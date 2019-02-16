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 Политика Украины, Общество
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Все про:архив (114) Крым (21120) пропаганда (2182) Чубаров (732) Чийгоз (276)

 Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов. ФОТОрепортаж

В Украине должна действовать программа по детальному изучению архивных документов, в которых отображены отношения между Украиной и Крымом, украинцами крымскими татарами в разные периоды истории. Кроме научной и общественной цели это будет частью противодействия российской пропаганде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили представители ведущих архивных учреждений Украины во время круглого стола "Крым - это Украина. Документальные свидетельства в архивах Украины", который состоялся 15 февраля.

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 01Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 02

Они обратили внимание на то, что в украинских архивах хранится большой массив документов, показывающий взаимодействие жителей украинких земель и Крыма на разных этапах истории. Они касаются отношений и взаимодействия в политической, экономической, торговой, военной, социальной, культурной сферах, а также персональных контактов. Многие из этих документов неизвестны и не введены в научный оборот. Для их исследования необходимо время и ресурсы.

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 03

Историки отмечают, что исследование и обнародование разных аспектов взаимодействия двух народов разобьет тезисы российской пропаганды о том, что Крым - это исконно русская земля, к истории которой Украина не причастна.

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 04

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Советник министра информационной политики Юлия Каздобина напомнила, что развенчивание мифов российской пропаганды вокруг полуострова является одной из задач утвержденной украинским правительством Стратегии информационной реинтеграции Автономной республики Крым и города Севастополь.

"Украина может и должна действовать на опережение по тем шагам, которые реализовываются в РФ. Нам важно рассказывать свою историю", - сказала она, отметив важность работы историков и специалистов по архивному делу.

"Архивы, конечно, работают в первую очередь для наших граждан. Но государство должно выстроить программу по направлениям исследований в архивах. Бабин Яр, Голодомор, Крым, репрессии. Чтобы документами подтвердить идеи, которые заложены в деятельность правительства. Каждый архив пытается предвидеть аспекты, которые будут запрошены в обществе, но если это будет глобальная идея, то это будет более удачно", - отметила директор Центрального государственного исторического архива Украины Ольга Музычук.

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 05

Ольга Бажан, директор Центрального государственного архива общественных объединений Украины подчеркнула: "Архивы всегда готовы к сотрудничеству и готовы поддержать интересные проекты. Ведь архивы - это не только профессия, это еще и граждане. То есть мы работаем не только как специалисты, но и как граждане".

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 06

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что "у людей такая нформация в головах, что в определенных моментах мы должны просто таки спешить". Он привел в пример влияния российской пропаганды на своего знакомого ученого из России:

"Первые дни вторжения российских войск в Крым. Знаете, как это происходило? Буквально по всем направлениям ехали огромные делегации из Москвы - по охране здоровья, по аграрному сектору, по промышленности и... по архивному делу. В самом начале марта мне позвонил мой добрый товарищ, был до 2014 года, Владимир Козлов. Мы с ним вместе учились Говорит: "Привет, я тут". Я уже понял, что к чему, но спросил: "Ты здесь сам?". Он сказал: "С делегацией". Что бы вы понимали, этот человек в 1987 году, когда крымские татары выходили на Красную площадь, написал письмо в Политбюро в защиту крымских татар. Это тогда, когда многие боялись. А в 2014 году он мне говорил: "Не ввязывайся в это дело. Ясно, что мы крымским татарам поможем. Сегодня вы, крымске татары, стоите на пути, когда мы сохраняем единую нашу нацию". Это он говорил об украинцах, беларусах и русских. Я знаю его всю жизнь, не могу сказать, чтобы он был за Путина. То есть, они даже такими людьми пользуются. Потому что долгое время было освещение событий под определенным углом".

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 07

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Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз отметил, что украинцы и крымские татары всегда чувствовали ментальную и культурную общность.

