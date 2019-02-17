 Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Закарпатской области.
Об исчезновении туристки стало известно от жителя Киева. Он накануне в 21:50 обратился в Службу спасения, сообщив, что его подруга, которая сейчас отдыхает на одной из турбаз в с. Пилипец долгое время не выходит на связь.
Он сообщил, что пропавшая – жительница Днепра 1984 года рождения. В горах женщина отдыхала в одиночку.
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В поисках участвовали 37 человека и 7 единиц техники. Помимо сотрудников ГСЧС, туристку искали полицейские, лесники и местные жители.
Благодаря хорошей погоде в воздух удалось поднять вертолет МИ-8 – он осуществлял облет территории.
"В 13:40 туристка была обнаружена в урочище Куртацкое удовлетворительном состоянии", – сказано в сообщении ГСЧС.
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Женщина просто хотела побыть одна!!!
Одним пейзажем, сыт не будешь...
Резюме. тупая коза сожрала 53 средних (по Гросе или 88 по факту) пенсий.
Хто знает, проинформируйте общественность( с целю поздравления о чудесном спасении) - эл. адрес и аккаунты этой б....... и ее родственников.
с таким подходом ты и любовницу наверное за бабки удовлетворяеш)))
не важно сколько и как
главное в этом деле - помощь!!!!!!
этим люди отличаються от жывотных
ниодна абизяна не поможет другой в беде
ниодин козел не станет бодаться с тигром изза другого
ничего в этом интересном мире не меряеться деньгами
только эмоции, чувства и удовлетворенность достигнутой цели
пусть эта девачка и сворливая баба
но
кто то ее любит и уважает
кто то без нее не может жить
а кому то она моск выносит
это неважно
бабок мы заработаем
подели на всех, и я тебе твою доляху закину на карточку
шоб ты спало спокойно