 Украина должна действовать на опережение российской пропаганды по Крыму, - заявление ведущих украинских архивов. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили представители ведущих архивных учреждений Украины во время круглого стола "Крым - это Украина. Документальные свидетельства в архивах Украины", который состоялся 15 февраля.

Они обратили внимание на то, что в украинских архивах хранится большой массив документов, показывающий взаимодействие жителей украинких земель и Крыма на разных этапах истории. Они касаются отношений и взаимодействия в политической, экономической, торговой, военной, социальной, культурной сферах, а также персональных контактов. Многие из этих документов неизвестны и не введены в научный оборот. Для их исследования необходимо время и ресурсы.

Историки отмечают, что исследование и обнародование разных аспектов взаимодействия двух народов разобьет тезисы российской пропаганды о том, что Крым - это исконно русская земля, к истории которой Украина не причастна.

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Советник министра информационной политики Юлия Каздобина напомнила, что развенчивание мифов российской пропаганды вокруг полуострова является одной из задач утвержденной украинским правительством Стратегии информационной реинтеграции Автономной республики Крым и города Севастополь.

"Украина может и должна действовать на опережение по тем шагам, которые реализовываются в РФ. Нам важно рассказывать свою историю", - сказала она, отметив важность работы историков и специалистов по архивному делу.

"Архивы, конечно, работают в первую очередь для наших граждан. Но государство должно выстроить программу по направлениям исследований в архивах. Бабин Яр, Голодомор, Крым, репрессии. Чтобы документами подтвердить идеи, которые заложены в деятельность правительства. Каждый архив пытается предвидеть аспекты, которые будут запрошены в обществе, но если это будет глобальная идея, то это будет более удачно", - отметила директор Центрального государственного исторического архива Украины Ольга Музычук.

Ольга Бажан, директор Центрального государственного архива общественных объединений Украины подчеркнула: "Архивы всегда готовы к сотрудничеству и готовы поддержать интересные проекты. Ведь архивы - это не только профессия, это еще и граждане. То есть мы работаем не только как специалисты, но и как граждане".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что "у людей такая нформация в головах, что в определенных моментах мы должны просто таки спешить". Он привел в пример влияния российской пропаганды на своего знакомого ученого из России:

"Первые дни вторжения российских войск в Крым. Знаете, как это происходило? Буквально по всем направлениям ехали огромные делегации из Москвы - по охране здоровья, по аграрному сектору, по промышленности и... по архивному делу. В самом начале марта мне позвонил мой добрый товарищ, был до 2014 года, Владимир Козлов. Мы с ним вместе учились Говорит: "Привет, я тут". Я уже понял, что к чему, но спросил: "Ты здесь сам?". Он сказал: "С делегацией". Что бы вы понимали, этот человек в 1987 году, когда крымские татары выходили на Красную площадь, написал письмо в Политбюро в защиту крымских татар. Это тогда, когда многие боялись. А в 2014 году он мне говорил: "Не ввязывайся в это дело. Ясно, что мы крымским татарам поможем. Сегодня вы, крымске татары, стоите на пути, когда мы сохраняем единую нашу нацию". Это он говорил об украинцах, беларусах и русских. Я знаю его всю жизнь, не могу сказать, чтобы он был за Путина. То есть, они даже такими людьми пользуются. Потому что долгое время было освещение событий под определенным углом".

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Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз отметил, что украинцы и крымские татары всегда чувствовали ментальную и культурную общность.

"Но мы также, как и украинцы не знали своей истории. Она также уничтожалась. Мы долго искали ответ, почему. Да потому что Россия, вот этот собирательный образ, он, мягко говоря, очень отличается и от нашей ментальности, и от украинцев. Любовь к родине, свободолюбие, трудолюбие, умение дружить - это все не про Россию... В понимании России оккупация Крыма - это начало распада Укрианы. Поэтому борьба за Крым - это сохранение Украины. И крымские татары с первых дней возвращения на родину это понимали. Нас часто называли украинцами, и мы гордились эти. Мы - коренной народ Украины. Пусть через такую трагедию, но Украина смотрит на Крым и понимает, что будущего без Крыма нет. Если мы будем рассказывать историческую правду, России не удасться зачеркнуть наше совместное прошлое", - сказал он.

С ним согласился заместитель министра юстиции Денис Чернышов, приведя статистику времен СССР: "Например, весь флот, который занимался рыбачеством в северных морях, состоял из украинцев. Тюмень и много других городов практически полностью сформированы за счет украинцев... И таких примеров много, которые показывают, что Россия - не нация созидателей. Есть развал, захват и паразитирование на новых странах, которые они захватывают. Новое вооружение, мы видим, что и в Крыму это происходиит. Это наверное философия их государства. Поэтому я с вами соглашусь, что если стыкается нация, которая в своей философии направлена на созидание, и нация, которая направлена на разрушение, то они не могут сосуществовать".













