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 Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские активисты в Париже устроили демонстрацию, чтобы привлечь внимание окружающих к годовщине оккупации Крыма и пятой годовщине борьбы крымских татар против этого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

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"Акция состоялась в рамках всемирной кампании Объединенные Знаменем: большой крымскотатарский флаг путешествует по миру. То есть мы его приняли, подписали на акции и завтра отправим в Люксембург. Флаг уже прошел 9 стран, запланированы еще 18. После событий у Керченского пролива к татарскому флагу присоединился также флаг Военно-морских сил Украины. Его подписали, выразили поддержку заключенным морякам и требовали их освобождения", - рассказала соорганизатор акции Анна Гармаш.

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Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже 01
Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже 02
Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже 03
Фото: Людмила Таутиева

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/p3112151
 
 
 Топ комментарии
 
5 копійок - так его и в Харьков и Мариуполь звали, пока в Харьков не зашел спецназ с Ивано-Франковска, а в Мариуполь первые добрбаты с Азова...

Хуйло приходит туда, где у власти купленные агенты и импотенты...
А население муртардов, то такэ - кто сильнее его бьет, того сильнее они любят...
Сталин пример...
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Та ты шо, прям украинцы все поголовно НКВДшники, неуважаемый, вы не правы, если ваш дид и был в загранотряде, то не надо мерять всех под твоего дида. Из таких пидармотов, как ты, начитавшихся срувикипедию и вконтактов с одноглазниками, произрастает совкобыдло прокацапское. Кацапня забанила архивы до 2050, это о чем то говорит? Мой дед Гриша говорил, что в высший офицерскицй, тем более в НКВД, хахлу попасть было практически невозможно. Бо хахлы на передовой с трехлинейкой должны воевать.
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молодцы, важно об окупации напоминать везде и всегда, даже если это будет делать один человек - важен факт и то что не даст забыть, поставить на дальной полке.
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Сначала сдали Крым,теперь дружно напоминаем.
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Крим здав сам себе, як і Думбас, до речі. ***** приходить туди де його звали.

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5 копійок - так его и в Харьков и Мариуполь звали, пока в Харьков не зашел спецназ с Ивано-Франковска, а в Мариуполь первые добрбаты с Азова...

***** приходит туда, где у власти купленные агенты и импотенты...
А население муртардов, то такэ - кто сильнее его бьет, того сильнее они любят...
Сталин пример...
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Не все звали и скорее всего - не большинство...
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отобрать у временно ослаблевшего и потом этим хвастатся или тыкать как пример - как же это мерзко и по кацапски, я тебя поздравляю, ты себя открыл во всей красе.
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Ослабел от коррупции и казнокрадства? Что ещё придумаешь, что бы выгородить ворье?
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А что, татары в Крыму проявляют недовольство? Насколько я знаю, кремль вбухал в социальные программы для татар деньги, раз в десять больше, чем тратилось на татар при Украине. И земельные проблемы решены полностью. Кому - кому, а татарам в Крыму жаловаться особо не на что. К стати, заканчивается строительство кафедральной мечети в Симферополе.
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Илья пророк - да они все время недовольны...

Сначала тем что твои диды переселили их в Казахстан и Сибирь, а сейчас тем что сажают их и прессуют менты с Росиишки для их же блага...
Вообщем сколько волков не корми...
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А ты знаешь, что войска НКВД формировались преимущественно из славянских этносов СССР? Около половины личного состава там были украинцы. Это я о дедах - нквдешниках.
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Илья пророк - украинцы в это время в УПА воевали, до 1956 года..., то хохлы и кацапы были...
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У Криму депортували війська НКВС, які здебільшого були з вірмен та грузинів.
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Ali Hasan - не изучал вопрос..., но наверное вы правы...

Сталин не доверял украинцам...
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Я вивчав це питання. Все це можна знайти.
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Це добре, що ти вивчав, але твої родичі соплі жували - це факт.
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Из одного источника получил информацию, но в 1939 году при вторжении в Польшу на территории Западной Украины и Западной Беларуси, ранее подаренные большевиками. не привлекались беларусы и украинцы, чтобы не произошло братания.
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Брешеш, собако. Большевики ніяких земель нікому не дарували. В 1939 році большевики разом з німцями окупували Польщу.
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Ты капсом забыл выделить свою гениальную догадку.
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Общее количество бойцов УПА различными источниками оценивается по-разному. Для российских и польских характерно приуменьшение (до 10-20 тыс.), для националистически украинских - сильное преувеличение (от 200 до 500 тыс.)[77]. Наиболее оптимальное число предоставила Комиссия Национальной академии наук Украины (1997-2004) - от 25 до 100 тыс. человек[78]. На начало 1943 года количество бойцов УПА составляло 15 000 человек[79], на конец 1943 года - 20 000 человек. К весне 1944 года оценки количества бойцов УПА варьировались с 25 000 до 35 000 человек. А весной 1946 года, после разгрома большинства подразделений - с 3500 по 5000 человек.
Маловато, получается украинцев.
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Илья пророк - ВИКИПЕДИЯ ? Акція на підтримку кримських татар відбулася на площі Прав Людини в Парижі - Цензор.НЕТ 8146

