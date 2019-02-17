 Автомобиль одесского краеведа, борющегося против незаконных застроек, сгорел в ночь на 17 февраля. ФОТОрепортаж

"Здравствуй, Родина! Прилетел домой. Мне ночью сожгли машину. Дом почти не пострадал. Дети живы", - написал Александр Бабич в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Фото: facebook.com/aleksander.babich

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Местное издание "Думская" пишет, что активист связывает поджог со своей общественной деятельностью.

По словам одесского активиста Виталия Устименко, авто Бабича подожгли. Это произошло около трех часов ночи. Неизвестные попали во внутренний двор дома Бабича и осуществили поджог.

Устименко отметил, что Бабич был одним из представителей интеллигенции, которые привлекали внимание к защите Летнего театра в центре Одессы и поспособствовал тому, чтобы на территории театра не построили торговый центр. А также добавил, что в 2013 году Бабичу за его деятельность сожгли квартиру.

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