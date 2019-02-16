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 Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение. ФОТО

Член избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Игорь Грынив прокомментировал сходство во внешней рекламе действующего президента с рекламой Владимира Путина на президентских выборах в России. Речь идет о слогане "Кандидатов много - президент один!"

Об этом со ссылкой на zn.ua сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вас интересует, кто автор, кто креативщик? Он перед вами. Если вас интересует ответ, видел ли я когда-нибудь подобную рекламу кого-нибудь другого, например, Путина - не видел. Работал ли я на избирательную кампанию Путина? Нет, не работал", - заявил он на пресс-конференции.

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Грынив также отметил, что в первую очередь необходимо говорить о содержании рекламы, а не о том, использовалось ли это раньше "в России или Соединенных Штатах Америки". Он добавил, что не видит ничего страшного в "похожих сообщениях" избирательных компаний в двух странах.

"Это атака на штабы, когда не по содержанию дискутируют, а пытаются дезорганизовать работу", - сказал он.

Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение 01
Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение 02

Источник: https://censor.net.ua/p3112054
 
 
 Топ комментарии
 
Все логично - совместный бизнес, одинаковые слоганы на выборах... как у настоящих партнеров.
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Чисто случайные совпадения:
Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение - Цензор.НЕТ 4126
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Для путиноботів - основне значення - не путь, а путана
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Мог бы Петя быть порохом,который в порохівницях,а так в моей интерпретации остался Поросенком,даже на хряка не тянет.Откормили за пять лет,пора и ...
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Не наш і не ваш, а коломойського!
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Князючек,а то что Петю ставил на "трон" Фирташ,ты уже запамятовал?Виталька вот молчит,может стыдно,что отказался от поста президента?И сейчас уже и мысли баллотироваться нет,а ведь он,Виталий,более амбициозен.
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Пєтю кинули "як лоха" - десь я вже чув

Гринів про повторення передвиборчого слогану Путіна в кампанії Порошенка: Важливий зміст, а не колишнє застосування - Цензор.НЕТ 7782

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Интересно,что будут делать все,кто здесь решил попинать П.О.П если:
Вовочка скажет"Земля круглая,и вращаеться вокруг солнца".
Правда многие расеяне с ним не согласяться,но промолчат,ибо чревато...
И П.О.П скажет "Земля круглая,и она вертиться!".
У них опять будет неправ и виноват Петя? В том,что круглая или что вращаеться?
А этот слоган не только НЕ пукина,или даже Московии. Он старше Иисуса Христа. Только на том языке было не президент,а Цезарь.
А так все тоже самое!
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Молодец, старался! На тебе конфетку, полижи 🍬🍬
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Алекс,а слабо бигборд о цезаре на скале или камне "В студию"?То документы в ЦИК,через запасной выход,то цитаты и слоганы пуйла,а не слишком ли много проколов?А "гражданских отсечь"?А услышать из "летящего" кортежа,со слов "самой" Геращенко,плач ребенка?Я же не Янык, и говорить потом,что меня разводят как лоха...
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Якась дешева підробка під кремлівський бренд. Добре, що люди та діти не тіж самі.
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Петя набрал в политтехнологи кумовьев - а они без мозгов.
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В этих выборах, еще больше чем в прошлых, используются грязные многоходовые комбинации для обмана избирателей. Полагаю, что они есть разновидностью мошенничества. Кандидаты продвигаемые таким путем, никак не должны стать президентом. Для этого надо, чтобы все поняли, кто продвигается таким путем и поняли, что такое допускать нельзя. И ни в коем случае чтобы не голосовали за таких кандидатов..
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Народ не слушайте всякие "рейтинги", которыми грязные людишки Вас пытаются направить на голосование за вредных для народа кандидатов. Этому также способствуют многочисленные боты интернета. В том числе юлеботы, порохоботы, зеленоботы. И настраивайтесь голосовать только за Смешко или Гриценко. Это самые порядочные и патриотичные украинцы, хотя и не без недостатков. Только эти люди будут развивать страну..
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да если бы они проживали в обычной квартире из 3-4комнат, я бы еще подумал. а так извини линник недостатки так сказать на лицо!!! а могли бы идя на выборы и об этой стороне дела подумать..... херовые у нас политтехнологи мыслят категориями западных стран а на народ украинский им насрать.... подумай об этом на досуге.....
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в кабинете Кучмы Смешко кивал головой вслед за Кравченко, когда решалась судьба Гонгадзе
такой "разовьёт" страну
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грынив, это ты наверное у ***** лозунг скоммуниздил? а теперь оправдуешься? ну и чо бабок много на такие бигморды потратил? а скока себе залишив? блин вы точно как и мацкали всех украинцев считаете тупыми и второго сорта. а грынив? ума не хватило чтобы что то про недоторканость и борьбу скоррупцией-олигархией придумать? для меня бы оно лучше смотрелось... блин дебилы.... тебя кто туда назначил лошара?
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В ихнем курятнике борьба с коррупцией запрещённая тема, ляпнеш не подумавши, а тот с кем нужно бороться рядом..
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Грынив! Так содержание уже все увидели - 60% населения за чертой бедности! Половину самой маленькой зарплаты в Европе нужно отдать за тарифы! Вот это содержание ваших слоганов!............
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Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение.

