 Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.
До річниці анексії Криму у Парижі влаштували акцію на підтримку кримських татар pic.twitter.com/b67h7V1Z6t— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 февраля 2019 г.
"Акция состоялась в рамках всемирной кампании Объединенные Знаменем: большой крымскотатарский флаг путешествует по миру. То есть мы его приняли, подписали на акции и завтра отправим в Люксембург. Флаг уже прошел 9 стран, запланированы еще 18. После событий у Керченского пролива к татарскому флагу присоединился также флаг Военно-морских сил Украины. Его подписали, выразили поддержку заключенным морякам и требовали их освобождения", - рассказала соорганизатор акции Анна Гармаш.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
***** приходит туда, где у власти купленные агенты и импотенты...
А население муртардов, то такэ - кто сильнее его бьет, того сильнее они любят...
Сталин пример...
Сначала тем что твои диды переселили их в Казахстан и Сибирь, а сейчас тем что сажают их и прессуют менты с Росиишки для их же блага...
Вообщем сколько волков не корми...
Сталин не доверял украинцам...
Маловато, получается украинцев.
Ссылаться на нее это плохой тон...
Там целый отдел ФСБ его редактирует и вносит правки....
Это давно всем известно - было очень много скандалов уже..
Геращенко: РФ використовує екс-омбудсмена Карпачову
Сьогодні о 17:20•Українська правда
Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляє, що Росія використовує колишнього омбудсмена України Ніну Карпачову у гібридній війні проти України.
Про це вона написала в неділю в Facebook, коментуючи інформацію на сайті російського обмудсмена Тетяни Москалькової про те, що 12 лютого Москалькова разом із "незалежним міжнародним експертом" Карпачовою відвідала трьох українських моряків у СІЗО "Лефортово".
Тетяна Москалькова та Ніна Карпачова
Фото з сайту омбудсмена РФ
"Виявляється, ФСБ і російська генеральша-омбудсмен допустили в СІЗО до в'язнів таку собі Ніну Карпачову. А офіційну і повноважну українську уповноважену з прав людини Людмилу Денісову, попри всі її зусилля і наполягання нашого МЗС, так і не допустили провідати моряків і навіть в суд, на всі слухання", - обурилася Геращенко.
"Гібридна війна - це коли РФ використовує гібридного "омбудсмена", витряхує від пилюки Януковича, який заявляє, що як Порошенко його попросить, то він готовий просити Путіна про заручників. Замість Денісової - Карпачова, замість Порошенка - Янукович, РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про "нелегітимність" української влади", - зазначила вона.
Геращенко заявила, що Україна вимагаємо негайного звільнення військовополонених моряків.
"І не варто нікому підігрувати огидним кремлівським сценаріям", - додала перший віце-спікер.
www.pravda.com.ua/news/2019/02/17/7206898/