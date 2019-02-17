EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  9400  116
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2086) Россия (72030) Скрипаль (480)

 Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг. ФОТО

Как только сотрудники храма обнаружили флаг, его немедленно сняли. Пользователи сети возмущаются и пишут, что "русские вернулись".

На соборе британского города Солсбери, в котором сотрудниками ГРУ Мишкиным и Чепигой предположительно были отравлены экс-полковник ГПУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, неизвестные ночью вывесили российский флаг. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на New York Times.

Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг 01

Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг 02

Флаг обнаружили утром, когда рассвело. Сотрудники собора, спешно убравшие его с фасада, предполагают, что хулиганы вывесили флаг, взобравшись по строительным лесам.

Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Третий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat. ФОТО

Выходка возмутила жителей города. Через 2 недели исполнится ровно год со дня отравлений Скрипалей. Солсберийцы размещают в соцсетях фото собора с флагом РФ и пишут о том, какому хаму могла прийти в голову такая "шутка".

Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг 04

Власти Солсбери пока не прокомментировали инцидент.

Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг 05

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также на Цензор.НЕТ: Отравление Скрипалей: Все детали дела установлены, цепочка ведет к Путину, - The Telegraph

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/p3112132
 
 
 Топ комментарии
 
Запад все прощает Путлеру - и Грузию, и Приднестровье, и Украину, и Сирию, и даже Солсбери.

В ответ на агрессию Путлер получает слабенькие санкции и регулярную озабоченность. Ну и чего бы ему и не продолжать наглеть?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Кажется около года назад предлагал тут пари одному неизвестному мудиле. Оно визжала что Запа\д очень сильно рашку накажет за это применение ОМП. Я ставил ящик алко из дьютифри против одной бутылки гамна из Ашана, что ничего не будет от слова вообще. Реальность превзошла мои ожидания.....
 показать весь комментарий
 
 
Мудила принес Вам две бутылки говна? Невідомі вночі вивісили на соборі в Солсбері величезний російський прапор - Цензор.НЕТ 292 Невідомі вночі вивісили на соборі в Солсбері величезний російський прапор - Цензор.НЕТ 6890

Извините, не мог удержаться.
 показать весь комментарий
 
знатно кацапсины макнули бритов. ну им не привыкать после чая с полонием. сглотнут, утрутся и дальше будут сказки о санкциях рассказывать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну прекрасно.
А лучше, шоб кацапы вывесили на соборе в Солсбери мертвого англичанина.
Было бы о чем подумать англичанам.
 показать весь комментарий
 
Не поможет. Они могут и пол-города отравить. Бритты утрут сопли и продолжат выражать негодование и жестко говорить по английски....
 показать весь комментарий
 
 
Вывесили свой флаг с требованием к Западу - ввести наконец-то действенные санкции. Тогда и борзеть будут меньше.
 показать весь комментарий
 
Безнаказанность людоедов за преступления = фактически поощрение новых злодеяний. И их будет, гарантирую это.
 показать весь комментарий
 
 
применяйте тряпки строго по назначению ! Невідомі вночі вивісили на соборі в Солсбері величезний російський прапор - Цензор.НЕТ 4162

 показать весь комментарий
 
 
Удивительная способность кацапов ненавидеть и вызывать ненависть,ну вывешали они свою тряпку ,от этого Британия на станет российской ,но зато напомнили всему миру ,кто кацапы есть по сути - оккупанты.Не расслабляйся Британия.
 показать весь комментарий
 
Скоро на обосРаху и на все, что с ней связано, даже у самых тупых европейцев будет лишь рвотный рефлекс.
 показать весь комментарий
 
У ордынцев собственная гордость! )))
"А пусть грёбаный мир не забывает" двух ордынских **********, с треском проваливших простецкое задание и опозоривших своё златолобое стойбище и его "ваенную расветку" на весь мир. Странно, что ушлёпки забыли написать на тряпке "Можим пафтарить если чо!" )))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНеизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх