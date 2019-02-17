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Все про:Днепр_город (2607) заложник (1359) Нацполиция (8934) стрельба (2428)

 "Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!", - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед задержанием тот успел взять в заложники путану и ранить в живот таксиста. Мужчина кричал, что не против сесть на 15–20 лет, но перед этим перестреляет всех, кто приблизится к его балкону.

Конфликт между двумя жителями Днепра возник накануне поздно вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Вследствие спора один из мужчин был ранен в живот. Его доставили в больницу. Для задержания стрелка на место происшествия направились патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров полицейские задержали двух злоумышленников. Установлено, что в пострадавшего стрелял 37-летний мужчина", – сказано в сообщении.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 01

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 02

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Издание "Информатор" уточняет, что ранение получил таксист.

Когда на место прибыли патрульные, мужчина матерился и утверждал, что ему "не жаль отсидеть 15 – 20 лет, но всех перестрелять" . Кроме этого, мужчина громко выкрикивал, что вызвал к себе на дом девушку легкого поведения и выпускать ее не собирается.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 03

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 04

Спустя приблизительно полчаса девушка сама вышла из дома, где ее встретили патрульные. Она не стала ничего комментировать, и правоохранители доставили ее в райотдел для выяснения обстоятельств.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 05

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 06

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Тем временем мужчина, находившийся на втором этаже, продолжал периодически выражаться через окно и требовал, чтобы полицейские не стояли у его окон. Потом он попытался выйти из дома. В подъезде его задержали двое патрульных.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 07

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 08

В квартире следователи изъяли пистолет и охотничье ружье, добавляют в полиции.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 09

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 10


Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 11

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Источник: https://censor.net.ua/p3112141
 
   
 Топ комментарии
 
хреновая проститутка попалась...
и мужика разозлила и сутенеру-таксисту пуля досталась...
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Нельзя было аккуратно поскользнуть его с балкона ?
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вкрадчивий голос московського під..аста, котрий веде погоду:
"а тэпэрь о погоде в Венэсїэле:
Стало известно о заморозке счетов венесуэльских нефтяников в Газпромбанке "Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!", - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона - Цензор.НЕТ 229
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даша ольгинская, работу ищешь? судя по всему таким тупым тварям как ты и в паРашке на клык не дают - брезгуют? "Це буде прекрасний судовий розгляд! Ми викликали по-вій! Скандал на всю Україну!" - в Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв із балкона - Цензор.НЕТ 5013 Вспомни шо тварям - как ты, завещал великий лошадиный Лорд: "дыбилы ***".
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Лорд?Ти його назвав лордом , та ще з великої букви. Запамятай, це сивий мерин, чистої крові.І не смій поганити звання Лорда.
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Та ні, у мене так собаку зовуть.А ти його порівняв з тим ушльопком.Обидно.
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Так закусывай или уйдешь на корм персональному Лорду
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невнятные мысли, мутные слова... , грустно батенька, артикулируйте свое сознание "Це буде прекрасний судовий розгляд! Ми викликали по-вій! Скандал на всю Україну!" - в Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв із балкона - Цензор.НЕТ 6039
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Третий этаж... Даже и не испугался бы ))
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Он и трех лет на зоне не выдержит. Затрахают досрочно.
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Главный мент,шо нибудь делает для предотвращения таких сценок ? Или все с активистами воююет,сердешный ?
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Юля хоч раз його критикувала?
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А я шо,ее хвалив ? Но без сомнений,лучше чем порошенко.Прогрессивнее.Чуток.
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Я же не говорю про вас? Я кажу, що Аваков юліна людина і тому вона його не критикує, але Аваков давно заробив на відставку.
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Авакав - людина того ,хто при власти )) Только нахер нормальной стране подобные шлюхи.
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Али то что сейчас озвучено сенсация , ну а раз начал говорить , то говори до конца, Кролик тоже юліна людина но под прикрытием "Це буде прекрасний судовий розгляд! Ми викликали по-вій! Скандал на всю Україну!" - в Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв із балкона - Цензор.НЕТ 5001А пастор Сашаланг заслан найти в соевых рядах пацифистов
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Іншим разом можна про це поговорити, бо є ця проблема. Зараз це буде розширення розмови та перевод стрілок.
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ляшко всех критикует. Он тебе нравится？
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А что он сделает, придурок объявления не вывешивал с указанием даты и времени, когда его белка посетит.
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А он и не только этот бок про№бал )) Мне интересен сам подход и меры предостережения на фоне тотального бездействия во всем.
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Есть метод, но он вам не понравится.
Это поголовное стукачество и доносы. Вот если бы соседи информировали органы, о буйном поведении соседа, а те приняли меры путем изъятия оружия, то этого инцидента не было бы.

