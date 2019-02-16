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 Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой. ФОТОрепортаж

Возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор – против подкупа". Шествие организовано движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".

О шествии в Facebook написал один из его организаторов, бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко", а ныне замглавы штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мы получаем информацию, свидетельствующую о попытке Порошенко купить себе второй срок. По всем уголкам страны идет масштабное "соцопрос" после которого, людям предлагают подписать "соглашение-личное обязательство", проголосовать за Порошенко и получить 1000 гривен", – утверждает Фирсов.

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 01

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция зафиксировала 37 анонимных телефонных звонков избирателям с признаками подкупа: обещали от 250 до 500 грн

Судя по фотографиям с акции, в шествии приняли участие более сотни сторонников Гриценко. Во главе колонны несли баннер, стилизованный под предвыборную рекламу Порошенко, с надписью "Подкуп, а не реальные дела!".

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 03

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 04

"Это первая наша акция, но далеко не последняя. Мы остановим тотальный подкуп! На очереди акции в регионах и мгновенная реакция на информацию о покупке голосов. Это мошенничество надо остановить, мы разорвем сетку Порошенко и не дадим скупить голоса избирателей!", – пообещал Фирсов.

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 05

Также на Цензор.НЕТ: Выплаты гражданам в горсовете Днепра были не подкупом, а адресной материальной помощью, - областная полиция

Ранее Фирсов объявил о создании "штабов сопротивления массовому подкупу" на базе волонтерских штабов движения "Чесних Більше".

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 06

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 07

Источник: https://censor.net.ua/p3112074
 
 
 Топ комментарии
 
Это т бред из твоей методички или из твоей головушки?
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Порошенко спокойно не уйдёт из власти, а как Януковощ уйдёт с кровью.
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сборище политических карликов и неудачников... Фирсова выгнали из фракции за непристойное поведение, примкнул к такому же галимому пустобреху и неудачнику - Гриценко, распродавшему вооружения и уничтожавшему армию - дешевки собирают лохторат... персонажи не для серьезного рассмотрения, плюнь в их сторону и иди дальше....
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а чого ви хочете від одноразового злодія?
Воно чесним не буде
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Інтелектуальний рівень провладних ботів свідчить про рівень влади.
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Тю... Краще мітингували б за підкуп виборців Грицем. Заробили б щось...
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Гриценку робити підкуп виборців завадять і принципи і брак ресурсу на відміну від злодійкуватого лицеміра парашенка
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Самі придумали проблему, самі ж імітують боротьбу з нею за відсутності інших ідей
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Зате в потроха ідей не бракує - підкуп виборців, провокації, брудні технології, залякування опонентів... Януковч втік? Ні, він реінкарнував. Ті самі брехня, лицемірство, цинізм, відсутність моралі
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В последние недели стецьки зарабатывают по три дневных ставки, у меня в соседах один такий числится. Вчера выплату получил, заказал двух шлюх и бухло, периодически что-то там кричал об шановном Петре Олексеевиче!
Кстати, сам родом из какой-то Коломыи, тупой как пробка, но во время Революции Достоинства, видимо, свел на Майдане полезные знакомства и остался в столице. Типичный рагуль, только такие и топят за свинохряка, что бы у корыта остаться
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Обратись в ближайший штаб Блока Панамских Патриотов, или в минстець, там на таких как ты всегда спрос есть. Выдадут, кстати, фото соевого мародера, поставишь в рамочке на столе перед монитором, ну и киллограм "Коровки", что бы ты зажил по-новому!
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Брехло пронумерованное шестнадцатиричными числами. Слышь. Ты хоть знаешь чем отличается шестнадцатеричная система счисления от десятиричной? И как твой хвост записать в семнадцатеричной системе?
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Русская чукча а чем отличаеца Сырдарья от Амударьи??
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Что, жаба задавила? Естественно, одни, накладывают на форумах кучи соевого дерьма за бабки и при этом живут припеваючи, а другие, жертвы тех самых первых пропагандонов, делают по скудоумию то же самое, но бесплатно. Не переживай, и у тебя еще есть шанс за полтора месяца срубить бабла по быстрому, а потом придется искать другие источники дохода
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Скажи, откуда ты такой возник? Полет бравей, что моды крик-походка Как жаль, что я с тобой не одногодка Скажи, откуда ты такоооой возник? Скажи, откууууда ты такой вознииик? Припев: Анотолий, Анатолий Ты от муки, ты от боли Ты от скуки, ты от слез Радость в душу мне принёс! Толька, Толька, Толька, Толька А не Лёшка и не Колька Толька, Толька, Анатоль-толь-толь-толь
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и раздал после митинга по 500 гривен участникам ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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