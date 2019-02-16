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Все про:Широкино (468) Азов (187)

 Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В акции приняли участие бойцы "Азова" и ветераны боевых действий на Донбассе.

В Киеве состоялось чествование украинских бойцов, которые в 2015 году приняли участие в наступательной операции под Широкино. Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

В акции приняли участие ветераны войны на Донбассе, в том числе полка "Азов". Мероприятие состоялось на Софийской площади, откуда в 2014 году, принеся присягу на верность Украине, первые добровольцы отправлялись в зону боевых действий.

Читайте на Цензор.НЕТ: 16 февраля 2015 г. под Дебальцево погибли капитан 3-го полка спецназа Юрий Бутусов, сержант Виталий Федитник и военкор Дмитрий Лабуткин. Двое воинов – Сергей Глондарь и Александр Кореньков до сих пор в плену

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 01

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 02

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 03

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 04

Перед присутствующими выступил участник планирования операции, ныне командир "Национальных дружин" Игорь Михайленко.

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 05

"Мы в 2014 году шли туда, где не знали, что нас ждет. Мы шли на смерть. Вы шли на смерть. Вы готовы были отдать самое ценное ради Украины – за ее волю, за ее славу. Каждый из вас, вернувшись сюда, знает, чего стоит капля украинской крови. Сколько это метров государственной земли", – сказал он.

Память бойцов, павших в боях за Широкино, почтили минутой молчания.

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 06

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 07

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 08

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 09

Также в программе мероприятий – фотовыставка "АЗОВ. История развития и настоящее", демонстрация видеофильмов о Широкинской операции, а также неформальное общение и фуршет.

Также на Цензор.НЕТ: "Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда", - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года. ФОТОрепортаж

Широкинская операция началась 10 февраля 2015 года. Она стала одной из самых успешный наступательных операций за время боевых действий на Донбассе. Благодаря ей украинские силы смогли освободить пять населенных пунктов и отодвинуть линию фронта от Мариуполя, обезопасив город от обстрелов. За две недели до этого Мариуполь был обстрелян российско-террористическими войсками из "Градов". Тогда погиб 31 человек, 117 получили ранения.

Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя 10

Источник: https://censor.net.ua/p3112078
 
   
 Топ комментарии
 
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Головна запорука успішності військової операції - повна секретність від Генерального штабу ЗСУ! Бо як тільки інформація потрапляє за межі штабу підрозділу - вона миттєво стає відомою ворогу!
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Пока обсешники шастают на подконтрольной территории Украины, не получится . ОБСЕ не зря оккупанты не пропускают к своим объектам. Да и вообще никого.
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Новий Президент змінить систему управління військами та обмежить коло офіцерів які мають доступ до секретної інформації за допомоги ******** засобів АСУВ та шифрованих каналів зв'язку. Кожен витік інформації буде відслідковуватись бо кожен офіцер буде мати свій рівень доступу до планів військових дій і кожен запит на інформацію буде фіксуватись щоб по запитам визначити хто з офіцерів і яку інформацію збирав і з якою метою! Якщо ворогу стане відома наша секретна інформація, то миттєво можна буде знайти людей які мали до неї доступ і ізолювати їх на період розслідування! Досить бардаку в Генштабі!
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Перечитай ещё раз что ты написал.Раньше можно было подумать,что ты упоротый гриценкосос,а ты просто мразота.Не радуют тебя Победы Украины без твоего кумира?.
Слава Украине!!!
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Широкинська операція проводилась в суворому режимі секретності, про неї не знав ніхто в Генштабі і в штабах АТО! Саме це і дозволило зайти в Широкіно - повна несподіванка для ворога! Цей факт доводить тезу про потужний обмін інформацією між офіцерами ЗСУ всіх штабів та ворогом, про несекретність всіх радіопереговорів та телефонних переговорів! Єдина успішна операція за 5 років - та яка була спланована без офіцерів Генштабу та штабу АТО!
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А если бы не останавливали то ещё и дальше отодвинули.
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Дебальцево.
Второе массированноп вторжение войск России после Иловайска.
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Им вообще приказали отойти назад, они не послушались, тогда отвели армейскую поддержку и артиллерию пришлось отменить освобождение Саханки. Там предательство генштаба в полной красе.
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Было более логичнее, чтобы они были не в Киеве, а в Мариуполе.
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Я знаю, що це юля все звільнила😉😴
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Тяжело понять такой ответ. Мариуполь - Украина, Широкино там совсем рядом. При чем тут Юлька вообще не понимаю.
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Я теж не розумію чому ви за юлю, якщо вона нічого не робила😯
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Может, Вы меня с кем-то путаете? Я никогда не был за Юлю потому, что очень хорошо помню ее дела в 2008. Да и не только тогда, а при Лазоренко тоже.
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Дивно, бо ваші друзі працюють на неї😯
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Тут реально есть друзья на Цензоре, только я с ними не знаком в реале. А за кого они - их личное дело.
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Який це був рік і чому звільнили ці території?
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«Широкинская операция началась 10 февраля 2015 года. Она стала одной из самых успешный наступательных операций за время боевых действий на Донбассе. Благодаря ей украинские силы смогли освободить пять населенных пунктов и отодвинуть линию фронта от Мариуполя, обезопасив город от обстрелов. За две недели до этого Мариуполь был обстрелян российско-террористическими войсками из "Градов". Тогда погиб 31 человек, 117 получили ранения. Источник: https://censor.net.ua/p3112078»
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Тобто Зеленський з юлею все звільнили?
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Алі -- не турбуйся! -- порох сухий -- дупи гудуть...*)
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Звичайно, що порох сухий. А дупи рабів Коломойського гудуть.
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Если бы не освободили Марик , то орки пробили сухопутный коридор в Крым , и это как минимум !
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Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя
...там же, Кровавый Пастор рулил, вроде? -- втайне от ВСУ...

Героям Слава!

-- и скромным тоже...*)
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😁 Знав, бо саме тоді з'явилася українська армія.
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Предателем он был, как и раньше. Он запретил наступать. Не знали? Какая неожиданность. Парни его послали.
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ℳγrοtvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 1 ч.1 час назад

Юрьев Михаил Зиновьевич -ЛОЖЬ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ Заявил: "еще в моей жизни мы освободим Украину", и ... сдох. Врут всегда и везде. Ничего святого нет.
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КацаПсины не бывают асвабадителями от Чукотки до Кенигсберга простирается это гоффно рюсскава мира
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Зрадоботы,отказались выполнить приказ не наступать и выгнали орков из Широкино, а как на них орал Муженко, приказывал отойти.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГодовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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