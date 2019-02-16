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 Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей. ФОТОрепортаж

Возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор – против подкупа". Шествие организовано движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".

О шествии в Facebook написал один из его организаторов, бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко", а ныне замглавы штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мы получаем информацию, свидетельствующую о попытке Порошенко купить себе второй срок. По всем уголкам страны идет масштабное "соцопрос" после которого, людям предлагают подписать "соглашение-личное обязательство", проголосовать за Порошенко и получить 1000 гривен", – утверждает Фирсов.

Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей 01

Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция зафиксировала 37 анонимных телефонных звонков избирателям с признаками подкупа: обещали от 250 до 500 грн

Судя по фотографиям с акции, в шествии приняли участие более сотни сторонников Гриценко. Во главе колонны несли баннер, стилизованный под предвыборную рекламу Порошенко, с надписью "Подкуп, а не реальные дела!".

Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей 03

Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей 04

"Это первая наша акция, но далеко не последняя. Мы остановим тотальный подкуп! На очереди акции в регионах и мгновенная реакция на информацию о покупке голосов. Это мошенничество надо остановить, мы разорвем сетку Порошенко и не дадим скупить голоса избирателей!", – пообещал Фирсов.

Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей 05

Также на Цензор.НЕТ: Выплаты гражданам в горсовете Днепра были не подкупом, а адресной материальной помощью, - областная полиция

Ранее Фирсов объявил о создании "штабов сопротивления массовому подкупу" на базе волонтерских штабов движения "Чесних Більше".

Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей 06

Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей 07

Источник: https://censor.net.ua/p3112074
 
 
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шо за юлеботская хрень - минус если зачеркнуть - будут два крестика, и станет недействительным бюллетень. ГОЛОСУЮТ ГАЛОЧКАМИ!
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Порошенко спокойно не уйдёт из власти, а как Януковощ уйдёт с кровью.
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Это т бред из твоей методички или из твоей головушки?
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та не,вата...он спокойно идет на второй срок.и не нервничает,как самый честный непроходной.
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И кто способен лаптеногих разбить и войну выиграть из ВАШИХ кандидатов фантазёров? Или уже войну выиграли...
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А повышение пенсий под выборы? Что это как не наглое использование админресурса?
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Пускай деньги берут и подписываются, а голосуют "против"! Зря что-ли Порошенко по 10 лямов ежедневно выкидывает? И выборы почаще, где ещё такая халява будет.😉
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Лузер та його юзери. Справжній Офіцер не скиглив би, а застрелився з табельної зброї.
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Аблажили Петра, абложили
Гонют вєсєло нах номера!
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"Сторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей" - войдите в положение шоколадного Хряка, если он привык всю жизнь "зарабатывать" бабло около корыта, он же повязан со всеми, такими же ворами, и не может, да и не имеет права ломать цепочку, это же воровской закон, его же свои могут замочить, и в конце концов, лгать и воровать, заложено в генах Пети Потрошителя.
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Подкуп！
Это единственное реальное дело питралексееча
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а на манеже все те же)))) фирсов без мыла во власть лезет, уж очень понравилось ему в депутатах))) ждем сторонников пороха на митинге портив гриценко за распродажу армии)))
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Выдвигайся, возглавь сие тупое действо！
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с нашим быдлом шансы у них просто очень высокие, их избирателей нужно всех на фронт
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Фас троляки, анатоль святой и безгрешный, суки, где бы вы сейчас были со своим анатлем, порох вам мрази не такой, *****, какие же вы убогие и мерзкие, сейчас начнется ор, порохобот, проплаченный, опомнитесь,.. вы выбираете главкома , а не шута и не убогую. Я ПОРОХОБОТ,


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Берите деньги от всех кандидатов, а голосуйте за Зеленского.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСторонники Гриценко митинговали под АП, обвиняя Порошенко в подкупе избирателей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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