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 Происшествия, Общество
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Все про:Львовщина (1604) наркотики (1461) Нацполиция (8929)

 "Полиция! Руки!": на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работниками Департамента противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задокументирована противоправная деятельность 38-летнего жителя Львовщины, который наладил контрабандную поставку в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы.

Об этом со ссылкой на Нацполицию сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок местный житель наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Оттуда он поставлял дорогие наркотики и психотропы, включая кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовщины.

Злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовщины и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах, добавили в полиции.

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"В ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г МДМА (экстази), предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Кроме наркотиков и психотропов у фигуранта также изъято 2 карабина, пистолет и патроны к ним", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а именно наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Указанные противоправные действия согласно законодательству наказываются лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция! Руки!: на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков 01
Полиция! Руки!: на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков 02
Полиция! Руки!: на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков 03
Полиция! Руки!: на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков 04
Полиция! Руки!: на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков 05
Полиция! Руки!: на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков 06

Источник: https://censor.net.ua/p3112056
 
   
 Топ комментарии
 
со времён кучмо тяжёлая наркота это не ментовская тема, а фсбу..
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Вот убрали Киву от наркотиков - и сразу пошла ловля 😀😀😀
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Впіймали одного з дрібних дилерів наркотиків і піаряться. А як в порт Чорноморська заходили судна з десятками тон маріхуани з Колумбії забули? Де результати розслідування? Де ділись наркотики? Вже все продали? Тоді через крадіжку ящика бананів робітниками порта, які знайшли там наркоту, арештували два судна і десятки тон наркоти! А потім все затихло! Ані судових вироків, ані реальних посаджених чиновників та силовиків які налагодили постачання наркоти такими обсягами! Через Україну наркота йде десятками тон, а не грамами!
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МУСОРА КРЫШЕВАТЬ ПЕРЕСТАЛИ ПО КАКИМ ТО ПРИЧИНАМ
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Конкуренты слили из ФСБ(У) шного канала контролируемой постоянной поставки
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Впіймали одного з дрібних дилерів наркотиків і піаряться. А як в порт Чорноморська заходили судна з десятками тон маріхуани з Колумбії забули? Де результати розслідування? Де ділись наркотики? Вже все продали? Тоді через крадіжку ящика бананів робітниками порта, які знайшли там наркоту, арештували два судна і десятки тон наркоти! А потім все затихло! Ані судових вироків, ані реальних посаджених чиновників та силовиків які налагодили постачання наркоти такими обсягами! Через Україну наркота йде десятками тон, а не грамами!
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Показывали американцы работу колумбийских наркоментов в международном аэропорту...ловят мелкую кокаиновую шушеру, кто капсул наглотается, кто в самом материале чемодана везет и.тд...половина этой шоблы летит в Европу, еще одна четверть в Москву, и примерно каждый четвертый в Киев....И я не слышал, чтобы в Киеве или Москве кого-то из них взяли за жопу...
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Міжнародна наркомафія, до якої входить і рошен, організувала перекидання партій наркотиків з росії через лінію фронту, в зоні відповідальності харківської 92 бригади. Чесні волонтери, такі як Ендрю, які входили до зведених підрозділів боротьби з контрабандою, довідались про це і були вбиті зрадниками-солдатами ЗСУ, які за гроші забезпечували транзит наркоти через Україну! В Києві застрелили Вороненкова, російського високопоставленого втікача з російського наркоконтролю, який володів інформацією хто в українських спецслужбах організовує міжнародні канали контрабанди з росії до ЄС. Застрелили Вороненкова агенти наркомафії, які служать в НацГвардії, тобто до міжнародного наркотрафіку причетні абсолютно всі силовики, поліція, СБУ, НГУ, ДПСУ, ЗСУ, митниця!!!! Україна зараз перебуває в руках міжнародної наркомафії!
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со времён кучмо тяжёлая наркота это не ментовская тема, а фсбу..
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Разделили бы на легкие и тяжелые. За тяжелые- пожизненное как в Таиланде
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Вот убрали Киву от наркотиков - и сразу пошла ловля 😀😀😀
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отлично!
куда улики потом деваются? ну... через год-два...
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Спроси у политико, когда они начинают пургу нести
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Полиция! Руки!": на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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