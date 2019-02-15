 Арестованный за долги российский Boeing 737 компании "Трансаэро" ушел с молотка за 18 млн грн. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста сообщает Цензор.НЕТ.

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Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году и остался в Украине из-за долгов "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку в аэропорту "Киев".

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра", - заявил директор СЭТАМ Виктор Вишнев. Это четвертый самолет, который продали на площадке СЭТАМ, но он самый большой и дорогой.

Напомним, что в 2015 году Украина ввела санкции в отношении "Трансаэро" и запретила ей выполнять полеты в украинские аэропорты.

В том же году "Трансаэро" обанкротилась.

СЭТАМ - государственное предприятие, созданное с целью осуществления электронных торгов конфискованным имуществом.





