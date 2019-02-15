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 "Украинские киборги сегодня": Лойко показал новые образы украинских военных на передовой. ФОТОрепортаж

Журналист и писатель Сергей Лойко представил новую серию снимков с Донбасса, на которых запечатлены украинские военнослужащие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лойко в Facebook.

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"Украинские киборги сегодня" - так журналист озаглавил альбом с новыми фотографиями украинских военных.

Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 01
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 02
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 03
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 04
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 05

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Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 06
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 07
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 08

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Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 09
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 10
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 11
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 12
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 13
Украинские киборги сегодня: Лойко показал новые образы украинских военных на передовой 14

Источник: https://censor.net.ua/p3111908
 
   
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Ну чего ж безродный - гнилым болотом от мокши несет за сотню километров...
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эти Люди из такого дерьма как ты, перегной делают, оооооочень полезными вещами занимаются.
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Пушечным мясом традиционно считается личный состав московитской/российской армии с ордынских времён. Традиции, мля.
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пусть Бог оберегает........
смотрю на фото i жiночки є.... "Украинские киборги сегодня": Лойко показал новые образы украинских военных на передовой - Цензор.НЕТ 930
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Десь "запарєбріком" обісралась одна скабєєва!
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ДШКМ-КТ таки используют и потоки говна не него в итоге оказались саморекламой.
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Не ну посмотрите...
ВСІ !!!!! ВСІ, ГОЛІ та БОСІ.
Ну прям непорядок....
Кто виноват в этом?
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да они не чище тебя.а вообще-спасибо тебе,сынок,за то,что ты там..
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не вижу на тебе пятен крови и дырок от входом минных осколков

так ведь должно было быть, да?
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А чё половина с них с АКС ? Он же только мусорами используется, куда ж с ним воевать ?
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Ты хотя бы посмотрело разницу между АКС и АКСУ. Даже не буду у тебя спрашивать кому, в армии, по штатному расписанию положен АКСУ, поскольку ты даун.
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Цікаво ці кіборги стануть на коліна перед Хутіним, як їх майбутній головнокомандувач?
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Хіба що отак - на одне коліно... щоб краще прицілитись у оту дрібну міль...

"Українські кіборги сьогодні": Лойко показав нові образи українських військових на передовій - Цензор.НЕТ 5259
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наши герои - всегда наши герои. Но фото - никакие. По простой причине - все фото - постановочные портреты, ребята застыли в неуклюжих позах, устав уже позировать. им скучно и только по глазм видишь что они пережили. Мимики - ноль.

потому что лучшие фото на фойне делаются СЮЖЕТНЫЕ, или во всяком случае в процессе каких-то действий.
а так.. съездил - отфотографировал на от..бись - гонорар получил. маладец.
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Художника обидеть может каждый.
Яви миру свои творения.
Если нет, то лучше молчи.
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А где младшие Луценко, Порошенко, Аваков и др. патриотически воспитанное молодое поколение?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Украинские киборги сегодня": Лойко показал новые образы украинских военных на передовой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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