 "Украинские киборги сегодня": Лойко показал новые образы украинских военных на передовой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лойко в Facebook.

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"Украинские киборги сегодня" - так журналист озаглавил альбом с новыми фотографиями украинских военных.











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