"Но мы также, как и украинцы не знали своей истории. Она также уничтожалась. Мы долго искали ответ, почему. Да потому что Россия, вот этот собирательный образ, он, мягко говоря, очень отличается и от нашей ментальности, и от украинцев. Любовь к родине, свободолюбие, трудолюбие, умение дружить - это все не про Россию... В понимании России оккупация Крыма - это начало распада Укрианы. Поэтому борьба за Крым - это сохранение Украины. И крымские татары с первых дней возвращения на родину это понимали. Нас часто называли украинцами, и мы гордились эти. Мы - коренной народ Украины. Пусть через такую трагедию, но Украина смотрит на Крым и понимает, что будущего без Крыма нет. Если мы будем рассказывать историческую правду, России не удасться зачеркнуть наше совместное прошлое", - сказал он.

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 08

С ним согласился заместитель министра юстиции Денис Чернышов, приведя статистику времен СССР: "Например, весь флот, который занимался рыбачеством в северных морях, состоял из украинцев. Тюмень и много других городов практически полностью сформированы за счет украинцев... И таких примеров много, которые показывают, что Россия - не нация созидателей. Есть развал, захват и паразитирование на новых странах, которые они захватывают. Новое вооружение, мы видим, что и в Крыму это происходиит. Это наверное философия их государства. Поэтому я с вами соглашусь, что если стыкается нация, которая в своей философии направлена на созидание, и нация, которая направлена на разрушение, то они не могут сосуществовать".

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 09

Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 10
Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 11
Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 12
Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 13
Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 14
Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 15
Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов 16

Источник: https://censor.net.ua/p3112027
 
   
 Топ комментарии
 
Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов - Цензор.НЕТ 6290 отак життя навчило хоробрості
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Совет форумчанПравила форума
 
якби ти знав скільки років цьому баяну! ще до війни він був
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Українсько-кацапської. чи для тебе є інші події чи війни?
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Интернет в Украине появился в 13 году?) Забудь
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Жарти, перекладені з російської мови на українську мову, жартами не вважаються. 😒
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Яблочко от яблоньки недалеко падает.
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«Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная» А. Толстой.

.«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения»
- Ф. Достоевский

«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев»
- М. Булгаков

«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость»
- М. Горький

«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства»
- Н. Аксаков

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете»
- И. Тургенев

«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально… готовый в любой момент угнетать все и вся»
- И. Шмелев

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли»
- А. С. Пушкин

«Народ - самоед»
- Л. Андреев

«Если бы перед моим рождением господь бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…»
- Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.

«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости.
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает»
- Николай Гоголь

«Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость»
- А.П. Чехов

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме, и при этом желает потопить в нем весь мир..."
- Ильин, русский философ.

«Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве»
- Иван Тургенев

«Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют»
- Михаил Салтыков-Щедрин

«Если кто-то начал говорить о патриотизме и любв
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не надоело врать ?
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Не надоело пастись на украинском сайте?😂🌷
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чем ты отличаешься в своей лжи от свиноросов ?
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Ну,так где я лгал?Или ты обычный казламордый балабол?😂🌷🌷
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«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев»
- М. Булгаков

дай ссылку на произведение или назови его
или ты ********* шавка ?
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Поки що ми пасемо задніх і лише спростовуємо виперли вушлих кремлівців.
Але вірять більше таки останнім, бо чим абсурдніша брехня, тим більша до неї довіра, отака от прикрість Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов - Цензор.НЕТ 8026
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Брехун завжди буде на крок попереду. Збрехав і пішов далі брехати, а ти виправдовуйся. Потрібно ігнорувати його.
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Одна болтовня. Пятый год одно и то же.
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Владимир Ильич, на первых порах работал в режиме Миши Саакашвили. То есть, он сваял "революцию" на чужие деньги, а потому - основная часть "революционеров" харчевалась именно с этой атаманской казны, предоставленной "добрым дядей". Мы писали об этом не раз, и просто назовем имя этого доброго дяди - Эрих Людендорф - начальник немецкого генштаба и в последствии - главком вооруженных сил Германии.

Именно по его распоряжению товарищей Ленина, Троцкого и далее по списку, снабдили деньгами, транспортом и прочими нужными вещами и отправили в империю для ее развала и вывода из войны. Причем, договор был таким, что деньги давались взаймы и их следовало вернуть, в случае успеха мероприятия.

Однако большевики - прирожденные и чистопородные кидалы. Власть Ленин и ко подобрали, поскольку на осень 1917 года были самыми богатыми Буратинами из всех политических партий империи. Они могли себе позволить пышную рекламу, с газетами, листовками и прочим, а потому - взяли власть без боев и какого-то сопротивления предыдущей власти. Как только эйфория в Смольном стала спадать, из Берлина аккуратно напомнили, что условия договора включали не только "Декрет о мире", но и возврат займа.

