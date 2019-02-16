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Все про:взятка (4372) Киевская область (1620) ГБР (227)

 ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

В субботу, 16 февраля, под Киевом сотрудники Государственного бюро расследований задержали на получении взятки в сумме 2 тыс. долларов следователя Ирпенского отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Эту сумму полицейский потребовал от гражданина за возвращение изъятого ранее автомобиля марки BMW X5.

Транспортное средство ранее было изъято следственно-оперативной группой по факту признаков подделки свидетельства о его регистрации.

После получения неправомерной выгоды следователя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки 01
ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки 02
ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки 03
ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки 04
ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки 05

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Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В случае доказательства вины, следователю полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3112073
 
 
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Наш гуманный суд должен понять,услышать,простить,и отпустить под залог в 1000 грн.Авакову повысить в звании и перевести на более высокую должность. ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 7237
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Сначала купил себе тачку двойника, а потом честного и неподкупного следователя начал искушать четырьмя-пятью зарплатами))))
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Забыл добавить - виноват в этом поросенко конечно.
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Степан Иванов 8d06009e - нет.., активисты конечно, которые с перочинными ножичками на карманах ходят.. ... ДБР на Київщині затримало слідчого поліції під час одержання $2 тис. хабара - Цензор.НЕТ 1331

Это из за них ментовская мафия слилась с криминалом по всей стране...
ДБР на Київщині затримало слідчого поліції під час одержання $2 тис. хабара - Цензор.НЕТ 4462
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Это канешно хорошо и замечательно, шо отлавливают мелких ворюг и вымогателей, при корочках и повноваженнях...
Но мы все ждем, когда уже прижмут яйца тисками закона какой-то более крупной рыбе!(Желательно - акуле)
Боюсь, шо мы этого так и не дождемся: не от ГБР, не от НАБУ, не от всех остальных ".е.бу".
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Слухал директора Мосаду Коена і згадувал Семочко, Демчину і решту покидьків та їх патронів з української СБУ . Влада нашу спецслужбу перетворила на парад клоунів, супермаркет секретної інформації та спецбригаду з тероризування бізнесу...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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