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 Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая. ФОТОрепортаж

Пособники оккупантов провели встречу в пятизвездочном "Президент-отеле", расположенном рядом с Кремлем. Российские власти используют отель для проведения официальных международных мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Свое "собрание" террористы назвали совещанием "Совета командиров Союза Добровольцев Донбасса". Встречу возглавлял боевик Александр Бородай – руководитель первой оккупационной администрации в Донецке.

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 01

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"Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на "большую войну". И наша задача – поддерживать мобилизационный ресурс. Лично я уверен, что все равно придется до конца решать вопрос военным путем", – заявил он.

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 02

Помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал оказать террористам помощь в решении социальных проблем.

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 03

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 04

Также на Цензор.НЕТ: Телеканал "Россия" опубликовал подборку видео из твиттера Цензор.НЕТ об уничтожении российских наемников на Донбассе. ВИДЕО

Сурков отвечает в администрации Путина за отношения с Украиной. Его называют неформальным куратором оккупантов, воюющих на Донбассе. Он не раз посещал мероприятия, организованные Бородаем.

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 05

Источник: https://censor.net.ua/p3111972
 
 
 Топ комментарии
 
Красиво расположились - хорошо бы чё-нибуть по центру осколочное подорвать.
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- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!

(C)
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зеля уже приготовился встать перед ним на колени?
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Красиво расположились - хорошо бы чё-нибуть по центру осколочное подорвать.
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Та не. Зачем? Лучше встать на колени. Ведь ффсе устали от вайны...
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Ок. Можно стать на колено, чтобы лучше прицелиться, но это для розничных гурманов... а я люблю опт. Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая - Цензор.НЕТ 4013
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Кажуть там Кремль недалеко, можна і щось потужніше, щоб вже всім-всім стало добре.
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согласен! если подорвать кремль,планета Земля станет намного чище и безопаснее
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А в цей час відповідна реакція.
"Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады разбили КамАЗ захватчиков с зенитной установкой ЗУ-23-2, расположенной в кузове машины. Кроме того, уничтожено два автомобиля, замеченных в регулярной подвозке боеприпасов на позиции боевиков. Соответствующее видео размещено на странице в Facebook волонтерского фонда Повернись живим."
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Писала раньше, там есть про суркова, а кабіздон уже на том свете.

"Конец рашки предрешен".

А за рашкой Вовка,
В морге остановка.
Жерик, Шойгу, Кабыздон,
Похоронный перезвон.
К погребению готов
Разложившийся Лавров.
И у "скрепного" корыта
Скинул он свои копыта.
Но Захарова, вот блин,
Выпила весь формалин.
Прет гробы Медведев
На велосипеде.
Почивает средь венков
Нарумяненный Сурков.
Соборует их Кирилл
Весь прогорклый от кадил.
Его тоже ждут в аду,
Всем воздастся по труду !
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Так и будет.
"Союз Добровольцев Донбасса" - СДД: Сожрите Друг Друга (фильм статский советник).
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зеля уже приготовился встать перед ним на колени?
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- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!

(C)
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Удачно собрались. Переписать. Поставить в очередь на ликвидацию.
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Повір, гроші туди йдуть такі, що Чечня позаздрила б. Паливо, продукти харчування, **********, техніка, і (барабанний дріб) ГРОШІ на пенсії, соцвиплати, зарплати бюджетникам. Тільки розкрадатись все починає з етапу відправки. Але гроші туди вкидають колосальні.
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это хорошо...деньги на ветер-это по русски...
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Всех собравшихся отправить на встречу с гиви,захарастом и моторолером ! Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая - Цензор.НЕТ 7432
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Ха ха чеченский ****** курирует дальнейшую судьбу Донбасса.Лугандоны, вы же этого хотели,да? Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая - Цензор.НЕТ 2372
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Мало кто из них умрёт своей смертью. Сидят в 5-и звёздах будущие 200-е...
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Кажуть що в них гей-парадів нема,так ось же він у всій красі
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Представитель сборища террористов посетил сборище террористов
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От би випробувати "Грім-2" в реальних умовах...
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" Совет командиров союза добровольцев" - прям да сльоз 😂
Совет уркаганов сцаюза долбогрызов - по-моему так красивее звучит .
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То есть всех за этим столом лишить права ездить в ЕС. Прямо считать по мордам
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И да, "гражданская война на Украине"(с). Уроды, мля.
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Так, новина. Травма зламаного пальця, яку напередодні отримав )(уйло - путлін, коли тренувався зі спаринг-партнером по дзюдо, вона нібито не заважає фюреру російської ********* виконувати свої криваві обов'язки. )(Уйло відразу звернувся за допомогою до медиків, які швидко поспішили на допомогу цьому диктатору паРаші. А користувачі соцмереж, в свою чергу, вже встигли висловитися з приводу цієї ситуації. Багато з них сказали про те, що це зовсім і не путлін був, а його клон. Інші почали говорити про те, що тепер російський фюрер не зможе повноцінно ходити до вбиральні. До речі допомогти ретельно підтерти і навіть вилазити брудний зад цьому кривавому маніяку, карлику - фашисту )(уйлу погоджуються багато росіян. Та навіть і продажні громадяни України які також мріють приїхати до ворожої паРашу та і лизнути грязну дупу путліна це: бойко, зеленський, вілкул, мураєв ..... і таких Юд в Україні дуже багато.
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ихтамнет
это обман зрения... и мировой общественности
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а в это время, пока путин тратистя на 30 тысяч террористов, со слов прилепина,

18:30, 15 февраля 2019В Башкирии СК и Минздрав начали проверку сообщений, что сотрудники местной больницы наложили пациентке шину из швабры
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Ну так пусть генеральный плокулол заведёт на него дело, а не на агитациях шарится
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"Пособники оккупантов провели встречу в пятизвездочном "Президент-отеле", расположенном рядом с Кремлем. Российские власти используют отель для проведения официальных международных мероприятий." - Гражданская война такая гражданская.
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Бородай еще не сдох? Странно. По-моему его ресурс уже давно исчерпан.
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хомячков не люблю... а сурков тем более.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомСоветник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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