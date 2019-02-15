EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество, Спорт
  1896  5
Все про:единоборства (8) спорт (1688) Таиланд (146) военнослужащие (4056) 130 отдельный разведывательный батальон (1)

 Боец 130 разведбата Виктор Торкотюк представит Украину на Чемпионате мира по муай-тай в Таиланде. ФОТО

38-летний военнослужащий 130 отдельного разведывательного батальона ВСУ Виктор Торкотюк недавно одержал победу на первом этапе Чемпионата Украины по тайскому боксу, а летом будет представлять страну уже на Чемпионате мира в Таиланде.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Вежа", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Украинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. ФОТО

Виктор Торкотюк, который является президентом Винницкой областной федерации тайского бокса, попал в сборную сам того не ожидая. Так случилось, что другой спортсмен решил уйти в обычный бокс, и в сборной появилось вакантное место, которое предложили Виктору.

"Меня заявили в сборную Украины, я провел два поединка. Один с одесситом, а другой с киевлянином и у обоих выиграл. Буду ли продолжать участвовать в Чемпионате Украины, пока не знаю, потому что еще нахожусь на контракте в зоне проведения ООС", - рассказывает Виктор.

Впрочем,  уже летом он планирует участвовать на Чемпионате мира по тайскому боксу среди взрослых, который пройдет в столице Таиланда Бангкоке, и уже сейчас планирует начать подготовку к соревнованиям прямо в зоне проведения ООС. "Я там живу в лесу, у меня есть свой спортзал", - говорит боец.

Виктор будет одним из одиннадцати украинских спортсменов, которые поедут в Бангкок, и выступит в весовой категории 91+ кг.

Боец 130 разведбата Виктор Торкотюк представит Украину на Чемпионате мира по муай-тай в Таиланде 01

Источник: https://censor.net.ua/p3111887
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Боец 130 разведбата Виктор Торкотюк представит Украину на Чемпионате мира по муай-тай в Таиланде - Цензор.НЕТ 2484 Если ещё и кацапа там от..издишь Боец 130 разведбата Виктор Торкотюк представит Украину на Чемпионате мира по муай-тай в Таиланде - Цензор.НЕТ 9207 тройной респект
 показать весь комментарий
 
 
Виктор!!!! Ты со своим мастерством нужен в регулярных ночных рейдах по местонахождениям росийско-террористических войск!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоБоец 130 разведбата Виктор Торкотюк представит Украину на Чемпионате мира по муай-тай в Таиланде. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх