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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 15 февраля, Окружной административный суд Киева приступил к рассмотрению по сути иска нардепа (РПЛ) Игоря Мосийчука об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Перед началом заседания исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ее команду сейчас хотят отвлечь от работы другими делами, однако она не позволит этого сделать, поэтому в суде участвовать будет адвокаты, а работники Минздрава будут работать.

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Она поблагодарила правительство Украины, которое 14 февраля разблокировало работу министерства здравоохранения.

Супрун заявила, что в суде, где сегодня рассматривается иск о ее отстранении по существу, остаются ее адвокаты. По словам главы ведомства, ее подписи ждут десятки документов, а потому "мы с заместителями возвращаемся в Министерство здравоохранения и будем дальше работать".

"Мы не позволим остановить изменения, время которых давно настало", - акцентировала Супрун. 

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Тем временем под зданием суда проходят митинг в поддержку Супрун, а также митинг с флагами Радикальной партии Олега Ляшко в поддержку отстранения Супрун. Один из флагов с символикой Радикальной партии оказался у сторонников Супрун, которые его разрисовали.

Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 01
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 02
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 03
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 04
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 05
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 06
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 07
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 08
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 09
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 10
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 11
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 12
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 13
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 14
Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Спустя несколько минут после начала заседания судья по делу Сергей Каракашьян заявил, что берет самоотвод, и удалился в комнату для совещаний. Причиной такого решения судья назвал оказываемое на него давление.

В результате самоотвод судьи был удовлетворен. Дело отправят на перераспределение и будет назначен новый судья.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/p3111948
 
   
 Топ комментарии
 
Не правда.
Он сослался на то, что на него осуществляется давление со стороны кабмина, министра юстиции и других политиков.
Поэтому он выразил сомнение, что сможет вынести объективное решение.
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Потому, что она занимает свой пост с признаками нарушения законодательства.
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Я немного офигеваю от этих судейских самоотводов. Пусть берут самоотводы с должностьи судьи, если работать не могут или не хотят.
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По скільки мітингувальникам платять? Набирали в гуртку феміністок України?
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Ну еще хотя бы месяц полікувати ціх дикунів, зря что ли океан перетинала Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод - Цензор.НЕТ 5600
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Профессор Титанушкин быстро осмотрел всех четырех и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогло сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом. Профессор Титанушкин не уважал симулянтов.(с)
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На прошлих президентских віборах за єтого п..дора голосовали 35 % избирателей Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод - Цензор.НЕТ 3647
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Черговий судя пішов штани прати!Та й чого "задарма" працювати,урвати нічого до процесу уваги через край.
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Судья взяла самоотвод ? Какого хрена? На нее все давят?
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Так судья вроде мужик был? Сергей Каракашьян. Решил мужик, что ему и так хорошо работается и этот геморрой ему не надо.
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Не правда.
Он сослался на то, что на него осуществляется давление со стороны кабмина, министра юстиции и других политиков.
Поэтому он выразил сомнение, что сможет вынести объективное решение.
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Що за маразм? Як на суддю може тиснути Кабмін? Та ці виродки ("судді") самі на кого хочеш натиснуть. Бо це бандитська корпорація.
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Маразм - в это верить.
Это заявил сам судья.
Изучай проблему, а потом пиши "маразм".
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Скажіть, чому я маю вірити виродку-судді саме в даному разі?
Ви хоч рейтинґи довіри бачили? Скільки українців довіряє організованій мафії, що називається "суддівська_система_України"?
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Ты, вообще, кому-то веришь?
Кроме порошенко, конечно... Суд продовжив розгляд позову про відсторонення Супрун: суддя взяв самовідвід - Цензор.НЕТ 5972
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Ніяк не можуть зпекатись цю піндоську "доктор смерть".
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Не просто защитить ЗАКОН в Украине... Гибридная страна... Гибридная. Героям слава..
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Гібридна коаліція, отже гібридна Верховна рада, яка через кнопкодавство штампує закони (теж гібридно), які не хочуть виконувати навіть свій регламент. Наглядати за дотримання законодавства в країні теж немає кому, адже Генпрокурор теж свій, влаштований гібридно в один день. Створений гібридною ВР Кабмін навіть не звітується, адже звіт можуть оцінити негативно, що приведе до відставки. Так як нагляд за дотримання законодавства своє, тому продовжує керувати країною, а в складі Кабміну замість Міністрів виконувачі обов'язків, бо може не вистачити голосів їх затвердити. З 01.08.2016 року Кабмін не може подати на затвердження керівника МОЗу.
Мені жаль суддю, який став заложником життя по новому.
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Самое главное, что до нее, в конце концов, дошло, что она может подписывать документы. Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод - Цензор.НЕТ 8655
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Саме цікаво, що реформа медицини ні чим по якості не відрізняється від судової...
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Гаразд. То чому так злодюги взялися за п.Супрун? Якщо вона, нібито, нікому дорогу не перейшла? Ніколи за жодного міністра не бралися, власне, й зараз не беруться, лише за неї. Чому?
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Потому, что она занимает свой пост с признаками нарушения законодательства.
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Ці виродки "принципові" лише в даному разі?
Вчора про "втручання" кричали. А коли "труханов" привозив вагон "тітушні", то це втручанням не було.
Тому: "...брешеш, людоморе..." (с). (Стосується, щонайперше, бандитів у суддівських мантіях).
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У тебя самое употребляемое слово - "бандити".
Возможно у тебя мания?
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Запропонуйте инше слово для людей, що на мої податки, покривають злочини(випускають злочинців), беручи при цьому хабарі. І я не маю як захистити своє право, бо знову потрапляю до цих людей, яких я маю утримувати.

