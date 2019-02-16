 Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили представители ведущих архивных учреждений Украины во время круглого стола "Крым - это Украина. Документальные свидетельства в архивах Украины", который состоялся 15 февраля.
Они обратили внимание на то, что в украинских архивах хранится большой массив документов, показывающий взаимодействие жителей украинких земель и Крыма на разных этапах истории. Они касаются отношений и взаимодействия в политической, экономической, торговой, военной, социальной, культурной сферах, а также персональных контактов. Многие из этих документов неизвестны и не введены в научный оборот. Для их исследования необходимо время и ресурсы.
Историки отмечают, что исследование и обнародование разных аспектов взаимодействия двух народов разобьет тезисы российской пропаганды о том, что Крым - это исконно русская земля, к истории которой Украина не причастна.
Советник министра информационной политики Юлия Каздобина напомнила, что развенчивание мифов российской пропаганды вокруг полуострова является одной из задач утвержденной украинским правительством Стратегии информационной реинтеграции Автономной республики Крым и города Севастополь.
"Украина может и должна действовать на опережение по тем шагам, которые реализовываются в РФ. Нам важно рассказывать свою историю", - сказала она, отметив важность работы историков и специалистов по архивному делу.
"Архивы, конечно, работают в первую очередь для наших граждан. Но государство должно выстроить программу по направлениям исследований в архивах. Бабин Яр, Голодомор, Крым, репрессии. Чтобы документами подтвердить идеи, которые заложены в деятельность правительства. Каждый архив пытается предвидеть аспекты, которые будут запрошены в обществе, но если это будет глобальная идея, то это будет более удачно", - отметила директор Центрального государственного исторического архива Украины Ольга Музычук.
Ольга Бажан, директор Центрального государственного архива общественных объединений Украины подчеркнула: "Архивы всегда готовы к сотрудничеству и готовы поддержать интересные проекты. Ведь архивы - это не только профессия, это еще и граждане. То есть мы работаем не только как специалисты, но и как граждане".
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что "у людей такая нформация в головах, что в определенных моментах мы должны просто таки спешить". Он привел в пример влияния российской пропаганды на своего знакомого ученого из России:
"Первые дни вторжения российских войск в Крым. Знаете, как это происходило? Буквально по всем направлениям ехали огромные делегации из Москвы - по охране здоровья, по аграрному сектору, по промышленности и... по архивному делу. В самом начале марта мне позвонил мой добрый товарищ, был до 2014 года, Владимир Козлов. Мы с ним вместе учились Говорит: "Привет, я тут". Я уже понял, что к чему, но спросил: "Ты здесь сам?". Он сказал: "С делегацией". Что бы вы понимали, этот человек в 1987 году, когда крымские татары выходили на Красную площадь, написал письмо в Политбюро в защиту крымских татар. Это тогда, когда многие боялись. А в 2014 году он мне говорил: "Не ввязывайся в это дело. Ясно, что мы крымским татарам поможем. Сегодня вы, крымске татары, стоите на пути, когда мы сохраняем единую нашу нацию". Это он говорил об украинцах, беларусах и русских. Я знаю его всю жизнь, не могу сказать, чтобы он был за Путина. То есть, они даже такими людьми пользуются. Потому что долгое время было освещение событий под определенным углом".
Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз отметил, что украинцы и крымские татары всегда чувствовали ментальную и культурную общность.
"Но мы также, как и украинцы не знали своей истории. Она также уничтожалась. Мы долго искали ответ, почему. Да потому что Россия, вот этот собирательный образ, он, мягко говоря, очень отличается и от нашей ментальности, и от украинцев. Любовь к родине, свободолюбие, трудолюбие, умение дружить - это все не про Россию... В понимании России оккупация Крыма - это начало распада Укрианы. Поэтому борьба за Крым - это сохранение Украины. И крымские татары с первых дней возвращения на родину это понимали. Нас часто называли украинцами, и мы гордились эти. Мы - коренной народ Украины. Пусть через такую трагедию, но Украина смотрит на Крым и понимает, что будущего без Крыма нет. Если мы будем рассказывать историческую правду, России не удасться зачеркнуть наше совместное прошлое", - сказал он.
С ним согласился заместитель министра юстиции Денис Чернышов, приведя статистику времен СССР: "Например, весь флот, который занимался рыбачеством в северных морях, состоял из украинцев. Тюмень и много других городов практически полностью сформированы за счет украинцев... И таких примеров много, которые показывают, что Россия - не нация созидателей. Есть развал, захват и паразитирование на новых странах, которые они захватывают. Новое вооружение, мы видим, что и в Крыму это происходиит. Это наверное философия их государства. Поэтому я с вами соглашусь, что если стыкается нация, которая в своей философии направлена на созидание, и нация, которая направлена на разрушение, то они не могут сосуществовать".
