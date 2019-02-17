EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  7376  67
Все про:Грузия (3517) иностранец (266) Киев (17177) Нацполиция (8934) разбой (220)

 Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление. ФОТОрепортаж

На улице Антоновича в Киеве задержали группу преступников, которые за ночь обокрали как минимум троих человек. Злоумышленниками оказались четверо уроженцев Грузии, которые находились в Украине как туристы и проживали в хостеле.

Об этом со ссылкой на "Информатор" сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Полиция! Руки!": на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Так, о кражах полиции буквально одновременно сообщили сотрудник службы такси, у которого украли часы, и двое иностранцев, у которых отобрали портмоне и ценные вещи.

Иностранцы рассказали, что на них напал молодой парень не славянской внешности. В это время другой мужчина "караулил" в машине и, когда удалось отобрать у иностранцев ценные вещи, злоумышленники быстро скрылись. Практически в это же время еще двое грузин ехали в такси и украли у водителя часы. Водитель не сразу заметил пропажу, а когда обнаружил, что часы исчезли, мужчины уже покинули автомобиль.

Автомобиль с польскими номерами, который разыскивали по ориентировке, остановили на улице Антоновича, 48а. Изначально на месте работали две машины патрульных. Но четверо грузин начали оказывать сопротивление при задержании и проявлять агрессию, поэтому по вышеуказанному адресу прибыли еще три автомобиля правоохранителей.

Смотрите также: "Атвечаю, Вася! Я тут самая главная овца! Я ох#ел, бл#дь! Представляешь?!" - пьяный угонщик устроил ДТП в Киеве. ВИДЕО 18+

У задержанных изъяли портмоне, золотые и серебряные часы, драгоценности. Мужчины пытались "скинуть" украденное в канализационный сток и под полицейскую машину. Трое из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один заявил, что у него есть наркотики.

Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление 01
Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление 02
Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление 03
Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление 04
Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление 05

При допросе на месте мужчины отрицали обвинения в их сторону и пытались флиртовать с девушками-полицейскими. У злоумышленников изъяли драгоценности, которые не принадлежали ни одному из заявителей, по этой причине правоохранители предположили, что мужчины обокрали еще кого-то.

Смотрите также: Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли. ФОТОрепортаж

На месте работали пять машин патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Источник: https://censor.net.ua/p3112116
 
   
 Топ комментарии
 
Вай , кацо. Зачэм так дэлать.Живешь в стране, харошей стране. Пачему гадишь?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вай , кацо. Зачэм так дэлать.Живешь в стране, харошей стране. Пачему гадишь?
 показать весь комментарий
 
 
Бляха муха своих гастролеров некуда девать еще и эти прутся капец какой то !!!
 показать весь комментарий
 
 
Тому що немає фільтрації на кордоні грузинських злодіїв
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пиковых кончать нужно
 показать весь комментарий
 
 
Жутко интэрэсно! Так опосля Саакакакашвильскых рэформ прэступность у Грузии яко бы рэзко снизилась! Так она что плавно в Украину перетекла что ли?! Может пора уже с Грузией установить Визовый режим! Нахрена нам грузинские преступники?
 показать весь комментарий
 
 
вах! я тэбэ скажу адын умный вещь..ты токо не абижайся - какого хера вам тут надо???
 показать весь комментарий
 
 
А не слишком много туристов по всей Украине? Границу с какой стороны проходили?
 показать весь комментарий
 
 
Петя сказал, что в этом году надеется на 30 млн. интуристов. А зачем оно нам это "счастье" не пояснил Група грузинів на "євроблясі" пограбувала за ніч у Києві трьох осіб: поліція під час затримання викликала підкріплення - Цензор.НЕТ 8673 Может лучше чуть усложнить пребывание "туристов" и принимать здесь меньше, но более надежных? А то едут бандиты со всего мира..
 показать весь комментарий
 
 
Тут впору сказать:"Дорогие российско-грузинские туристы, езжайте все к пете на дачу!"
 показать весь комментарий
 
 
Эти шоле? (как всегда, пришли тогда, когда Порошенка нет)
Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление - Цензор.НЕТ 3453
 показать весь комментарий
 
