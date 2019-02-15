EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  326  4
Все про:Винница (451) минирование (736) Нацполиция (8927) эвакуация (436)

 Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли. ФОТОрепортаж

Неизвестная женщина сообщила по телефону о минировании здания банка в центре Винницы. Полиция эвакуировала персонал и клиентов, улицу перекрыли, взрывчатку не обнаружили.

Звонок о минировании поступил в полицию в 14:03, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Винницкой области. Женщина сообщила, что в банке находится бомба, и сразу бросила трубку.

На место отправились полицейские и службы оперативного реагирования. Из здания эвакуировали 50 человек, подъезды к нему перекрыли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей

Специалисты взрыво-технического отдела полиции и кинолог со служебной собакой обследовали помещение, но не обнаружили взрывчатки.

Теперь следователи разыскивают звонившую. За ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность – до 6 лет заключения.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ нашла пятерых "телефонных террористов", которые сообщали о минировании объектов в Киеве и Одесской области

Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 01
Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 02
Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 03
Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 04
Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 05

Источник: https://censor.net.ua/p3111955
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
2019 год... ложный звонок с телефона... полиция до сих пор не распологает техсредствами вычислить телефон и местонахождение???
 показать весь комментарий
 
хрен с ней, взрывчаткой - деньги остались? чи шо ?
 показать весь комментарий
 
Вибухівку так і не знайшли. 50 млн. теж.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх