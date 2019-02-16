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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Кривой Рог (600) поджог (612) Нацполиция (8929) УПЦ МП (948) церковь (1010)

 Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство. ФОТОрепортаж

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога входных дверей храма Вознесения Господня, относящегося к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщили в пресс-службе Криворожской епархии УПЦ МП, группа неизвестных бросила в центральные двери храма зажигательную смесь, из-за чего серьезно повреждены двери и надвратная икона Вознесения Господня, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке". ФОТО

"Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений", - говорится в сообщении.

Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство 01
Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук

Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство 03
Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство 04
Фото: eparhia.com.ua

В криворожском отделе полиции заявили, что по данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство 05

Также читайте: По факту отсутствия 10 предметов культурных ценностей в Киево-Печерской лавре открыто уголовное производство, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3112095
 
 
 Топ комментарии
 
Среди кацапнутых ищите, им щас провокации больше всех нужны. Хуйло уже проблеяло шо будут защищать православие.
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Нууу, началось. Кацапские демоны взялись за работу.
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Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений", - говорится в сообщении. - ну кто бы сомневался что это русские нацисты
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Среди кацапнутых ищите, им щас провокации больше всех нужны. ***** уже проблеяло шо будут защищать православие.
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Серед ментів-сепаратистів Кривого Рогу потрібно пошукати, або серед охоронців Вілкула,там же ж Вілкул панує, а Вілкул це ще та мафія злочинної влади януковича і ще ті агенти путіна! Смішний надпис 14/88 говорить про повне нерозуміння питання фальсифікаторами нападу. Тобто намагались підставити організацію патріотів С14 (СІЧ) а 88 (хайль хітлер) намалювали щоб якось прив'язати це до фашистів в очах російських телеглядачів. Типова топорна робота прокремлівських провокаторів, які в Кривому Розі мають підтримку зі сторони місцевої влади регіонала Вілкула. Вілкулів, батька та сина, потрібно арештувати до кінця виборчої компанії і тоді нападів на церкви в Кривому Розі не буде!
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"Ищите, кому это выгодно"
(Древнеримская юридическая мудрость, которой всегда подтверждается в любом деле уже больше 2,5 тысячи лет)
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Как пить дать русские выродки наняли местных гоп-титушек, то бы они подожгли храм и разогнали тему защиты Московского патриархата Сталинского разлива. Стоит ждать что рососиийские пропагандоны будут раскручивать эту тему с особым цинизмом. Соловьев будет выть волком, а у бачка *********** через рот фекалии польются.
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У скотобеевой будет оргазм в прямом эфире от такой новости .
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ну это такое палево, просто капец Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 8616 Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 8616 Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 8616
написать 14/88- что бы потом у Сливного Бачка были все причины сказать что "видите- это сделали "биндеравцы- фашизды"
Это равносильно тому, как у нас в Днепре, в начале Майдана, тупые антимайданщики пол города обрисовали словом УПА, написали его везде- на памятнике Шевченко, на набережной, на стелле ФК Днепр, на парусе- кароче везде, кроме памятников своему членину
А потом говорили "Вот смотрите- какие вандалы эти майдауны"
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Это кагбе показать по сраша тв камаз дохлых кацапов и сказать-смотрите какие изверги эти бандеровские ВСУ,скока расийян убили! Фашызды! Невідомі підпалили двері храму УПЦ МП у Кривому Розі, поліція почала кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 2935
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Звичайно, що це вигідно лише кацапам. Якщо чуєте образи в бік Томосу, ПЦУ...то це і є прихильники кацапів.
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та жать, конечно, что мозги не выросли
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Нууу, началось. Кацапские демоны взялись за работу.
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та чого там нєізвєстніє? Нечість з хати вигонимо. Шо неясно?
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Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений", - говорится в сообщении. - ну кто бы сомневался что это русские нацисты
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А хто у нас там у Кривому Розі "рулить"?
Ой, вілкулака-старший...
А за кого його "яблучко" топить? Оте, що "недалечко від яблуньки котиться"...
Хтось справді вірить, що це не провокація **************???
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Невідомі московіти палять власну церкву..
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Андрій Садовий порадив нинішнім владоможцям швиденько ремонтувати тюрми, щоб потім їм було комфортно там сидіти... Чудова порада, враховуючи те, скільки посадовців раніше звинувачували у корупції та відпускали. Бо як влада може боротися з корупцією, коли її очолюють корупціонери?
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верніе гундяєвці на задании: петуха пустили"
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Украинские 14/88 ну а как инче
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Лишнехромосомные из портков готовы выскочить, чтобы сделать картинку про гонения на исссстинннную скрепоносную. Но тут их ожидает очередной облом, украинцы уже научились гибридно отвечать на гибридные поползновения тупиноидов.
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Так-так-так... Можэ эти провокаторы Цензор читают??? Дня четыре назад, я тут "рекламировал" весьма скорые и ожидаемые мною поджоги церквей/храмов. Тока я упирал на то, что жечь будут внутри, дабы исключить службы, в этих храмах. В частности- в Мариуполе, где эти объекты совершенно беззащитны. А тут, значит, исполнители попались какие-то квёлые. Ничего, это, наверное,- просто разминка. Всё, самое интересное- впереди. В самом ближайшем будущем. Томос, судя по фотке его, в рулоне- о двух концах.
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Да. Мне повезло. У меня- 100% алиби. Кроме того, я- не Николаевич.
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Так-так-так.