А це вже, як кажуть, конкретне палєво...
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
2 вопроса: есть ли в Днепре амфоры и когда прилетают стерхи?
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Усьо єсть! Стерхі в амфорах живуть і розмножуються! 😁 Нехай попірнає!!!
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сладкий-херло...скоко раз депутаты не обращались к картавому, но воно так и не смогло ответить на вопрос: после устных договоров гаранта с херлом, у бени (личного врага херла) отобрали приват...после ухода с дебалы, первый эшелон с военной техникой с рашки пришел через 3-4 дня (спикер ато лисенко рассказывал о "лунном ландшафте", оставленном на жд станции и гарантии, что она выведена из строя на месяц-два)...а что взамен имел гарант?
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Остап Бендер-Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?
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В этом действительно нет ничего страшного, кроме тупизны гринева....
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Просто у наших политиканов одни и те же политтехнологи и аналитики. От сюда одинаковые методы) Тусуются по кругу.
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Зараз Пуйло в суд подаст за плагиат Гринів про повторення передвиборчого слогану Путіна в кампанії Порошенка: Важливий зміст, а не колишнє застосування - Цензор.НЕТ 4020
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Чистые совпадения, как и не посадка убийц Небесной Сотни, коррупция та же, суды и судьи те же, ни один бывший регионал не наказан... Да Порох проиграет даже уличному туалету на выборах или собачьей будке!! Никто среди моих знакомых ни слова хорошего о нём не сказал!
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Тссс! Не гани на ликоликого будкостроителя, а то путен нападэ!
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я б ставив лайк кожному, хто проти Порошенко, якби не одне але: за 100 км видно, де пише українець, і пише кацап. Я НЕ голосував за ПО, ніколи не буду голосувати за ПО. Та це не привід поливати його лайном, чим кацапські тролі відрізняються від прихильників ЮВ, чи інших кандидатів.
Москалі, розберемось без вас!
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В последние недели стецьки зарабатывают по три дневных ставки, у меня в соседах один такий числится. Вчера выплату получил, заказал двух шлюх и бухло, периодически что-то там кричал об шановном Петре Олексеевиче! Гринів про повторення передвиборчого слогану Путіна в кампанії Порошенка: Важливий зміст, а не колишнє застосування - Цензор.НЕТ 6245
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Грынив мягко говоря подставил гаранта .
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видимо манафорт до сих пор ********* помогает. или его старые наработки, а он всем местным царькам (и януковощу, и *****, и *********) под копирку делал.
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********** типу бутусова і їх кремлівські спонсори, вся ольгінсько-зрадойобська ботоферма - як же вони всі ссать Порошенка ))) Чітко суки розуміють, ще один президентський термін Петра Олексійовича - і їх ситі деньочкт скінчаться ))) Одним словом - Порошенко наш президент ! А ви і далі скачіть )))
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хтось добре підставив цими плакатами Гриніва, а через нього і Порошенка.
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хто це?
це хтссь із команди - своїх ідей немає - стали дивитися, що там було у Путіна, але не подумали, що хтось може порівняти.
Це таке саме було з Меланією Трамп, коли вони пересказала те, що за 7 років до того казала Мішель Обама.
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ну а вчера социалист Каплин комментировал программу Гитлера, как собственную - но вас же это не интересует
потому, что всё внимание - на Порошенко
и правильно, президент-один
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це різного рівня ситуації. Це все свідчить - що
У Президента немає команди, навіть, щоби толково провести передвиборчу компанію не те, щоби провести реформи.
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В штабі Порошенка завівся недоброзичливець.
Спеціально таке і не вигадаєш...
Підстава 100%
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а что такого?
кандидатов -44
президент -один
что здесь не соответствует реальности?
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Так а кто тут не в курсе пэтиных приоритетов , и кто есть его кумир ((
Все полностью копирует с рашки. Мало того, в свободной Украине решил построить рашку два - где нет свободы слова, где преследуют тех, кто против него, с богатым президентом и нищим народом.
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Ещё можно предложить для свыночелого гетьмана: " Сильный президент- сильная Украина"
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Особо эксклюзивный вариант, специально для Петра-сывочёлогоГринів про повторення передвиборчого слогану Путіна в кампанії Порошенка: Важливий зміст, а не колишнє застосування - Цензор.НЕТ 5947
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГрынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение. ФОТО
 
 
 
 
 
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