 Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрон с боеприпасами. При разминировании и изъятия опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - отметил Князев.
По его словам, для эвакуации раненых на место происшествия направили санавиацию.
Набери в гугле - Jhon Smith 7b0f2b20 анальный любовник тимашонки
Коли була повна срака Порох взяв на себе всі труднощі. А тепер на підьйьомі, звісно ******* повилазила.
Я за 14 р.буду завжди вдячен Яценюку, Турчинову і Порошенко,не дивлячись на помилки, бо з тому хаосу, розпачу вони витягли країну.