.«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения»
- Ф. Достоевский
«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев»
- М. Булгаков
«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость»
- М. Горький
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства»
- Н. Аксаков
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете»
- И. Тургенев
«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально… готовый в любой момент угнетать все и вся»
- И. Шмелев
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли»
- А. С. Пушкин
«Народ - самоед»
- Л. Андреев
«Если бы перед моим рождением господь бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…»
- Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости.
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает»
- Николай Гоголь
«Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость»
- А.П. Чехов
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме, и при этом желает потопить в нем весь мир..."
- Ильин, русский философ.
«Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве»
- Иван Тургенев
«Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют»
- Михаил Салтыков-Щедрин
«Если кто-то начал говорить о патриотизме и любв
- М. Булгаков
дай ссылку на произведение или назови его
или ты ********* шавка ?
Але вірять більше таки останнім, бо чим абсурдніша брехня, тим більша до неї довіра, отака от прикрість
Именно по его распоряжению товарищей Ленина, Троцкого и далее по списку, снабдили деньгами, транспортом и прочими нужными вещами и отправили в империю для ее развала и вывода из войны. Причем, договор был таким, что деньги давались взаймы и их следовало вернуть, в случае успеха мероприятия.
Однако большевики - прирожденные и чистопородные кидалы. Власть Ленин и ко подобрали, поскольку на осень 1917 года были самыми богатыми Буратинами из всех политических партий империи. Они могли себе позволить пышную рекламу, с газетами, листовками и прочим, а потому - взяли власть без боев и какого-то сопротивления предыдущей власти. Как только эйфория в Смольном стала спадать, из Берлина аккуратно напомнили, что условия договора включали не только "Декрет о мире", но и возврат займа.
Новости
Россияне затягивают пояса, чтобы Кремль мог выпускать кому-то кишки - Орешкин
Кстати, вот эта формула с деньгами на агитацию под программу окончания войны (капитуляции) и развала страны, с последующим возвратом кредита за счет активов страны, Москва сейчас пытается разыграть и в Украине. Все просто один в один. Проститутки - деньги, реклама "мир" и так далее - все сделано по образу и подобию ленинской сделки. Однако Ильич стал что называется "быковать", а немцам стало известно, что личные ленинские курьеры стали вывозить в Швейцарию валюту и драгоценности на личные счета и банковские сейфы Илича.
Понятно, что Берлин предъявил счет, а Ленин сделал вид, что не заметил. Потому-то германские войска и двинулись в Питер, чтобы вправить мозги зажравшейся агентуре. После панического бегства красных гвардейцев, дедушка Ленин мгновенно все вспомнил и поклялся вернуть займ и отработать всю программу, которую должен был выполнить. Буквально через несколько дней, 1 марта - стороны собрались в Бресте для подписания мирного договора. Не удивительно, что от Германии переговоры возглавлял сам кредитор - Эрих Людендорф и на документе, датированным 3 марта 1918 года, стоит как раз его подпись.
Ето зависть пяницьі урки к своему нормальному соседу.
https://www.facebook.com/watch/?v=375963643238576
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, понтовая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *уйня.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!
Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопов союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
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О создании РФ?
И что Крьім НЕ БЬІЛ ЗАВОЕВАН никаким Суворовьм, а ПЕРЕДАН России Англией и Францией, в 1794 году, после победьі над Турцией...
Вобщем тогда Россия бьіла в коалиции с Англией и Францией в войне с Османской Империей. Если тьі водоплавающий, то мабуть в курсе, шо будущий адмирал Лазарев служил мичманом на корабле Горацио Нельсона? А про Кючук-Карнаджийский мирньій договор в мореходке Вам рассказьівали?
Да, и еще,- ПРУФ про то, кто и как тогда РАЗБИВАЛ турок в Крьіму.
Без разницьі: русские, англичане, французьі, марсиане....
ПРУФ.
Ну тогда еслишо - пополам !
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Тільки заборона реклами більше 2-х раз на годину та не більше 10 хвилин на годину спізнилася в Україні в телевізорі на років 10 порівняно з російським телебаченням.
Ні при кому рівень життя не був такий поганий як при теперішніх злодіях
https://lenta.ua/v-mirovom-reytinge-kachestva-zhizni-ukraina-okazalas-pervoy-s-kontsa-5937/
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Кто бы что не говорил...
НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
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И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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