Новости
Россияне затягивают пояса, чтобы Кремль мог выпускать кому-то кишки - Орешкин
Кстати, вот эта формула с деньгами на агитацию под программу окончания войны (капитуляции) и развала страны, с последующим возвратом кредита за счет активов страны, Москва сейчас пытается разыграть и в Украине. Все просто один в один. Проститутки - деньги, реклама "мир" и так далее - все сделано по образу и подобию ленинской сделки. Однако Ильич стал что называется "быковать", а немцам стало известно, что личные ленинские курьеры стали вывозить в Швейцарию валюту и драгоценности на личные счета и банковские сейфы Илича.

Понятно, что Берлин предъявил счет, а Ленин сделал вид, что не заметил. Потому-то германские войска и двинулись в Питер, чтобы вправить мозги зажравшейся агентуре. После панического бегства красных гвардейцев, дедушка Ленин мгновенно все вспомнил и поклялся вернуть займ и отработать всю программу, которую должен был выполнить. Буквально через несколько дней, 1 марта - стороны собрались в Бресте для подписания мирного договора. Не удивительно, что от Германии переговоры возглавлял сам кредитор - Эрих Людендорф и на документе, датированным 3 марта 1918 года, стоит как раз его подпись.
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По 5 каналу вроде крутили... хотя конечно слабенько, нет интересной подачи, мб еще все впереди
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Ведущие архивы лучше бы рассекретили списки агентов КГБ. Бо у нас бывали удивительные случаи, когда детки расхитителей социалистической собственности беспрепятственно поступали на международные отношения и даже становились безальтернативными спасителям Украины
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детки расхитителей чего? Україна має діяти на випередження російської пропаганди щодо Криму, - заява провідних українських архівів - Цензор.НЕТ 6169 Прокинулись. У нас сам "расхититель соц. собственности и шапок" президентом був. А ви про якихось діток
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А ты, порохобот, не знал, что КГБ особо следило за судимыми ворами, особенно теми, что накладывали государство, а не рядовых граждан? Но я понимаю ты против, чтобы, по примеру Балтийских стран, агенты КГБ были рассекречены? Видать тоже постукивал как и положено нынешнему соевому патриоту
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Не знаю який з мене порохобот, я нащадок тих, кого називали куркулями. Кого обкрадали і сім"ями висилали на чужину. Хай розсекретять. З"ясуємо, хто стукав на людей комунякам. Дуже цікаво
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Все проще.
Ето зависть пяницьі урки к своему нормальному соседу.
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Полностью поддерживаю и одобряю! Но это надо было начинать делать сразу после Майдана. Конечно и теперь не совсем поздно(поздно не бывает никогда), но время упущено и оно работает против нас.
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Порохобот Андрей Полтава лучше всех обьяснил чей Крьім.


https://www.facebook.com/watch/?v=375963643238576
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*** переделанный раша гимн (гимно)
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, понтовая слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *уйня.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!

Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопов союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!

Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
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Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых в мир секс-рабынь Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых на международный рынок секс-рабынь. Об этом заявила постоянный представитель Госдумы в Конституционном суде РФ Елена Мизулина в Санкт-Петербурге на региональной конференции по вопросам борьбы с торговлей людьми. По данным Мизулиной, в основном россиянок поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ, США, Бельгию, Голландию, Китай. Кроме того, есть прецеденты продажи проституток в Финляндию, Израиль и Японию. Хотя в последнее время Румыния пытается теснить Россию. Хотя бы в Европе. По данным Института социально-экономических исследований Российской Академии Наук, в России насчитывается [...] 3 миллиона уличных и привокзальных проституток, примерно 1,5 миллиона российских женщин работают на панели стран Европы и Азии. Россия - мировой лидер по детской проституции По данным ЮНИСЕФ, несовершеннолетняя девственница в Санкт-Петербурге стоит 500 долл. Услуги малолетней проститутки в борделях обеих столиц - от 1500 до 15 000 руб. в зависимости от класса заведения. Оральный секс с "уличными" детьми: от 100 до 500 руб. Половой акт - 200-750 руб., целая ночь - 500-800, в редких случаях - тысяча. Привокзальные дети берут за секс 300 руб. или еду. За видеосъемку, предназначенную для порносайтов, ребенок получает от 400 до 3000 руб. За участие в съемке полового акта - 200 долл. (Между прочим, порносайт приносит владельцу до 30 тыс. долл. в месяц.) В Москве в центре города услуги девочки-проститутки стоят 50-100 долл. за час. На руки проститутка в среднем получает 753 руб. в сутки - остальное забирает сутенер. А детская проституция в Москве достигла просто угрожающих масштабов: в этом бизнесе, по оценкам специалистов, находятся более 50 тысяч детей, возраст которых колеблется от 3 (!!!) до 14 лет.Последнее время в РФ процветает так называемый «детский секс-туризм», когда «туристы» приезжают в Россию специально для сексуальных "развлечений" с детьми.Согласно докладу Комиссии ООН по правам человека о детской проституции в России, ситуация с сексуальной эксплуатацией детей в России сложилась угрожающая. "Бедность, необразованность, алкоголизм и насилие в семье вынуждают детей, главным образом девочек, уходить в этот бизнес буквально за гроши, становясь рабами преступных организаций". В опубликованном докладе также отмечались разгул детской проституции и порнографии и неспособность или нежелание российских властей бороться с этими явлениями...
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Украина должна вести полномасштабную информационную войну. Но воры при власти эти деньги лучше в карманы положат... Так и происходит.
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Референдум о желании Крыма войти в состав РСФСР надо искать.
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Ну или хотя бы более свежий.
О создании РФ?
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Что можно найти в архивах? Да, например то что Московия до 1700 года платила ДАНЬ крьімскому хану Мегли Гирею. А 1700 етож значит Петр 1 платил.
И что Крьім НЕ БЬІЛ ЗАВОЕВАН никаким Суворовьм, а ПЕРЕДАН России Англией и Францией, в 1794 году, после победьі над Турцией...
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А-а-а-а... так это Англия и Франция тогда в Крыму турок разбила! Это- Нобелевская Премия, в области Истории. Поздравляю!
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Вобщем тогда Россия бьіла в коалиции с Англией и Францией в войне с Османской Империей. Если тьі водоплавающий, то мабуть в курсе, шо будущий адмирал Лазарев служил мичманом на корабле Горацио Нельсона? А про Кючук-Карнаджийский мирньій договор в мореходке Вам рассказьівали?
Да, и еще,- ПРУФ про то, кто и как тогда РАЗБИВАЛ турок в Крьіму.
Без разницьі: русские, англичане, французьі, марсиане....
ПРУФ.

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А шо, есть НОБЕЛЕВКА по истории?
Ну тогда еслишо - пополам !
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Ты заблудился?Могу показать (пока)культурно выход😂🌷🌷
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Ну наивные как дети , честное слово .Да ***** по хрен любые исторические доказательства , для него его хотелки значение имеют , а МИД РФ и зомби ТВ на эту тему всегда кацапов настроят , а скоро интернет отключат , там вообще как при Сове будет одна генеральная линия партии.
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Написав з Вами майже одночасно одну й ту саму думку.
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Який маразм від "архівників". Вони вважають, що кацапську бидломасу можна "просвітити" автентичними документами.
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реакція з запізненням в 20 років - ще з часів кучми це треба було робити.
Тільки заборона реклами більше 2-х раз на годину та не більше 10 хвилин на годину спізнилася в Україні в телевізорі на років 10 порівняно з російським телебаченням.
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Українці найгірше ще так не жили!
Ні при кому рівень життя не був такий поганий як при теперішніх злодіях

https://lenta.ua/v-mirovom-reytinge-kachestva-zhizni-ukraina-okazalas-pervoy-s-kontsa-5937/
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Кацапы то же не когда так полохо не жили как при Порохе.
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
.
Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
.
А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
.
А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

.

АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

.

Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

.

и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

.
.
.
.

Кто бы что не говорил...

НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
.
. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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Мы должны заранее знать где упадём и заблаговременно постелить там соломки, а поскольку мы падаем часто и много то запастись соломой или другим мягким материалом надо на много лет вперед.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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