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Все про:Донецк (6010) оккупация (6728) протест (4396)

 "Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо?" - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения. ФОТО

Коллаборационист и пособник российских оккупантов Александр Болотин внезапно возмутился тем, что его заставляют жить по законам зоны, в то время как "руководство ДНР" не испытывает никакого дискомфорта.

Об этом Болотин написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера с ником Necro Mancer.

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Так, разочаровавшийся в бандитах "ДНР" дончанин в сердцах называет их "жирными рожами" и завидует их положению, служебному автомобилю и "жирной зарплате" в районе тысячи долларов США. Чтобы хоть как-то облегчить свои страдания, он призывает единомышленников "совершить поступок" и выйти на акцию протеста с требованием сдвинуть комендантский час на два часа.

Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо? - пособник оккупантов Болотин жалуется на власти ДНР и призывает к акции неповиновения 01

А вот так выглядит страница Болотина в базе данных сайта "Миротворец".

Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо? - пособник оккупантов Болотин жалуется на власти ДНР и призывает к акции неповиновения 02

Источник: https://censor.net.ua/p3111865
 
   
 Топ комментарии
 
У меня от слёз весь платок мокрый! "Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо", - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения - Цензор.НЕТ 5956
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ответить нужно ему,что да,он дерьмо и живет по законам зоны,как и должны жить предатели Родины и имбецилы которые не хотели кормить Евросоюз
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как там сказал янукович... "его развели как лоха" "Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо", - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения - Цензор.НЕТ 2498
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КАК за ЧТО!? "Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо", - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения - Цензор.НЕТ 9493

За пособничество оккупантам и личный критицизм. "Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо", - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения - Цензор.НЕТ 2365
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Это называется "дерьмо пристает к дерьму" и Вселенский закон бумеранга, который все знают, но не хотят осознавать его, думая, что этот закон как и все украинские законы можно обойти)).
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Так эта ваша росися, которую звали. Не узнал? Или звали по пьяне?
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Я ЗВАЛ? "Я живу в Донецьку 5 років, як у в'язниці. За що мені це лайно?", - прибічник окупантів Болотін скаржиться на "владу ДНР" і закликає до акції непокори - Цензор.НЕТ 4080
Да вы, батенька, боярки ни как с утра употребили. "Я живу в Донецьку 5 років, як у в'язниці. За що мені це лайно?", - прибічник окупантів Болотін скаржиться на "владу ДНР" і закликає до акції непокори - Цензор.НЕТ 9908
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ответить нужно ему,что да,он дерьмо и живет по законам зоны,как и должны жить предатели Родины и имбецилы которые не хотели кормить Евросоюз
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как там сказал янукович... "его развели как лоха" "Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо", - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения - Цензор.НЕТ 2498
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его заставляли смотреть российскую пропаганду?Нормальные люди этого не делают,пусть свои претензии предъявляет Киселеву или Скобейкиной
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У меня от слёз весь платок мокрый! "Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо", - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения - Цензор.НЕТ 5956
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за це..... побачили всі наслідки від куль та решти добреників

"Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо", - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения - Цензор.НЕТ 9510
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Рузге мир, он такой. Кого хошь ******. Вот и проняло хохла до самых брыжеек.
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Прекрасная идея! Всецело поддерживаю!
Давайте 16-го февраля в 12:00 соберемся перед зданием МГБ и громко заявим о своем неповиновении!
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Нашли леволюционера! Требует всего-то чуток удлинить поводок - ссать неудобно прямо возле будки!
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Животное жалуется на отсутствие корма... ничего серьёзного..
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Какие-то там фамилии созвучные: Болотов, теперь вот этот- Болотин. Трясинина, часом нет? Бо Сусанины- есть, даже не один. Ведут как раз туда- в болото.
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вот эти все уродлы мечтающие жить в Совке думают что там они будут вождями . или в крайнем случае надсмотрщиками . а когда по факту становятся рабами начинают вопить от бессилия "Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо", - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения - Цензор.НЕТ 9690
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Кацарылые рабы,никуда никогда не выйдут! Этот герой видно вчера ,гнилухи перебрал,сегодня очнувшись и прочитав свой пост ,уже обосрался и зарылся в нору.
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Резервація "Лугандон". Ви, дрібний даунбасівський скот, хотіли русского мира? Жеріть хоч подавіться.
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Дерьмо недовольно,что оно в дерьме? Что за абсурд?
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Болотін діє за принципом зрадоботів. Спочатку він закликав путіна і "русскій мір" прийти, а потім йому все не подобається.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо?" - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения. ФОТО
 
 
 
 
 
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