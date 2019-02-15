 Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".
Свое "собрание" террористы назвали совещанием "Совета командиров Союза Добровольцев Донбасса". Встречу возглавлял боевик Александр Бородай – руководитель первой оккупационной администрации в Донецке.
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"Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на "большую войну". И наша задача – поддерживать мобилизационный ресурс. Лично я уверен, что все равно придется до конца решать вопрос военным путем", – заявил он.
Помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал оказать террористам помощь в решении социальных проблем.
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Сурков отвечает в администрации Путина за отношения с Украиной. Его называют неформальным куратором оккупантов, воюющих на Донбассе. Он не раз посещал мероприятия, организованные Бородаем.
"Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады разбили КамАЗ захватчиков с зенитной установкой ЗУ-23-2, расположенной в кузове машины. Кроме того, уничтожено два автомобиля, замеченных в регулярной подвозке боеприпасов на позиции боевиков. Соответствующее видео размещено на странице в Facebook волонтерского фонда Повернись живим."
"Конец рашки предрешен".
А за рашкой Вовка,
В морге остановка.
Жерик, Шойгу, Кабыздон,
Похоронный перезвон.
К погребению готов
Разложившийся Лавров.
И у "скрепного" корыта
Скинул он свои копыта.
Но Захарова, вот блин,
Выпила весь формалин.
Прет гробы Медведев
На велосипеде.
Почивает средь венков
Нарумяненный Сурков.
Соборует их Кирилл
Весь прогорклый от кадил.
Его тоже ждут в аду,
Всем воздастся по труду !
"Союз Добровольцев Донбасса" - СДД: Сожрите Друг Друга (фильм статский советник).
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!
(C)
Совет уркаганов сцаюза долбогрызов - по-моему так красивее звучит .
это обман зрения... и мировой общественности
18:30, 15 февраля 2019В Башкирии СК и Минздрав начали проверку сообщений, что сотрудники местной больницы наложили пациентке шину из швабры