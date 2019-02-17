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Все про:Закарпатье (1531) туризм (1099) ГСЧС (1943)

 Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели. ФОТОрепортаж

Женщина провела в горах ночь. На ее поиски отправились 37 человек, район облетели на вертолете. Туристку обнаружили в удовлетворительном состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Об исчезновении туристки стало известно от жителя Киева. Он накануне в 21:50 обратился в Службу спасения, сообщив, что его подруга, которая сейчас отдыхает на одной из турбаз в с. Пилипец долгое время не выходит на связь.

Он сообщил, что пропавшая – жительница Днепра 1984 года рождения. В горах женщина отдыхала в одиночку.

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В поисках участвовали 37 человека и 7 единиц техники. Помимо сотрудников ГСЧС, туристку искали полицейские, лесники и местные жители.

Благодаря хорошей погоде в воздух удалось поднять вертолет МИ-8 – он осуществлял облет территории.

"В 13:40 туристка была обнаружена в урочище Куртацкое удовлетворительном состоянии", – сказано в сообщении ГСЧС.

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Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели 01
Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели 02
Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели 03
Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели 04
Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели 05
Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели 06

Источник: https://censor.net.ua/p3112144
 
   
 Топ комментарии
 
Шо означало ,удовлетворительное состояние ? Хто ее удовлетворял ? ))
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Вот для чего!?
Женщина просто хотела побыть одна!!!
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Якщо пішла в гори і не зареєструвалася в рятувальній службі - повинна заплатити всі витрати на її пошуки !
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Вот для чего!?
Женщина просто хотела побыть одна!!!
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Туристку обнаружили в удовлеТВОРЁНном состоянии.От Гуцулы...
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Фрагмент горы, с фото за 2014 год, вместе с лесом срубили?

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нічога дзіўнага - лес ўжо не малады, вось і лысее, ўсё як ў людзей
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Шо означало ,удовлетворительное состояние ? Хто ее удовлетворял ? ))
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Написано: гуляла сама, наверное из феминисток...
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1984 год рождения, это не то что бы начало... Заблукалу напередодні туристку знайшли на Закарпатті, - рятувальники - Цензор.НЕТ 5210
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Так ты языком уже и удовлетворил, после получения инструкций в лугандоне! Заблукалу напередодні туристку знайшли на Закарпатті, - рятувальники - Цензор.НЕТ 8027
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И вот мысля, а стоило ли оттуда уходить?
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А если провизия заканчивается?
Одним пейзажем, сыт не будешь...
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Якщо пішла в гори і не зареєструвалася в рятувальній службі - повинна заплатити всі витрати на її пошуки !
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А если не зареєструвалася в похоронном бюро,то и там ))
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В горном туризме, альпинизме, ранее группу менее 4 человек не выпускали. Так же в зависимости от ранее пройденных участниками категорий сложности выпуск был на соответствующие по сложности маршруты. Но это Кавказ. А тут...
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Тут другое- хочешь себя проверить на топографический кретинизм - возьми с собой: компас, подругу, навигатор
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тема и фотки замечательные, но где спасенная? я вижу минимум 5 ответов! и все мне не нравятся Заблукалу напередодні туристку знайшли на Закарпатті, - рятувальники - Цензор.НЕТ 5493
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Пусть дура теперь оплатит затраты на ее поиски
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Надеюсь, что тупая ***** оплатит все минимальные затраты: ми8 2ч- 1К USD/час= 60000 грн, спасатели- 37х500х2=37000, техника 7х3000х2=42000 итого почти 160000 грн. Бесплатный бонус: лесники (это работа), мусора (никуя не делали).
Резюме. тупая коза сожрала 53 средних (по Гросе или 88 по факту) пенсий.

Хто знает, проинформируйте общественность( с целю поздравления о чудесном спасении) - эл. адрес и аккаунты этой б....... и ее родственников.
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хочу тебя расстроить)))
с таким подходом ты и любовницу наверное за бабки удовлетворяеш)))
не важно сколько и как
главное в этом деле - помощь!!!!!!
этим люди отличаються от жывотных
ниодна абизяна не поможет другой в беде
ниодин козел не станет бодаться с тигром изза другого
ничего в этом интересном мире не меряеться деньгами
только эмоции, чувства и удовлетворенность достигнутой цели
пусть эта девачка и сворливая баба
но
кто то ее любит и уважает
кто то без нее не может жить
а кому то она моск выносит
это неважно
бабок мы заработаем
подели на всех, и я тебе твою доляху закину на карточку
шоб ты спало спокойно
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Ниже по форуму - тебя жывотное искала? Невдаль, не можешь срать- не мучай жопу.
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"СНЕЖНОГО МУЖИКА" ИСКАЛА? Ну, то что "заночевала", видимо, НАШЛА! Заблукалу напередодні туристку знайшли на Закарпатті, - рятувальники - Цензор.НЕТ 1995
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Столько людей подняли из-за одной сумасшедшей, чем думала, когда туда шла...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗаблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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