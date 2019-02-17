 Группа грузин на бляхе ограбила за ночь в Киеве троих человек: полиция при задержании вызывала подкрепление. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на "Информатор" сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, о кражах полиции буквально одновременно сообщили сотрудник службы такси, у которого украли часы, и двое иностранцев, у которых отобрали портмоне и ценные вещи.

Иностранцы рассказали, что на них напал молодой парень не славянской внешности. В это время другой мужчина "караулил" в машине и, когда удалось отобрать у иностранцев ценные вещи, злоумышленники быстро скрылись. Практически в это же время еще двое грузин ехали в такси и украли у водителя часы. Водитель не сразу заметил пропажу, а когда обнаружил, что часы исчезли, мужчины уже покинули автомобиль.

Автомобиль с польскими номерами, который разыскивали по ориентировке, остановили на улице Антоновича, 48а. Изначально на месте работали две машины патрульных. Но четверо грузин начали оказывать сопротивление при задержании и проявлять агрессию, поэтому по вышеуказанному адресу прибыли еще три автомобиля правоохранителей.

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У задержанных изъяли портмоне, золотые и серебряные часы, драгоценности. Мужчины пытались "скинуть" украденное в канализационный сток и под полицейскую машину. Трое из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один заявил, что у него есть наркотики.











При допросе на месте мужчины отрицали обвинения в их сторону и пытались флиртовать с девушками-полицейскими. У злоумышленников изъяли драгоценности, которые не принадлежали ни одному из заявителей, по этой причине правоохранители предположили, что мужчины обокрали еще кого-то.

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На месте работали пять машин патрульной полиции и следственно-оперативная группа.