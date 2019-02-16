 ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Эту сумму полицейский потребовал от гражданина за возвращение изъятого ранее автомобиля марки BMW X5.

Транспортное средство ранее было изъято следственно-оперативной группой по факту признаков подделки свидетельства о его регистрации.

После получения неправомерной выгоды следователя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.











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Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В случае доказательства вины, следователю полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.