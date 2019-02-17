 Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на "Информатор" сообщает Цензор.НЕТ.
Так, о кражах полиции буквально одновременно сообщили сотрудник службы такси, у которого украли часы, и двое иностранцев, у которых отобрали портмоне и ценные вещи.
Иностранцы рассказали, что на них напал молодой парень не славянской внешности. В это время другой мужчина "караулил" в машине и, когда удалось отобрать у иностранцев ценные вещи, злоумышленники быстро скрылись. Практически в это же время еще двое грузин ехали в такси и украли у водителя часы. Водитель не сразу заметил пропажу, а когда обнаружил, что часы исчезли, мужчины уже покинули автомобиль.
Автомобиль с польскими номерами, который разыскивали по ориентировке, остановили на улице Антоновича, 48а. Изначально на месте работали две машины патрульных. Но четверо грузин начали оказывать сопротивление при задержании и проявлять агрессию, поэтому по вышеуказанному адресу прибыли еще три автомобиля правоохранителей.
У задержанных изъяли портмоне, золотые и серебряные часы, драгоценности. Мужчины пытались "скинуть" украденное в канализационный сток и под полицейскую машину. Трое из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один заявил, что у него есть наркотики.
При допросе на месте мужчины отрицали обвинения в их сторону и пытались флиртовать с девушками-полицейскими. У злоумышленников изъяли драгоценности, которые не принадлежали ни одному из заявителей, по этой причине правоохранители предположили, что мужчины обокрали еще кого-то.
На месте работали пять машин патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Это же "Цензор.нет" (одно название вызывает ржаку) - соевый и такой же брехливый...
Если бы были кацапы - то было бы написано "граждане иностранного государства", а потому как Пэця повоевал самого страшного врага Украины (не - не Медведчука с Ахметовым и Косюком) - Саакашвили - то грузины - враги народа.
«...И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины -
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!...»
Кстати, поэма М.Ю.Лермонтова «Демон» - лучший подарок для грузина, они от неё млеют и тащятся.
Какая страна - такие и законы с президентами и "мусорами".
А чего мы хотим если законы нам пишут "Заднеприводный" (он же "боевой пдрс"),
ранее отсидевший срок за "мошенничество", взяточник Мосийчук и ряд других радиКАЛов и "фронтовиков"-мародёров?
По-моему они честнее хотя бы потому, что воруя не злоупотребляют властью.