Матери кума была у сына в штатах, там внук растет, балуется, говорит бывает сил нет это терпеть. НО боже збав его хлопнуть по попе, соседи если увидят сразу стуканут куда надо, проблем будет море. Вот такой пример "профилактики" преступлений.
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А в Німеччині, або Люксенбурзі рипнуться не встигнеш, а вже стукають🤣
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Не стучать - а сообщать о беспорядках. Ничего плохого в этом нет. Не следует потакать преступным привычкам совка.Только для этого нужна полиция,работающая на граждан,а не на олигархов.
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Я конечно, дико извиняюсь... А возможно подскажете, лично мне- не Авакову, как Авакову контролировать... Воздействовать, предотвращать, еще как то капать на мозги подобному элементу? Может я чего то не понимаю? Ведь это тоже самое, что "профилактика заказных убийств"- был такой прикол в "Улице разбитых фонарей". Ведь иначе написанное Вами написано тоже "с фонаря", не? Серьезно- просветите...
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Не надо извинятся. Я и так все поясню. Сколько раз с в святых для нас местах обливали краской и разрушали памятники воинам,добровольцам ?- Мильон ! Это шо,так сложно камеры поставить и патруль неподалеку держать ? Неужели с каждого проданного украденного рюкзака нельзя было выделить по доллару на одну камеру видеонаблюдения ? Это свинство и проявление вражды к защитникам Родины. Которую чувствуют преступники всех мастей и по всей стране.
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Да, сложно. В том и дело... Это не по доллару. Это раздувание штатов, усложнение технической базы, вспоминать и перечислять лень все, что понадобится. И "мусора" должны, обязаны быть нищими, но идейными- где финансирование выцарапать? Ведь полиция по сути, финансируется как и при совке- сколько выделено и хрен больше, значит забирай с других служб. Но это не ответ на МОЙ вопрос, как и за какие шиши контролировать ВЕСЬ НАРОД? "Герой" этого обзора- народ, его часть... Кому следующему моча в голову бахнет? Угадать? Ко всем, что ли приставить мусора?
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..это наше дело.. не тебе, кацапу, влазить в дела Украины.. качай ситуацию где-нибудь в болотах Мокши
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Цей чоловік закликав до насильства, обіцяв усіх перестріляти... Але ж він не терорист?
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Он был бы террористом если бы кричал "банду геть", а так пьяный дебош.
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🤣 Отже бачимо, що подібний злочин майже не відрізняється від теракту. А ще у нас на Цензорі поно коментаторів, які закликають до насильства🤔
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зрады на форумах начитался,где обещают после выборов всех перестрелять и развесить
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Так зрада дуже часто закликає до терору.
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Саакашвили за волосы - не террор ? И это власть. Не случайные горячие малолетки.
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Не, врят ли: после "зрады" не только руки опускаются, а этот ещё и проститутку вызвал.
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вызвал-это еще не значит использовал "Це буде прекрасний судовий розгляд! Ми викликали по-вій! Скандал на всю Україну!" - в Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв із балкона - Цензор.НЕТ 2135.ты уверен,что он ей заплатил?
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хреновая проститутка попалась...
и мужика разозлила и сутенеру-таксисту пуля досталась...
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шо значит попалась? "Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!", - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона - Цензор.НЕТ 8982какую вызвал-такая и приехала.
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Вася, а вы таки правЫ!
Нужно обвинить во всех бедах эту проститутку ))
P.S. Дронов же сидит...

