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Все про:война (3296) Киев (17177) марш (500) Дебальцево (607)

 "Спасибо, что выжили!" - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева украинские военные шествием почтили погибших в боях за Дебальцевский плацдарм в феврале 2015 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: 16 февраля 2015 г. под Дебальцево погибли капитан 3-го полка спецназа Юрий Бутусов, сержант Виталий Федитник и военкор Дмитрий Лабуткин. Двое воинов – Сергей Глондарь и Александр Кореньков до сих пор в плену

Участники марша с флагами Украины и плакатами прошли от Киевской городской администрации к Софийской площади. Это традиционное ежегодное мероприятие в честь погибших защитников Дебальцево. 

"18 февраля 2015 года - день, когда украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. Военные эксперты считают, что именно она изменила ход российско-украинской войны: враг понес большие потери и был вынужден отказаться от посягательств на остальные территории", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево погибли более сотни украинских военных. Сейчас Дебальцево находится под контролем боевиков "ДНР".

Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 01
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 02
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 03
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 04
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 05Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 06

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Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 07Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 08Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 09
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 10
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 11

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Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 12
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 13
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 14
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 15
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 16

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3112139
 
   
 Топ комментарии
 
Светлая память погибшим.
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Там есть один конкретный вопрос. Тот кто отдал этот приказ - виновен на 100%.
Кто подписал приказ о выводе наших войск из Логвиново? Все причастные к выводу наших парней из Логвиново виновны абсолютно.
Есть вопросы по наведению арты (по передаче этих наведений). Есть вопросы по насыщению войсками плацдарма. Есть вопросы по мотивам вообще удержания плацдарма, после провала южного фланга наступления (Иловайск) и выхода наших парней из под Луганска. Но эти вопросы могут иметь вполне логичное, хотя и трагическое, но тем не менее: абсолютно логичное военно-политическое объяснение. Тут суд либо вообще не нужен - либо по быстрому признать ошибки, вписать их в учебники и забыть.
Кто против: тот должен сказать, что он никогда не ошибался, особенно в процессе практического обучения!
Но отвод 2 (двух) групп разных подразделений - всех имеющихся там войск (оголение фланга!!!). Одновременно. Менее, чем за 24 часа до появления там рашистов (а откуда они узнали о возможности для них такой халявы?!?!). Со стратегически, концептуально, важного для всей операции пункта!!!!??? Этот факт мог произойти и произошел, только и единственно, в результате предательства. Отдавшие и подписавшие этот приказ должны будут ответить и ответят за предательство.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ И НИЗКИЙ ПОКЛОН ЖИВЫМ позор мародеру пе те и ворюге гной см а ну
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Никто, и скоро чиновники будут говорить : "А мы вас туда не посылали".
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а поки мальдіви з сейшелами..та інші ніштяки..
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все кто считает военное руководство тупыми мудаками - агенты кремля..?
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На карте видно,что удержать Дебальцево не было никаких шансов,главнокомандующий не дал приказ о выводе войск из котла и тем самым он виновен в напрасных жертвах,то что Порошенко никто это не вспоминает его преступные действия и есть предательство украинских воинов,которых там бросили

"Спасибо, что выжили!" - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве - Цензор.НЕТ 2968
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Их нужно было выводить либо в сентябре 2014, либо сохранять давление на ***** - т.е. вопрос приобрел не просто военное, а военно-политическое значение. Уходить оттуда и эвакуировать предприятия и местных жителей, конечно нужно было до января 2015. Это тоже да. Но значение Дебальцевского выступа было грандиозным - это как ДАП! С октября 2014 оттуда нельзя было уходить просто так.
Но вот катастрофу в Угледаре - на Президента не повесишь! Тупые местные офицеры, дебильные солдаты, безинициативное (это как минимум) командование сектора - это истинные причины.
Ну и конечно же - отвод наших войск из Логвиново - реальный факт предательства кого-то из высших офицеров командования сектора. Это просто факт. Военный, если не юридический.
А вообще, никакого котла там не было. Наши вышли. В ходе боев потеряли около 400 человек, из которых примерно 100 погибла из-за предательства в штабе сектора и дезорганизации системы управления (не один ли и тот же человек совершил оба преступления?). Зато рашистов накрошили не менее 2500 тысяч, полностью обескровив группировку ваты в этом секторе! Почему, кроме Мариупольского направления нигде не принимались контратакующие меры по рассредоточению сил противника - вопрос к штабам секторов и к Генштабу.
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с чего бы нам было уходить в сентябре из дебальцево? с какой радости?
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примерно 100 погибли из-за предательства СЕМЕНЧЕНКО!! КОТОРЫЙ В ФБ РАСТРЕПАЛ О ВЫХОДЕ!!
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цап, не было там никакого котла, никого не бросали и всех вывели
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если бы он не дал приказ об отходе, то никто из более 2 тыс и не вышел.
так что - дебальцево оставили самовольно, без приказа главкома? феерический бред.
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***** должен ответить на Гаазком трибунале
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согласен. а у нас дома, судить порошенку - за "зеленый коридор", за Иловайска, Дебальцево, за взорваные склады.
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Там есть один конкретный вопрос. Тот кто отдал этот приказ - виновен на 100%.
Кто подписал приказ о выводе наших войск из Логвиново? Все причастные к выводу наших парней из Логвиново виновны абсолютно.
Есть вопросы по наведению арты (по передаче этих наведений). Есть вопросы по насыщению войсками плацдарма. Есть вопросы по мотивам вообще удержания плацдарма, после провала южного фланга наступления (Иловайск) и выхода наших парней из под Луганска. Но эти вопросы могут иметь вполне логичное, хотя и трагическое, но тем не менее: абсолютно логичное военно-политическое объяснение. Тут суд либо вообще не нужен - либо по быстрому признать ошибки, вписать их в учебники и забыть.
Кто против: тот должен сказать, что он никогда не ошибался, особенно в процессе практического обучения!
Но отвод 2 (двух) групп разных подразделений - всех имеющихся там войск (оголение фланга!!!). Одновременно. Менее, чем за 24 часа до появления там рашистов (а откуда они узнали о возможности для них такой халявы?!?!). Со стратегически, концептуально, важного для всей операции пункта!!!!??? Этот факт мог произойти и произошел, только и единственно, в результате предательства. Отдавшие и подписавшие этот приказ должны будут ответить и ответят за предательство.
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***
Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
(Де не один полеглий із Героїв…)
Життям усе ж іскриться погляд твій…

Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… Та я точно знаю -
Що ти по-іншому б не зміг!
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Схиляю голову! Доземний уклін на знак пам"яті!
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На земле
не случается чуда.
Тот кто погиб,
не приходит оттуда.
Были парнями
Не станут старее.
Тех что погибли,
считаю храбрее.

Может, осколки их
были острее?
Может, к ним пули
летели быстрее?!
Дальше продвинулись.
Дольше горели.
Тех что погибли,
считаю храбрее....
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У воїнів сльози на очах..
Кожний згадує свої найтяжчі миті і побратимів , яких вже не повернути..
Дякую, що ви там були, що ви втримали нашу країну, захистили державу.
Вічна пам'ять загиблим..
Повага та шана живим.
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Я не очень люблю говорить о своей политической позиции, но теперь пора.
Все пять лет президентства Петра Порошенко я занимался Донбассом - развивал гражданское общество, формировал сети активистов, помогал им быть эффективными, писал аналитику и программы реинтеграции, продвигал в регионе антикоррупционную повестку. Без лишней скромности я один из немногих в стране, кто видел изнутри что делалось властью для украинского Донбасса. И потому я абсолютно уверенно могу сказать:
Я никогда больше не поддержу нынешнего Президента.
Сначала Донбасс мучили военно-гражданскими администрациями - абсолютно неконституционным инструментом ручного управления, которым заменяли самоуправление даже там, где оно работало, но было неугодным команде Президента.
Потом край пытали хамовитым и непрофессиональным Жебривским, который крышевал мэров-сепаратистов и делил с ними схемы, его полностью дебильной программой "украинских куркулей", когда для "создания" одного бизнесмена - разумеется только близкого к власти - тратили по 5-10 миллионов наших бюджетных денег.
После этого украинский Донбасс третировали программой украинизации, весь смысл которой был в смене языка наружной рекламы. Еще и соцсоревнование устроили - какой город первый сделает, тот получит из областного бюджета на дороги (которые каждую весну сходят не из-за военной техники, а из-за дерьмового качества). Про программу "Оновлена Донеччина", когда модернизировали школы, посыпавшиеся после первого осеннего сезона, вообще молчу.
Но самое страшное - это то, как быстро команда Президента - и в центре, и на местах - превратилась в Партию регионов в ее худших проявлениях. Все эти "женщины тысячелетия", будунные реформаторы и напыщенные лжецы. Наглость всех этих сторонников БПП, чувство собственного превосходства, мессианство и комплексы местечковых божков ужасают.
Я видел достаточно, чтобы не верить в эти слащавые лозунги, что только благодаря Порошенко и БПП не весь Донбасс окупирован и происходит реинтеграция. Потому что за пять лет реинтеграция, укрепление связей с нашими гражданами в оккупации провалена.
Провалена система пересечения линии разграничения, когда в многочасовых очередях у деда забирают банку с медом - не положено!
Провалена интеграция переселенцев, которые уехали не в Ростов или Москву, а в украинские города, где остались один на один со своими проблемами, без голоса и выплат, с вечным клеймом "ВПО"
Провалены попытки развивать украинское из-за самодурства и напыщенности абсолютно недалеких руководителей, для которых культурные хабы и интервенции в городское пространство превратились в украинский комсомол и патриотические субботники.
И самое мерзкое - когда манипулируют. Выбор между Путиным и Порошенко? В этом выборе я выбираю Украину, господин Президент.
© Александр Дмитриев
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да, все хорош сказал. Только где взять нормальных людей? я таких не знаю. Такое быдло - повсюду. Потому и война и вата вокруг, и не только на донбассе.
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Подходящий слоган да предвыборной кампании пэтра-останнього
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Вічна пам'ять і шана полеглим у війні з рашистськими окупантами

Слава Нації!
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а Головнокомандувач де...а шо Головнокомандувач...заховався...
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для нього це не люди!
Мертвечук, православна ****, і інші сєпари - от люди для мародера і зрадника
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А почему уходить.? По Минск-2 --Дебальцево за Украиной.
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наперекір зраді і продажі солдат - вони все одно вижили в тій м"ясорубці
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продажи?!... скот вонючий, иди скажи это, "офицерам" свинособачьим и своему *****....
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Дякую Вам, хлопці, що ви Були, Є, та Будете!
Слава Україні!!!
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Знайомі лиця)Слава 128 ОГШБ! ВІЧНА СЛАВА ЗАГИБЛИМ,ЗДОРОВ'Я ЖИВИМ.
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Вічна пам'ять полеглим Героям України!!!!! (((
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Спасибо, что выжили!" - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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