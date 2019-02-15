 "Украинские киборги сегодня": Лойко показал новые образы украинских военных на передовой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лойко в Facebook.
"Украинские киборги сегодня" - так журналист озаглавил альбом с новыми фотографиями украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лойко в Facebook.
"Украинские киборги сегодня" - так журналист озаглавил альбом с новыми фотографиями украинских военных.
Вчора діточки навіщали бійців. Це дуже мило - у Военный Госпиталь
смотрю на фото i жiночки є....
Конопляний Джмелик @dmitrosel007 8 мин.8 минут назад
На фронті знову втрати...(((
ВСІ !!!!! ВСІ, ГОЛІ та БОСІ.
Ну прям непорядок....
Кто виноват в этом?
так ведь должно было быть, да?
потому что лучшие фото на фойне делаются СЮЖЕТНЫЕ, или во всяком случае в процессе каких-то действий.
а так.. съездил - отфотографировал на от..бись - гонорар получил. маладец.
Яви миру свои творения.
Если нет, то лучше молчи.