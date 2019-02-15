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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
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 Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Парадокс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Добро пожаловать в Zомбилэнд!

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Российские блогеры будущего

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума поддержала в первом чтении законопроект об изоляции российского интернета. Против выступили все, кроме "Единой России"

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

10 млн грн за километр...

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Это все объясняет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал "Россия" опубликовал подборку видео из твиттера Цензор.НЕТ об уничтожении российских наемников на Донбассе. ВИДЕО

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Галлюциногенное оружие

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Сироты

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

За життя!

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Рейтинг отклеился..

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Не будь "Буратиной"!

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

На страже мира

Галлюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

В мире животных

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3111956
 
   
 Топ комментарии
 
А тролли ольгинские,жить не могут без Порошенко)))
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Присмотрись к рожам "сиріт" - и все поймешь
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Деду Ивану - нобелевскую премию ! Заслужил деда !
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Це відомий дєд. Тільки з Румунії)
Romania, Botosani, comuna Santa Mare, drum national, 2018. Parchet laminat de 16 😂


Галюциногенна зброя Путіна, ЗЕ-сироти, російські блогери майбутнього. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3208
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Яку посаду займає Зеленський,що йому приписують Петрусевих "сиріт"?
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Присмотрись к рожам "сиріт" - и все поймешь
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А тролли ольгинские,жить не могут без Порошенко)))
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Ссыкотно Пепу кривлять... он ещё при власти... может и по шапке дать. Вот, когда второй раз его не изберут, вот тогда карикатуристы на нём и оторвутся... Галюциногенна зброя Путіна, ЗЕ-сироти, російські блогери майбутнього. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4105
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Наблюдаю за голосованием второй день.Не сходится с официальными рейтингами
https://www.strawpoll.me/17428103/r
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Пока только наблюдаю)
Смеяться ...или плакать будем 31-го марта
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Плакат "за життя" дуже гармонійно виглядає. Я прям закохалася в обох, хоч і розумію, що третій зайвий
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Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
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Особо доставило корыто "Небрезгливый" с генератором лучей поноса и вздрижни эффекта Галюциногенна зброя Путіна, ЗЕ-сироти, російські блогери майбутнього. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5637
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Теж майже забув про УПЧК - але із оцією суперзброєю одразу згадалися "промені проносу".

Галюциногенна зброя Путіна, ЗЕ-сироти, російські блогери майбутнього. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6389
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P.S.: джерело променів проносу чимось нагадує "рота" скаби з оцієї креативної писюганщини. Збіг?

Галюциногенна зброя Путіна, ЗЕ-сироти, російські блогери майбутнього. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8538
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А де карікатури на порошенко юльку мабуть вони бариги обєдналися щоб зеленського не пустити і починається вереск куплених обсє про втручання рф і скасуваня результатів виборів..щоколадка і тут спрацювала..єдина більш менш правдива УП Українська Правда..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажГаллюциногенное оружие Путина, ЗЕ-сироты, российские блогеры будущего. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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