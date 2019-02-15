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 Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

База формирования и хранения медицинской техники и имущества, что на Полтавщине, получила и подготовила для передачи на нужды ООС очередную партию образцов санитарной техники. Медицинские автомобили "Богдан" и гусеничные МТЛБ-С в полном объеме прошли в части приемку и регистрацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 01

Силами личного состава вся техника была введена в эксплуатацию и по нарядам распределена по воинским частям, выполняющим боевые задачи на Донбассе.

Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 02

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Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 03
Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 04

"Это первая в этом году передача техники на передовую. Процесс замещения старых и "отслуживших" сроки эксплуатации образцов на новые, проходит достаточно активно. В 2018 году мы отправили в район ООС около 120 образцов медицинской техники, среди которых МТЛБ-С, реанимобили и санитарные автомобили "Богдан". Они оснащены современным медицинским оборудованием и полностью адаптированы для выполнения задач по назначению", - отметил командир воинской части подполковник медицинской службы Александр Маляр.

Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 05

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Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 06

Источник: https://censor.net.ua/p3112032
 
   
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Ця техніка відповідає стандартам НАТО?
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в НАТЕ стандарты в основном, шоб не киздили да политические))), а про разницу калибров, нам мертветчуки втирают)))
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вот такои можно купить, возможно и цену уболтать вниз, хотя теперь не 2015 и скорее всего обеспечение есть от МО https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=139853057

Перша цього року партія військової санітарної техніки передається підрозділам в зону ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3436Перша цього року партія військової санітарної техніки передається підрозділам в зону ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2976
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Ali Hasan В нас повно такої техніки,яка цим стандартам не відповідає.
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Конопляний Джмелик‏ @dmitrosel007 4 ч.4 часа назад

"Стало відомо, що на високому рівні Україна намагається вімовиться від Хамві."Предлогом"є те,що ми маємо власні машини: Богдан,Варта,Козак. Покажіть мені (наприкладі Богдан) де в армії маємо такий склад ЗПЧ, ремонтну базу, фахіців високого рівня з безкоштовною підтримкою США..."

Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8699
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Перша цього року партія військової санітарної техніки передається підрозділам в зону ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3631Для всех переданных Украине HMMWV пришлось закупать новые шинывоенная техника | Опубликовано - 2015-12-02 10:16:44 (11152 раз прочитано)Перша цього року партія військової санітарної техніки передається підрозділам в зону ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3631Центральное автомобильное управление вооружения ВСУ заключило контракты по закупке 158 комплектов автомобильных шин для автомобилей "Хаммер", переданных в текущем году Украине в рамках материально-технической помощи со стороны США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=34861
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У військовій техніці, та й не тільки у військовій, дуже важлива можливість ремонту. Дешевого і зачасту в польових умовах.
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согласен на 100% скорость ремонта спасенніе жизни
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Вот только сейчас прочитал, как сегодня эвакуировали погибшего и раненых с подорванного мокшами Газ-66 нашего, и еще раз убедился, сколько же всего еще ВСУ надо!
И желательно своего производства и нового. Эвакуировали наших, кстати, на Саксоне - помните, бриты нам передали? Пригодились броневички!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПервая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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