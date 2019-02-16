 Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение. ФОТО

Об этом со ссылкой на zn.ua сообщает Цензор.НЕТ.
"Если вас интересует, кто автор, кто креативщик? Он перед вами. Если вас интересует ответ, видел ли я когда-нибудь подобную рекламу кого-нибудь другого, например, Путина - не видел. Работал ли я на избирательную кампанию Путина? Нет, не работал", - заявил он на пресс-конференции.
Грынив также отметил, что в первую очередь необходимо говорить о содержании рекламы, а не о том, использовалось ли это раньше "в России или Соединенных Штатах Америки". Он добавил, что не видит ничего страшного в "похожих сообщениях" избирательных компаний в двух странах.
"Это атака на штабы, когда не по содержанию дискутируют, а пытаются дезорганизовать работу", - сказал он.
Вовочка скажет"Земля круглая,и вращаеться вокруг солнца".
Правда многие расеяне с ним не согласяться,но промолчат,ибо чревато...
И П.О.П скажет "Земля круглая,и она вертиться!".
У них опять будет неправ и виноват Петя? В том,что круглая или что вращаеться?
А этот слоган не только НЕ пукина,или даже Московии. Он старше Иисуса Христа. Только на том языке было не президент,а Цезарь.
А так все тоже самое!
такой "разовьёт" страну
А це вже, як кажуть, конкретне палєво...
2 вопроса: есть ли в Днепре амфоры и когда прилетают стерхи?
Москалі, розберемось без вас!
це хтссь із команди - своїх ідей немає - стали дивитися, що там було у Путіна, але не подумали, що хтось може порівняти.
Це таке саме було з Меланією Трамп, коли вони пересказала те, що за 7 років до того казала Мішель Обама.
потому, что всё внимание - на Порошенко
и правильно, президент-один
У Президента немає команди, навіть, щоби толково провести передвиборчу компанію не те, щоби провести реформи.
Спеціально таке і не вигадаєш...
Підстава 100%
кандидатов -44
президент -один
что здесь не соответствует реальности?
Все полностью копирует с рашки. Мало того, в свободной Украине решил построить рашку два - где нет свободы слова, где преследуют тех, кто против него, с богатым президентом и нищим народом.