 Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Силами личного состава вся техника была введена в эксплуатацию и по нарядам распределена по воинским частям, выполняющим боевые задачи на Донбассе.
"Это первая в этом году передача техники на передовую. Процесс замещения старых и "отслуживших" сроки эксплуатации образцов на новые, проходит достаточно активно. В 2018 году мы отправили в район ООС около 120 образцов медицинской техники, среди которых МТЛБ-С, реанимобили и санитарные автомобили "Богдан". Они оснащены современным медицинским оборудованием и полностью адаптированы для выполнения задач по назначению", - отметил командир воинской части подполковник медицинской службы Александр Маляр.
"Стало відомо, що на високому рівні Україна намагається вімовиться від Хамві."Предлогом"є те,що ми маємо власні машини: Богдан,Варта,Козак. Покажіть мені (наприкладі Богдан) де в армії маємо такий склад ЗПЧ, ремонтну базу, фахіців високого рівня з безкоштовною підтримкою США..."
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=34861
И желательно своего производства и нового. Эвакуировали наших, кстати, на Саксоне - помните, бриты нам передали? Пригодились броневички!