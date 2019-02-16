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 Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев. ФОТО

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о гибели сапера-спасателя вблизи поселка Пески Донецкой области.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрон с боеприпасами. При разминировании и изъятия опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - отметил Князев.

По его словам, для эвакуации раненых на место происшествия направили санавиацию.

Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев 01

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Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев 02
Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев 03
Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Источник: https://censor.net.ua/p3112090
 
 
 Топ комментарии
 
Ловушка была, наверна замастырена...
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Щирі співчуття рідним та близьким загиблого !! 😥
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Опасная работа...Царствие небесное мужчине.
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Блд... схрони не розміновують, а підривають. Однаково ці б/п не використовують...
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Ибо менты влезли...им все надо вынюхать и бумажки оформить, чтобы перед прокуратурой отчитаться...Погибли ради колорадской ленты в результате
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Ловушка была, наверна замастырена...
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А классно вы, соевые сосуны, в штаны кипятком делаетесь только при одном упоминании БЮТ........ Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев - Цензор.НЕТ 5202 Любую хрень готовы постить..... Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев - Цензор.НЕТ 5202 Вообще то это произошло у торговых партнеров ПоПА в Краснодарском крае........ Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев - Цензор.НЕТ 5202 Но вы продолжайте сцяться всей командой при одной мысли о БЮТ.......
Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев - Цензор.НЕТ 9607
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Анальный любовник от тимашонки - тебя в гугле забанили?
Набери в гугле - Jhon Smith 7b0f2b20 анальный любовник тимашонки Спасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев - Цензор.НЕТ 1127
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Фото жахливе! І урода-мисливця треба каструвати! Але навіщо порохоботи так опустилися, щоб ув"язувати його з Тимошенко та розтикувати по усіх темах? Зокрема, я все рівно проголосую за неї або Гриценка, а на вашого пороха мені насрати!
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Ви справді трохи приморожені чи лише вдаєте?
Коли була повна срака Порох взяв на себе всі труднощі. А тепер на підьйьомі, звісно ******* повилазила.
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Тепер всі грамотні критикувати і розказувать про міфічний мир, а тоді я добре слідкувал , як і хто наважився все називати своїми іменами і я їх за це поважаю, бо вони знал, що якщо раша і риги візьмуть реванш, то їх судимуть і згноять в тюрмі, але вони були з країною і народом.
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І відповідальність, а цього тоді на себе ніхто не захотів брати - всі притихли і вичікували, як далі будуть розгортатися події, а зараз вилізли критикувать.
Я за 14 р.буду завжди вдячен Яценюку, Турчинову і Порошенко,не дивлячись на помилки, бо з тому хаосу, розпачу вони витягли країну.
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тре ото всіх от тих "мисливців" на фронт відправляти на пів року, би "потренувалися"
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не можна ...вони "охотники" тільки з беззбройними
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це ж треба ...непотріб ...ще й фотографується ...
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Щирі співчуття рідним та близьким загиблого !! 😥
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Опасная работа...Царствие небесное мужчине.
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Кацапам нравиться убивать украинцев,им по телевизору сказали, .что украинцы это уже не украинцы,а американцы
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И зачем этот схрон разминировать сапёру, да ещё со стоящими рядом полицейскими? Неужели война ничему не учит? Ведь опыта действий в подобных случаях-сотни. В Израиле ни один сапёр-подрывник не полезет руками разминировать. Простой случай неделю тому в Хайфе. Кто-то увидел подозительный предмет на автостанции. Сразу тревога. Всех людей на автостанции отвевли на безопасное расстояние. Прибыл автомобиль с сапёрами. Выехал робот и поехал к подозительному предмету, по команде "пошерстил" его. На том и закончилось. Не мина. Или ещё проще. На автобусной остановке в городе раззява забыла пакет довольно большой. Приехали сапёры, полиция оцепиила место с пакетом, и расстеляли этот пакет, только в разные стороны разлетелись помидоры и картошка. И нечего разминировать подобные схроны-подрывать и схрон уничтожен. И люди живые, не покалеченные и убитые. Полезли ребята разминировать и нарвались на заминированный схрон. Людей в погонах и без погон беречь нужно, как в Израиле и США. И не рисковать людьми из-за паршивой гранаты или мины вместо подрыва. С этого командира, который дал команду разминировать, будь моя воля, снял бы погоны. Идиотизм солдафонский. Насмотрелся за свою службу на подобных идиотов в погонах.
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очевидно же что они там наставили ловушек, зачем туда вообще заходить и трогать руками? подорвали все скопом и делов, жалко родственников погибшего и раненых.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатель погиб, два полицейских ранены при разминировании схрона боеприпасов в Донецкой области, - Князев. ФОТО
 
 
 
 
 
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