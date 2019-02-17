 Пожар уничтожил склад швейной фурнитуры в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О пожаре в 3:14 сообщил охранник здания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

"К месту вызова было направлено 6 отделений службы спасения ГСЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей, 1 отделение курсантов от Национального университета гражданской защиты и автомобиль газодымозащитной службы", – сказано в сообщении.

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На месте стало ясно, что огнем охвачено около 400 кв.м. Горели конструкции здания и швейная фурнитура.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты дыхания.

Пожар был локализован в 4:26, полностью ликвидирован в 7:00. Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

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