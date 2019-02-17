 "Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!", - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конфликт между двумя жителями Днепра возник накануне поздно вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
"Вследствие спора один из мужчин был ранен в живот. Его доставили в больницу. Для задержания стрелка на место происшествия направились патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров полицейские задержали двух злоумышленников. Установлено, что в пострадавшего стрелял 37-летний мужчина", – сказано в сообщении.
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Издание "Информатор" уточняет, что ранение получил таксист.
Когда на место прибыли патрульные, мужчина матерился и утверждал, что ему "не жаль отсидеть 15 – 20 лет, но всех перестрелять" . Кроме этого, мужчина громко выкрикивал, что вызвал к себе на дом девушку легкого поведения и выпускать ее не собирается.
Спустя приблизительно полчаса девушка сама вышла из дома, где ее встретили патрульные. Она не стала ничего комментировать, и правоохранители доставили ее в райотдел для выяснения обстоятельств.
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Тем временем мужчина, находившийся на втором этаже, продолжал периодически выражаться через окно и требовал, чтобы полицейские не стояли у его окон. Потом он попытался выйти из дома. В подъезде его задержали двое патрульных.
В квартире следователи изъяли пистолет и охотничье ружье, добавляют в полиции.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
"а тэпэрь о погоде в Венэсїэле:
Стало известно о заморозке счетов венесуэльских нефтяников в Газпромбанке
Это поголовное стукачество и доносы. Вот если бы соседи информировали органы, о буйном поведении соседа, а те приняли меры путем изъятия оружия, то этого инцидента не было бы.
Матери кума была у сына в штатах, там внук растет, балуется, говорит бывает сил нет это терпеть. НО боже збав его хлопнуть по попе, соседи если увидят сразу стуканут куда надо, проблем будет море. Вот такой пример "профилактики" преступлений.
и мужика разозлила и сутенеру-таксисту пуля досталась...
Нужно обвинить во всех бедах эту проститутку ))
P.S. Дронов же сидит...
Я даже и не знаю к какому юмору отнести мою тираду...
Он сидит ЗА дело! А должен, ПО делу!
А это четыре больших разницы...
Поэтому в Украине стреляй не хочу.Ну посадят,ну отсидит и опять на волю.А там за неимением средств к существованию и желания работать,опять кого нибуть стрельнет и до конца жизни на зону,дальше в тепле и относительной сытости доживать.
А в Америке тоже застрелили бы,не долго думая.Не дохрена ли у нас в законах толерантности к подобным персонажам?
Ну і кому давати вільне користування короткостволом ?
Хто справді хоче захищати себе, свою родину, дім і бізнес нічим не обмежений у виборі зброї, слава Богу магазинів багато а вибір майже безмежний.
Почніть хоча б з газового балончика, електрошокера і електронного відлякувача собак.
Сумасшедших на данный час,
Но если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз...
Злочинець затриманий і предстане перед судом!!!!!!!!!!.
По друге, москалі втрачають землю з під ніг.. "Руський міф" випаровується.