пока кацапы к нам не лезли- у нас все было нормально
небыло ни религиозных конфликтов, ни на почве национальности
на УПЦ КП и УПЦ МП никто не нападал
а тебе напомнить кто последнее время пищал про "церковный раскол" и "начало религиозной войны"?
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Раз двері в сажі - треба розслідувати - звідки сажа.
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я уже написал: не проспите начала межконфессионных столкновений и вторжения РФ в Херсонскую область
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Ні ні нам не потрібен візовий режим з росією
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хто розпалює ненависть? Охорона терориста Гіркіна була з монахів УПЦ МП це сам Гіркин вихвалявся. А на дамбасі воює батальон РПА (російська православна армія).
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Оно про своего правителя мокшанского говорит.
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ненависть разжишают кацапы на религиозной почве
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було меседж в соцмережах що рашка пропонує винагороду за підпали храмів і зйомку на відео, тиждень назад СБУ попереджало.
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Секта гундяевцев совершает провокации с поджогами. Как до этого совершали провокации с венграми и с поляками.

И да, Ху#ло виновато, зрячая.
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Лючия, ты чай помету соловьиного нонче не отведала?
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Что такое «путин»???? Ты Х у й л о что-ли имеешь ввиду??
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Кремль любой ценой поможет Пети остаться при власти
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Тебя в детстве некто « петя» поимел куда только можно%?
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исполнители явные идиоты, даже если их не найдут полицаи, то от Неба они уже нашли то, что искали Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 3222 там отмщение неотвратимо, одеяло не спасёт!
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Сразу видно верующий, убить готов за дверь.
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Скоріше за все, їх гундяй благословив. А ФСБ зірочку докинуло. Отже не переймайтеся.
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РФ спасет ТОЛЬКО ОБРЕЗАНИЕ ИМПЕРССКИХ АМБИЦЫЙ ( УКРАИНА в НАТО ) ее политиканов , А такжэ КАК МИНИМУМ КОНФЕДЕРАЦЫЯ ,

.

И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - ПАРЛАМЕНССКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

.

ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ.

. По другому -КРОВЬ и СРЕДНЕВЕКОВЬЕ !

,

И СМЕРТЬ рф. https://uploads.disquscdn.com/images/7e843bf65a7f64f1f92186c41e8cde0b48a11393e26d4cdc4552a1a2547964e0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d11826497e4e299e76f7a206fc305a141cb05bd270e16e0df82422433b62500d.gif
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Рпцешные провокаторы и подожгли, козлорылые парнокопытные.
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Прямо сейчас журналист ватного 112 канала Павло Кужеев берет интервью у Азарова!
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Вот если бы он брал его, например, у Чечетова - вот это было бы сенсацией! А так очередная інформаційна "бімба у вагіні".
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Орки и подожгли ,чтобы зайти в Украину под предлогом, для грабежа,убийства и отжатия украинской земли,а несогласных угонят в рабство на Дальний восток
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Щось та, яка з Кривого Рогу, мовчить.
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Интересно, кто «кроме кацапского стадобыдла» думает что это украинцы подожгли???))))
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Хаха очень смешно ФСБ. В Украине люди не так глупы чтобы поддаваться на такие провокации
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О первый пошел)) сколько там 3к вечно зеленых за поджог?
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Кремль любой ценой поможет Пети остаться при власти
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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