 
Саакашвілісти, блін... Вивозити за місто і в яму з вапном, щоб і сліду від цієї нечисті в Україні не було..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Там в библии саакашвилисты Иисуса не распяли случаем?
 показать весь комментарий
 
Новина просто зашкалює своєю нетолерантністю....
 показать весь комментарий
 
 
жаль михо выгнали, он с такими быстро разбирается ! а нынешним это на руку, чтоб от выборов отвлеклись !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Розібрався? Та він їх сюди навіз! На він би з ними "розбирався", а вони з тобою!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вот такие генацвале, гамарджопа и все прочее Група грузинів на "євроблясі" пограбувала за ніч у Києві трьох осіб: поліція під час затримання викликала підкріплення - Цензор.НЕТ 6983
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Щось ці гості з Кавказу починають напрягати.Це вони за Сааком сюди потяглися ?
 показать весь комментарий
 
Они всегда здесь были и вели себя так же борзо. Просто раньше цензор грузин называл иностранцами, а не конкретно грузинами.
 показать весь комментарий
 
Обязательно надо подчеркнуть что они на бляхе, как же без этого да, цензор?
 показать весь комментарий
 
Невже не зрозуміло? Бляха щоб замести сліди.
 показать весь комментарий
 
Подчеркнули бляху, грузин, Киев... Надо было написать: люди Н на машине Н совершили нехорошие действия в городе Н.
 показать весь комментарий
 
Коли Міхо був президентом Грузії такі мавпи сиділи в обезянниках.
 показать весь комментарий
 
 
Цензор впервые назвал грузин грузинами. Неполиткорректно.
 показать весь комментарий
 
Ну, да. Раніше писали так, - "іностранниє іностранци з іностранного государства". Група грузинів на "євроблясі" пограбувала за ніч у Києві трьох осіб: поліція під час затримання викликала підкріплення - Цензор.НЕТ 192
 показать весь комментарий
 
 
Група грузинів на "євроблясі" пограбувала за ніч у Києві трьох осіб: поліція під час затримання викликала підкріплення - Цензор.НЕТ 1452

Это же "Цензор.нет" (одно название вызывает ржаку) - соевый и такой же брехливый...

Если бы были кацапы - то было бы написано "граждане иностранного государства", а потому как Пэця повоевал самого страшного врага Украины (не - не Медведчука с Ахметовым и Косюком) - Саакашвили - то грузины - враги народа.
 показать весь комментарий
 
 
Тифлисская экспроприяция РАБссиянских банков сЦаря Николашки и всея Дохлой РАБссии произошла 13 июня 1907 года.Товарищ Джугашвили обосрал РАБссию дохлятину всего на 5 миллионов долларов
 показать весь комментарий
 
Это от того, что украинский народ вроде как есть, а нации пока нет. Все эти черножопые ашоты, самвелы, асланы и прочие хачики, слезшие с гор, потому как места себе там не нашедшие, слишком вольготно чувствуют себя здесь, тогда как наши там оказавшись боятся лишний раз чхнуть.
 показать весь комментарий
 
 
Дело в том , что в Украине толерастия была ВСЕГДА. Вот вспомните абсолютно любой исторический период - иностранцы считались высшим сортом, который надо ублажать. Так что Гиви-Гоги , а также мойщики стекол из Стамбула чувствуют себя здесь королями.
 показать весь комментарий
 
 
Просветы потихоньку появляются. Недавно на каком-то рынке грузины избили сделавшего им замечание пенсионера-ветерана. На следующий день явилась бригада С14 и разгромила все грузинские прилавки. Ашоты побырому инсценировали отрывок из Лермонтовского «Демона»:
«...И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины -
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!...»
Кстати, поэма М.Ю.Лермонтова «Демон» - лучший подарок для грузина, они от неё млеют и тащятся.
 показать весь комментарий
 
Кто такие С14 толком не ясно.. а на уровне общества сдвигов нет - что 20 лет назад, что сейчас, иностранец, в понимании большинства это "высший сорт". Это своего украинца можно толкнуть, если заграждает дорогу (в прямом и переносном смысле), сделать такое с иностранцем - страшнейший Грех.
 показать весь комментарий
 
Недавно нам торжественно объявили, что грузины могут ездить в Украину по внутренним паспортам. Как вы думаете, количество вот таких "туристов" здесь увеличится?
 показать весь комментарий
 