Я даже и не знаю к какому юмору отнести мою тираду...
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Дронов сидит за дело...надеюсь и срок получит...
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Вот тут вы совершенно правы:
Он сидит ЗА дело! А должен, ПО делу!
А это четыре больших разницы...
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Мы с вами ни свидетелями, ни следователями не являемся и за дело сидит Дронов или нет, не нам судить. Вопрос в том, насколько справедливо сидит Дронов и если ему дадут пятерку, то кое кто должен получить на порядок больше.
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Ну-ну...Если бы жил в рАссЕи,уже получил бы несколько дырок в жизненно важные органы.На этом процесс отсидки и закончился бы.Там бы мочканули при задержании и всё,а может и заложницу заодно,если бы подвернулась.
Поэтому в Украине стреляй не хочу.Ну посадят,ну отсидит и опять на волю.А там за неимением средств к существованию и желания работать,опять кого нибуть стрельнет и до конца жизни на зону,дальше в тепле и относительной сытости доживать.
А в Америке тоже застрелили бы,не долго думая.Не дохрена ли у нас в законах толерантности к подобным персонажам?
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У нас закони, які протирічать один одному. Я собисто з таким нещодавно стикався. Тому, якщо навіть знайти нормального суддю (майже неможливо), то далі адвокати докажуть, що він не порушував недолугі закони. Закони приймає ВР.
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все понимаю (но не прощу "Це буде прекрасний судовий розгляд! Ми викликали по-вій! Скандал на всю Україну!" - в Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв із балкона - Цензор.НЕТ 4291 ), халяву, пох ворованное, пиво живое. НО орешки с химией?
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Оно и не удивительно. Потомок кацапсин завезенных после голодомора. Очень много таких особенно на юго-восточных землях Украины....
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В заголовку статті чогось про проституток, хіба вони вчинили правопорушення ? З фото видно обісцяний матрас, напевно бик-стрілок напивався до мертвої стадії і робив під себе.
Ну і кому давати вільне користування короткостволом ?
Хто справді хоче захищати себе, свою родину, дім і бізнес нічим не обмежений у виборі зброї, слава Богу магазинів багато а вибір майже безмежний.
Почніть хоча б з газового балончика, електрошокера і електронного відлякувача собак.
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Не віре владі. Ну, що з цим народом робити?! Чому б не звернутися в комітет захисту прав споживачів України? Там повії на любий смак...
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Очень интересная курковка. Фотка дерьмо, но по моему штучная, и в хорошем состоянии.
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Александр Сандеро Если не ошибаюсь, то это ТОЗ, продаваемый на экспорт.
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ТОЗ? А что означает надпись возле молоточка Jog Wishlist&
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А де фото путани? хоть за шо страдал помурок?
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Поліція не виконала свій обов'язок, діяла непрофесійно. Озброєний покидьок не тільки загрожував, а й наніс вогнепальне поранення. Цього було достатньо, щоб віддати наказ снайперу з поліції. Наказу не було. І тільки завдяки щасливому випадку ніхто більше не постраждав. То що, суспільство має покладатися на випадки? Чи на поліцію?
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И я не знаю каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз...
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ТОЗ? А что означает надпись возле молоточка Jog Wishlist&
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Поліція виконала свої обов"язки на усі 100%
Злочинець затриманий і предстане перед судом!!!!!!!!!!.
По друге, москалі втрачають землю з під ніг.. "Руський міф" випаровується.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!", - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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