показать весь комментарий
 
 
да пропустите их, нехай наблюдают. больше вони.
 показать весь комментарий
 
"Все наши главы государств обязались приглашать наблюдателей из других государств-участников, которые хотят наблюдать за нашими выборами..."

Ну так и быть, не будем наблюдать за ходом выборов в РаскеФедераске (по уважительной причине)
 показать весь комментарий
 
Перед Второй мировой войной некоторые политики в Европе тоже надеялись на мирное урегулирование отношений с агрессором, и чем это закончилось ???? История повторяется....
 показать весь комментарий
 
 
Перед Второй мировой войной некоторые политики в Европе тоже надеялись на мирное урегулирование отношений с агрессором, и чем это закончилось ???? История повторяется....
 показать весь комментарий
 
 
цинизм зашкаливает.какого кацапо-фашисткие мрази вообше делают в ОБСЕ??
 показать весь комментарий
 
 
Скабееву с микрофоном наблюдателем в Киев позвать... Сливной бачок РАБссии правду-матку толкать будет рюсскому быдлу СкреПОНОСно и лишнехромосомно... Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак - Цензор.НЕТ 6130
 показать весь комментарий
 
Наглядный пример работы нашей дипломатии. У нас русские войска на территории без приглашения, а они про какие то принципы там белькочат. Еще и про интересы Украины гавкают. Может еще и их с цветами встречать ????
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНедопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх