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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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 За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко. ФОТОрепортаж

Тысяча человек собрались в воскресенье, 17 февраля, на Контрактовую площадь в Киеве на акцию против проплаченных митингов.Каждому обещали заплатить по 130-150 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook политолог Юрий Романенко.

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"Мне тут в личку написали, что одни люди собрали сегодня в Киеве тысячу человек против проплаченных митингов. Обещали по 130-150 грн за два часа. Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали что их кинули. Наверное это правильно. Ибо большое лицемерие политиков покоится на маленьком лицемерии таких людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Получаем замкнутый круг", - написал он.

За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко 01

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За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко 02
За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко 03
За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко 04
За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко 05

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За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко 06
Фото: facebook.com/yuriy.romanenko

Источник: https://censor.net.ua/p3112146
 
   
 Топ комментарии
 
Так они же стояли против проплаченных митингов, и на плакатах написано. что они не продаются, что они не за деньги, где же кидок, все честно, они стояли не за деньги. За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко - Цензор.НЕТ 7606
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За что боролись - теперь нефиг плакать, победители!
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А старые пердуны електорат Юли?
Кстати ,это она везде кричит что Порох проплачивает голоса, так вот этим -по барабану ,что Порох ,что Юля ,что Оноприенко, поэтому так и живем.
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Так они же стояли против проплаченных митингов, и на плакатах написано. что они не продаются, что они не за деньги, где же кидок, все честно, они стояли не за деньги. За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко - Цензор.НЕТ 7606
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Политолог спалился. Ясно же, что этот будет оправдывать любого гречкосея.
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За что боролись - теперь нефиг плакать, победители!
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организовали клоунаду безь шапито
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Судя по контингенту на фото..Как раз это и были самые нанятые )) Это не возраст активистов. Убитые и прибитые жизнью. Им бы покой.Да денег не хватает на жизнь. А то,что кинули,это хорошо.
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Знаю активиста, который по "боевой"(камни в голову и т.п.) акции на стройке в Киеве, получил 20000 гривен.
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Проплаченный митинг против проплаченных митингов ?
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Неужели вот это и есть тот настоящий лохторат Украины которых создал нам диабет.. сумно.. За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко - Цензор.НЕТ 1182
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Ну і чого стогнуть.Баба Яга ж проти, Бабла За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко - Цензор.НЕТ 171
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Порохівський електорат не хоче протестувати задарма , а на Томостур їздили безкоштовно , чи начальство змусило ?
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Не блины, не? Ну ты то юлиных как своих знаешь)))
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А где там написано,что это сторонки Порошенко?Вы сами придумали?
И не оскорбляйте религиозные чувства верующих,для многих украинцев Томос - святое.
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Эх... одно жаль,что всего 2 часа стояли,надо было хотя бы 4...
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Шо-то я наблюдаю возле палаток где агитируют за порошенко,какую-то движуху,старикам там шо-то втирают и они там,шо-то подписывают и это повсеместно,надо бы с этим разобраться.
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А кто сказал что митинг был про плачен? Политолог - а доказательства где, нет.
Политолога на кол, что б меньше п..........л.
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Мітинг точно не був проплачений.
Ти там не був часом?
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Самое то, что митинг реально ПРОПЛАЧЕН НЕ БЫЛ!
И это смешнее всего)))
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несчастная страна с безнадежным "населением"...
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vad - это да.., если статья конечно правдива..
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Бідні ватно=зрадофільні троляки, ні вихідних, ні прохідних.
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Этот эпизодище и есть отражение нашей политической сущности!
С обоих сторон, кстати...
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Сильно!
Нужен срочный контрмитинг!
Только вот нужно сообразить, какое название лучше подойдет.

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эти бабульки без возраста и пола - страшные люди.. и бессмертные
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Шкода, що Альфред Жаррі не дожив до цього часу. Мабуть лише він зміг би накласти все це на літературну канву.
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Какая прелесть!
Токо у нас и кацапов такое может. В здоровых станах, такая муйня, никому бы и в голову прийти не могла бы. А у нас это работает!
В Украине нада наращивать урожаи гречки, бо за ее у нас можно купить всех...
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Первый трастовый фонд кинул лохов во Франции в середине 19-го века .с тех пор лохи не заканчиваются .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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