Ссылаться на нее это плохой тон...
Там целый отдел ФСБ его редактирует и вносит правки....
Это давно всем известно - было очень много скандалов уже..
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Я читав давно ту російську Вікіпедію і побачив кілька кардинальних змін, що повністю міняло суть інформації. Тепер їхня Вікіпедія є символом брехні.
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Я лично правил Википедию, дописал цитату полностью, но её быстро сократили до первоначального варианта (в Википедии есть возможность получать сообщения, если статья изменена), т.к. пропадала великодуховность и сракальность статьи...
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Останній задокументований бій вояків УПА з нквдистами - 14 квітня 1960 року, Тернопільщина. І ще локальні сутички не лише в ЗУ, але й на Черкащині.
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Та ты шо, прям украинцы все поголовно НКВДшники, неуважаемый, вы не правы, если ваш дид и был в загранотряде, то не надо мерять всех под твоего дида. Из таких **********, как ты, начитавшихся срувикипедию и вконтактов с одноглазниками, произрастает совкобыдло прокацапское. Кацапня забанила архивы до 2050, это о чем то говорит? Мой дед Гриша говорил, что в высший офицерскицй, тем более в НКВД, хахлу попасть было практически невозможно. Бо хахлы на передовой с трехлинейкой должны воевать.
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При Наливайченко відкрили українські архиви НКВС, де дійсно підтверджуються ваші слова.
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Литва по-моєму, також відкрила архіви. Одні хахли і литовці в гебні працювали. Але ж дописувачу зверху по-барабану, бо він знає точно, що українці, литовці, білоруси, а також бойові казахи вбивали на фронті в спину русскіх Іванов.
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У Литві дуже мало документів, тому в основному приїжджають вивчати документи до архіву СБУ України.
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Дайте ссылку на политическое и экономическое устройство Украины если бы С.Бандера реально возглавил Украину
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Что за вата-новости? В Крыму хуже, чем до оккупации. Даже не хочу детально комментировать этот бред. В Крыму хорошо, только фсбнишкам, чиновникам и ментам, которые понаехали в Крым.
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От лише акції самих кримських татар щось не видно. Акция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже - Цензор.НЕТ 9625
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Может им сразу в тюрьму и там проводить, они ведь не такие смелые, как ты?
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Ти б краще їв хамон і пармезан, поки ще можна.
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Где ты бродишь с мешками, твоё селфи никого не накормит? :D
Акція на підтримку кримських татар відбулася на площі Прав Людини в Парижі - Цензор.НЕТ 281
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Парижане кричат Putin, а не *****. Местные лингвистические особенности.
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Чувствую, в спам улечу, но крымские татары в 14м промолчали, хотя имели шанс отстоять. Теперь их оккупанты жмут, Херсонскую область им подавай, флаги в Европе вывешивают, Чубаров в Киеве переживает за права. Да ***, за 5 лет ни одной партизанской акции против оккупантов в Крыму от ущемленных крымских татар.
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Я з цим не погоджуюся, бо виступи проти окупантів є. Треба дуже багато про це говорити, тоді зрозумієте суть тих подій.
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Да никто там татар не жмет. Кроме тех кто состоит та в какой то исламской организации
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ПОЛІТИКА

Геращенко: РФ використовує екс-омбудсмена Карпачову
Сьогодні о 17:20•Українська правда
Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляє, що Росія використовує колишнього омбудсмена України Ніну Карпачову у гібридній війні проти України.

Про це вона написала в неділю в Facebook, коментуючи інформацію на сайті російського обмудсмена Тетяни Москалькової про те, що 12 лютого Москалькова разом із "незалежним міжнародним експертом" Карпачовою відвідала трьох українських моряків у СІЗО "Лефортово".

Тетяна Москалькова та Ніна Карпачова

Фото з сайту омбудсмена РФ

"Виявляється, ФСБ і російська генеральша-омбудсмен допустили в СІЗО до в'язнів таку собі Ніну Карпачову. А офіційну і повноважну українську уповноважену з прав людини Людмилу Денісову, попри всі її зусилля і наполягання нашого МЗС, так і не допустили провідати моряків і навіть в суд, на всі слухання", - обурилася Геращенко.

"Гібридна війна - це коли РФ використовує гібридного "омбудсмена", витряхує від пилюки Януковича, який заявляє, що як Порошенко його попросить, то він готовий просити Путіна про заручників. Замість Денісової - Карпачова, замість Порошенка - Янукович, РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про "нелегітимність" української влади", - зазначила вона.

Геращенко заявила, що Україна вимагаємо негайного звільнення військовополонених моряків.

"І не варто нікому підігрувати огидним кремлівським сценаріям", - додала перший віце-спікер.
www.pravda.com.ua/news/2019/02/17/7206898/
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Ви знаєте, політична шльондра Геращенко може вважати себе значимою фігурою і щось писати,але для мене вона просто заробітчанка, прийде, не дай Боже, Зе, вона і в нього буде працювати. У йулі Шлапак Алла керівник виборчого штабу по Києву, Порох з ригами ще з першого разу злигався, люди, ***, та ви ібанулись? Я політично нейтральний, бо всіх цих кандидатів не безпосередньо, але знаю. Але,мля, беріть в команду не заплямованих, шльондр, заробітчан політичних, але ж з місцями на лобі, де ще можна клеймо поставити.
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То все так, але суть статті у методах росії, де використали Карпачову.
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Це колишня омбудсменша і вона представляє лише себе.
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Комсюцька (в прямому розумінні) kurwa, що служила донецьким. Коли в часи Ющенка епізодично взяли за дупу Борю Калєснікова, то вона з ним ночувала в камері. І це не жарт.
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Я написал свой пост, т.к. началось обсуждение не её и действий паРаши, а Геращенко, с целью вернуть к теме...
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Робот, потому считаю твой вопрос глупым.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомАкция в поддержку крымских татар прошла на площади Прав Человека в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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