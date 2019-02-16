 Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство. ФОТОрепортаж

Как сообщили в пресс-службе Криворожской епархии УПЦ МП, группа неизвестных бросила в центральные двери храма зажигательную смесь, из-за чего серьезно повреждены двери и надвратная икона Вознесения Господня, информирует Цензор.НЕТ.
"Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений", - говорится в сообщении.
В криворожском отделе полиции заявили, что по данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.
(Древнеримская юридическая мудрость, которой всегда подтверждается в любом деле уже больше 2,5 тысячи лет)
написать 14/88- что бы потом у Сливного Бачка были все причины сказать что "видите- это сделали "биндеравцы- фашизды"
Это равносильно тому, как у нас в Днепре, в начале Майдана, тупые антимайданщики пол города обрисовали словом УПА, написали его везде- на памятнике Шевченко, на набережной, на стелле ФК Днепр, на парусе- кароче везде, кроме памятников своему членину
А потом говорили "Вот смотрите- какие вандалы эти майдауны"
Ой, вілкулака-старший...
А за кого його "яблучко" топить? Оте, що "недалечко від яблуньки котиться"...
Хтось справді вірить, що це не провокація **************???
пока кацапы к нам не лезли- у нас все было нормально
небыло ни религиозных конфликтов, ни на почве национальности
на УПЦ КП и УПЦ МП никто не нападал
а тебе напомнить кто последнее время пищал про "церковный раскол" и "начало религиозной войны"?
И да, Ху#ло виновато, зрячая.
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И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - ПАРЛАМЕНССКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ.
. По другому -КРОВЬ и СРЕДНЕВЕКОВЬЕ !
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И СМЕРТЬ рф. https://uploads.disquscdn.com/images/7e843bf65a7f64f1f92186c41e8cde0b48a11393e26d4cdc4552a1a2547964e0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d11826497e4e299e76f7a206fc305a141cb05bd270e16e0df82422433b62500d.gif
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