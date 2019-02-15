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Все про:аукцион (150) Россия (72003) самолет (2175) АРМА (2)

 Арестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн. ФОТО

ГП "Агентство по розыску и менеджменту активов" продало через СЭТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом) арестованный российский самолет "Боинг-737" за 18 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста сообщает Цензор.НЕТ.

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Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году и остался в Украине из-за долгов "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку в аэропорту "Киев".

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра", - заявил директор СЭТАМ Виктор Вишнев. Это четвертый самолет, который продали на площадке СЭТАМ, но он самый большой и дорогой.

Напомним, что в 2015 году Украина ввела санкции в отношении "Трансаэро" и запретила ей выполнять полеты в украинские аэропорты.

В том же году "Трансаэро" обанкротилась.

СЭТАМ - государственное предприятие, созданное с целью осуществления электронных торгов конфискованным имуществом.

Арестованный за долги российский Boeing 737 компании Трансаэро ушел с молотка за 18 млн грн 01
Арестованный за долги российский Boeing 737 компании Трансаэро ушел с молотка за 18 млн грн 02
Арестованный за долги российский Boeing 737 компании Трансаэро ушел с молотка за 18 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/p3111924
 
   
 Топ комментарии
 
а твой личный вклад в перемогу какой ?
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Лиха беда - начало Арестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн - Цензор.НЕТ 7349 . Куплю царь-пушку, недорого Арестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн - Цензор.НЕТ 505
Арестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн - Цензор.НЕТ 1310
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Кто купил？ вот тогда и станет понятна смехотворная цена
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Лиха беда - начало Арестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн - Цензор.НЕТ 7349 . Куплю царь-пушку, недорого Арестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн - Цензор.НЕТ 505
Арестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн - Цензор.НЕТ 1310
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Предлагаю сделать из него общественный туалет
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Займаєшся скуповуванням металлобрухту?
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Кацапи забрали Крим,зруйнували Донбас,а ми в них літак,по цені тролейбуса забрали,перемога від Бариги торгаша.
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а твой личный вклад в перемогу какой ?
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І що ти хочеш сказати? Що барига задоволений цим гешефтом і завтра настане мир з кацапами? Літак справний-чому не використовувати. Звісно можна в нього запхати тротилу і на кремль,але...мрії,мрії
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А нiхто його не купляв. Перед тим, як волати, почитайте, що його продали за борги.
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уметь взять это одно,а уметь пользоваться это совсем другое
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его вклад - обсырать Украину во всех новостях. /то троль, рузькэ.

Этого *андона я постоянно спамлю
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Столько же в карманьі ушло, если не больше.Чтоб летающий Боинг, пусть и не новьій, стоил меньше миллиона баксов- в такое даже ребенок не поверит.
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Кто купил？ вот тогда и станет понятна смехотворная цена
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это еще не очень смехотворная! вот авианосец китайцам за такие же деньги...вот тут можно поржать, Арештований за борги російський Boeing 737 компанії "Трансаеро" продали з молотка за 18 млн грн - Цензор.НЕТ 9444
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАрестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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