 Суд продолжил рассмотрение иска об отстранении Супрун: судья взял самоотвод. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Перед началом заседания исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ее команду сейчас хотят отвлечь от работы другими делами, однако она не позволит этого сделать, поэтому в суде участвовать будет адвокаты, а работники Минздрава будут работать.

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Она поблагодарила правительство Украины, которое 14 февраля разблокировало работу министерства здравоохранения.



Супрун заявила, что в суде, где сегодня рассматривается иск о ее отстранении по существу, остаются ее адвокаты. По словам главы ведомства, ее подписи ждут десятки документов, а потому "мы с заместителями возвращаемся в Министерство здравоохранения и будем дальше работать".



"Мы не позволим остановить изменения, время которых давно настало", - акцентировала Супрун.

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Тем временем под зданием суда проходят митинг в поддержку Супрун, а также митинг с флагами Радикальной партии Олега Ляшко в поддержку отстранения Супрун. Один из флагов с символикой Радикальной партии оказался у сторонников Супрун, которые его разрисовали.































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Спустя несколько минут после начала заседания судья по делу Сергей Каракашьян заявил, что берет самоотвод, и удалился в комнату для совещаний. Причиной такого решения судья назвал оказываемое на него давление.

В результате самоотвод судьи был удовлетворен. Дело отправят на перераспределение и будет назначен новый судья.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.