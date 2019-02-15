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 Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили в Кривом Роге нарколабораторию для изготовления наркотических средств пяти видов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера почти под занавес проведения специальных мероприятий сотрудники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов", - написал он.

Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин 01

По словам Аброськина, было изъято профессиональное оборудование и более 100 кг различных прекурсоров, 1,5 кг фенилнитропропена.

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"Спасибо работникам Департамента противодействия наркопреступности, следователям Главного следственного управления, спецназовцам Национальной полиции Украины за отличную работу!" - добавил он.

Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин 02
Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин 03
Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин 04
Фото: Аброськин/Facebook

Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин 05

Источник: https://censor.net.ua/p3111882
 
   
 Топ комментарии
 
Якось це треба приліпити до Зеленського. Бо він єдиний поки що без кримінальних проваджень від соєвих.
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В антисанітарних умовах, саморобне устаткування , пять видів! На Нобеля тягнуть!
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вчора цей день був в США. і це - серйозно.
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День путина в центре Киева. Непорядок.
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А религия это опиум для народа али как ? Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2014
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Та там у "сертифікату якості" вказано "державний інспектор Добкін" Якість гарантована.
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Якось це треба приліпити до Зеленського. Бо він єдиний поки що без кримінальних проваджень від соєвих.
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на его родине,без его ведома никто бы не посмел "фен" делать?
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Та ну, кому охота буде ще з примітивним клоуном возицця.
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Сьогодні християни святкують Стрітення, а не день ...
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Кулибины в провинциальном гараже высокомолекулярные соединения синтезируют, а в стране десятки НИИ а порох делать не можем.
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Ти впевнений? Я порох робив ще в шкільному віці.
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Я тоже, а вот наш ВПК, похоже ...только на стадии переговоров, т.к. все кому біла известна технология либо пошли химиками к наркоторговцам либо уехали в Польшу собирать клубнику.
США предоставили Украине технологию производства снарядов 155 мм, ведутся переговоры о производстве порохов
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Ага не можем, снаряды 152, 155 делаем, ракеты 200-300 мм делаем, а порох из святого духа там появляется. Лижбы ченить ляпнуть
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Он каждые пять минут орёт , что он производственник .
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То синок волає. Старший в Раді тихенько за ригів топить.
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Какие талантливые люди.Может и новичок для куйловцев бы смогли.
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- До свиданья, - холодно молвил Остап, - и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете. ©
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Общеизвестно, что крышуют продажу и производство наркоты мусора. Впрочем, сейчас они уже не брезгуют её и распространять. Реформы дают свои метастазы...
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Мабуть забули доповісти, та й департамент відповідний є, доволі потужний...
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Уважаемые гости Кривого рога
Обратите внимание на эту достопримечательность
Здесь, в этой наркоманской точке, провел свою юность Владимир Ленин Зеленский, президент нашей страны
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В антисанітарних умовах, саморобне устаткування , пять видів! На Нобеля тягнуть!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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