Як їх назвати. Я називаю стандартно бандитами. Завжди.
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Тому, що Раді-кали завжди були покидьками.
Питання не в тому чому вона і кому не подобається. Є люди яких усунули від корита, різні там закупівлі ліків, посади ректорів і т.п.
Для мене це не має значення, я її у корупції не звинувачую. Я кажу, що вона у невірному напрямку проводить зміни і це ніяка не реформа, це банальне наведення порядку. А це не та галузь, де можно ще 10 років почекати. Має бути саме реформа. ми повинні перестати витрачати із бюджету колосальні кошти на медицину і найти інше джерело фінансування. Невже не зрозуміло, що для Супрунівської більш менш нормальної медицини потрібно збільшити видатки, разів так у десять? З чого ви збираєтесь брати ці кошти???
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Вона спирається на ті кошти, які галузі виділено бюджетом (депутатами). Питання "де_ви_збираєтеся_" риторичне. Бо десь же зараз беремо. Кожний з нас. Якщо ми не можемо зараз виділяти достатню кількість грошей платників податків, то, принаймні, я хочу знати що саме має надаватися саме з податків. Я не проти рахунків за лікування. Але для мене принизливо коли я маю шукати коли кому де і скільки заплатити.
Скажімо, зараз я відвідую стоматологічний кабінет. Мені після процедури називають суму, яку я сплачую. Без жодних принижень.
Ще таке. Коли людина лікується зі своїм "кульком" різних ліків, то це вигідно лише фармакологічній мафії. Адже все купується вроздріб, а часом залишається недовикористаним (наприклад, пляшечка спирту). Якщо ліки купуватимуться гуртом, то це має знизити вартість рахунку за лікування. який мені нададуть до сплати.
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Гарний приклад про стоматологію. Бо вона приватна, звідти пішла держава і там усе Ок. Нам не потрібне міністр і ціле міністерство, щоби її забезпечувати, на мне потрібні мільярди з бюджету... А як видумаєте, якби 20 років назад держава звідти не пішла, що би зараз там було?
Ні її система приречена на провал. Ми зараз на медицину витрачаємо як на армію під час війни, уявіть у 10 разів більше? А є можливість отримати усі ці ******* лікарні безкоштовно (точніше не за рахунок бюджету) і вже сьогодні! Потрібно просто змінити підхід.
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Велика частина українців не хоче збагнути, що медицинська мафія давно знищує нас. Єдиний міністр ( по висловам академіка і нейрохірурга з мировим іменем Поліщука,екс міністра МОЗ) зробила більше ніж всі міністри разом. Мафія, членом якої є продажна тварюка ляшко з своєю бандою--намагається за гроші Ахметова знищити Супрун. Корупціонер, боров ,мосійчук працює тільки за гроші--памятаєте його прайс за його послуги.Ляшко третій із найбільших брехунів України Перше місце в тимошенко, друге в рабиновича (дослідження).
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Я немного офигеваю от этих судейских самоотводов. Пусть берут самоотводы с должностьи судьи, если работать не могут или не хотят.
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Не.
ПУСТЬ РАБОТАЮТ ПО ТЕЛЕФОННОМУ ПРАВУ. 😂😅😂

рыго соевые а ведь это прямые улики против 140 ,,успешной" судовой ,,рехвормы". 😂😅😂
самое время хениальному пгокугогу заводить уголовное дело по факту давления на суд. 😉
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На шахту хай йдут ,якщо за фахом працювати не хочуть!
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Это уже какой по счету самоотвод судьи? Не работайте! Уходите с должностей, не получайте зарплату, если боитесь выносить решения!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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