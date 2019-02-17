 За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook политолог Юрий Романенко.

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"Мне тут в личку написали, что одни люди собрали сегодня в Киеве тысячу человек против проплаченных митингов. Обещали по 130-150 грн за два часа. Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали что их кинули. Наверное это правильно. Ибо большое лицемерие политиков покоится на маленьком лицемерии таких людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Получаем замкнутый круг", - написал он.

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Фото: facebook.com/yuriy.romanenko