Быдлу Рюсскакму все равно кто у них ФЮРЕР....КГБист или Анархист,или террорист Савинков,Борис Викторович...быдлу дай хлеба и ЗРЕЛИЩЬ 95 Квартала Група грузинів на "євроблясі" пограбувала за ніч у Києві трьох осіб: поліція під час затримання викликала підкріплення - Цензор.НЕТ 519 Група грузинів на "євроблясі" пограбувала за ніч у Києві трьох осіб: поліція під час затримання викликала підкріплення - Цензор.НЕТ 519
 показать весь комментарий
 
 
Эти чебуреки-гастролёры должны исчезать на каторгах и только тогда, ровно через пол года, эти твари будут как огня боятся ездить в Украину гастролировать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, я бы для начала выгнал тебя из нашей страны. Ну какой с тебя толк?
 показать весь комментарий
 
Бандиты из Грузии переселились в Украину. Здесь хватает места всем: и своим бандитам и пришлым.
Какая страна - такие и законы с президентами и "мусорами".
А чего мы хотим если законы нам пишут "Заднеприводный" (он же "боевой пдрс"),
ранее отсидевший срок за "мошенничество", взяточник Мосийчук и ряд других радиКАЛов и "фронтовиков"-мародёров?
 показать весь комментарий
 
 
От яка гидота"туристи" млять... може їм трошке відпочити років десять у буцегарні??!!
 показать весь комментарий
 
на фига пускаете через кордон? у них же слово вор у каждого на лбу наколото.
 показать весь комментарий
 
А чем грузинский вор хуже нашего, украинского? Ну, предположем какого-нибудь Прохерла, КуляВлобенка или али-Ахмета?
По-моему они честнее хотя бы потому, что воруя не злоупотребляют властью.
 показать весь комментарий
 
Поясняю. Прикинь количества украинских бандитов и подели на общее число украинцев * 100%. Будет где-то 5%. Теперь прикинь количество грузинских бандитов и подели на общее количество грузинских "туристов" в Украине * 100%. Будет где-то 50%. Разницу чувствуешь?
 показать весь комментарий
 
Понял, спасибо. Отсюда вывод: ноги у тебя потому воняют, что ростут из ср*ки. А ты не пробовал их просто помыть?
 показать весь комментарий
 
Это ж типа туристы. А туристы воспринимаются, как ходячие кошельки, которые привезли валюту в страну. Власть считает, что ради этой валюты мы должны и бандитов-иностранцев терпеть.
 показать весь комментарий
 
Согласен про "написано на лбу". Это как у тебя на лбу наколото "пдрс" - "партия демократического развития социализма".
 показать весь комментарий
 
Никто вам не виноват,что 7 ноября 1917 года вы обосрали САМИ СЕБЯ
 показать весь комментарий
 
Дело не в грузинских бандитах и прочих иностранных бандитских группировках. Это неизбежное зло. Самый главный вопрос: почему они чувствуют себя здесь вольготно и почему новая полиция-власть допускает такую ситуацию? Если бы тут была организована реальная борьба с ними - 90% бандюков просто стали бы промышлять в другой стране, с более безразличными властями-полицией. Но на данный момент такой страны нет - все стекается именно в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Ключевое слова - ***** и ГРУЗИНЫ. Эффект - ветер в уши. Бляхи - преступники. Грузины - Саакашвили. Как будто нельзя было ограбить и без номеров ))
 показать весь комментарий
 
 
да вот как-то часто именно грузины грабят.. каждый раз просто совпадение, видимо.. мог быть австралиец или новозеландец..
 показать весь комментарий
 
КацаПсинскае быдло,не спрашивайте меня,почему вы просрали Империю сЦарей Готторп-Гольштейнов типа Романовых Катьки НЕМЕЦКОЙ,СССр,СНГ и Варшавский Договор...вы никто,хотя по большому счету,я бы вам Мудакам ТУПОРЫЛЫМ подарил бы даже ЗИМБАБВЕ и Эфиопию с Венесуэлой НЕФТЕНОСНОЙ....ВСИрамно ПРОСРЕТЕ... Група грузинів на "євроблясі" пограбувала за ніч у Києві трьох осіб: поліція під час затримання викликала підкріплення - Цензор.НЕТ 8262
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх