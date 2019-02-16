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Все про:авто (3623) поджог (612) Донецкая область (4206)

 В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета. ФОТО

Мэр Покровска подозревает, что причиной поджога могли стать происки политических оппонентов.

"Тoyota Camry" загорелась около часу ночи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома.

"Установлено, что автомобиль принадлежит 44-летнему местному жителю. По факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога)", – сообщили в полиции.

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Мэр Покровска Руслан Требушкин утверждает в Facebook, что сгоревшее авто – собственность секретаря горсовета Ирины Сущенко.

"Считаю, что этот случай – ответ оппонентов, которые вчера во время заседания сессии услышали о себе много правды, и как всегда, решили ответить привычными для себя бандитскими методами! 90-е годы возвращаются??!", – написал городской глава.

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В полиции дело расследуют по ст. ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 от 10 лет.

В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета 01
В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета 02
В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета 03
В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета 04

Источник: https://censor.net.ua/p3112077
 
 
 Топ комментарии
 
***
замрешь бывало у кефира
нежирный выбирая сорт
хоп а в корзинке водка сало
и торт
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Ворье не поделило бабки , а виновата политика В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета - Цензор.НЕТ 1777
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так политики и есть ворье в основном, ибо остальные просто воришки
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Ну мєр же назвал канкурентов палитическими оппонентами
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Добре що сірчаною кислотою не облили як Катерину Гандзюк! Мафія порошенка-яценюка-тимошенко-януковича, яка керує країною, вона свої методи вже показала!
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Мэр Покровска подозревает, что причиной поджога могли стать происки политических оппонентов.

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нет.ему тачку сожгли за то что он чесный ,несговорчивый, не коррупционер, и все делает для людей В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета - Цензор.НЕТ 3091
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У секретаря горсовета камри 60 , тысяч так за 30 $
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Да бляха за 2 тыс баксов. Откуда у госслужащего большие деньги
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фото секретаря... в студию...
ну чтобы понять.. всю сложность зарабатывания... на авто, и... заработает ли... еще на одно
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***
замрешь бывало у кефира
нежирный выбирая сорт
хоп а в корзинке водка сало
и торт
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настал тот самый понедельник
и к жизни новой приступив
татьяна села на диету
диета в муках умерла
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хорошо горело? хоть кто-то усел согреться?)
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представителю жОпоблока сожгли автомобиль представители платформы жОпоблока "За жиддя" В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета - Цензор.НЕТ 6795
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Ну да опять политические оппоненты,они родненькие,кто ж ещё если не они...У нас же всех чинуш политические оппоненты достают.И тех кто ворует,и тех,кто убивает,и тех,кто взятки берёт,рейдерством занимается,короче всех.
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Треба на автобазар фотку з задньго бампера зробити і написати що в салоні не курили.
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Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:15.11.2010 Загальна площа (м2):56742

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_68fc57ec-06d7-4c2f-bd0a-0fb9ecb9d48f
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На всякий случай выражу озабоченность.
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В Покровске сгорело... -- красноармейцы мстят! *)
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Мэр Покровска Руслан Требушкин

...*****! -- вы вдумайтесь в простые эти строки... *)))
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И почему мне его не жалко, сам не пойму.
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жаль, что без самого секретаря горсовета. страховку получит, новую купит, еще краше.
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Очень странно, в декларации о доходах нет никакой Toyota Camry . Эй НАБУ, НАЗК, кто там еще. Че ее за жопу никто не взял?
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В Покровске постоянно горят машины, война за кресло мэра. Стрельба, бандитские разборки, торговля наркотой в тупую, но наша доблестная полиции ничего не знает и не видит ))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета. ФОТО
 
 
 
 
 
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