 За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook политолог Юрий Романенко.
"Мне тут в личку написали, что одни люди собрали сегодня в Киеве тысячу человек против проплаченных митингов. Обещали по 130-150 грн за два часа. Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали что их кинули. Наверное это правильно. Ибо большое лицемерие политиков покоится на маленьком лицемерии таких людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Получаем замкнутый круг", - написал он.
Кстати ,это она везде кричит что Порох проплачивает голоса, так вот этим -по барабану ,что Порох ,что Юля ,что Оноприенко, поэтому так и живем.
И не оскорбляйте религиозные чувства верующих,для многих украинцев Томос - святое.
Браво!
Политолога на кол, что б меньше п..........л.
Ти там не був часом?
И это смешнее всего)))
С обоих сторон, кстати...
Нужен срочный контрмитинг!
Только вот нужно сообразить, какое название лучше подойдет.
Токо у нас и кацапов такое может. В здоровых станах, такая муйня, никому бы и в голову прийти не могла бы. А у нас это работает!
В Украине нада наращивать урожаи гречки, бо за ее у нас можно купить всех...