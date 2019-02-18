 Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак. ФОТОрепортаж

В продолжение своего визита в Украину в начале этого года министр Лайчак предложил ряд конкретных мер по смягчению гуманитарных последствий кризиса в Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ. "Эти небольшие, но очень конкретные предложения будут иметь реальное значение для людей на местах", - подчеркнул он.
Лайчак еще раз подтвердил свое глубокое сожаление по поводу решения украинских властей, которое фактически отказывает в аккредитации международным наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) с паспортами Российской Федерации.
"Все наши главы государств обязались приглашать наблюдателей из других государств-участников, которые хотят наблюдать за нашими выборами, в том числе через БДИПЧ, - сказал глава ОБСЕ. - Я по-прежнему убежден, что непринятие аккредитации для всех наблюдателей БДИПЧ не соответствует обязательствам ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа".
"Поскольку содействие урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для нашего председательства, мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие Украины с ОБСЕ", - отметил Лайчак.
Действующий председатель ОБСЕ намерен обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее, а также другие вопросы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце этой недели в Москве.
Украинская сторона не обнародовала комментарий по итогам этой встречи, но на facebook-странице Представительства Украины при ЕС уточнили, что с нее начался визит Климкина в Брюссель. 18 февраля пройдет неформальная министерская встреча в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина" и другие.
Фото: facebook.com/UkraineEUMission
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9524, который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.
Может наоборот?
Сами принимайте этого пида"а в смоём доме. Чё рожу то скурожили? А как же принципы ?
А так- партнеры )))
Лайчак трудно, но он старается )))
С пулеметами и гранатометами?
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Если поверить, что в министры МИД Словакии не берут слабоумных, то вероятно Лайчак на отличном подсосе у Газпрома?
Бедный Кацапстан - скольким приходится платить за нужные ему слова! Так никакого газа не напасешься!
- резать как свиней, сук ху#ловских
Главе центрального европейского "общества слепых" онож виднее...
Мерзковато. Порой кажется- шлюхи чесней.
бывшего главы ЦВК и, по совместительству, орденоносца наших западных
друзей, похоже, не смущает...
Ну так и быть, не будем наблюдать за ходом выборов в РаскеФедераске (по уважительной причине)