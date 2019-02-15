 СБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.
"В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник вел электронную переписку с жителем российского города Ростов-на-Дону, который ставил задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере: "После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность Президента Украины в населенные пункты области".
Сотрудники СБ Украины выяснили, что россиянин также с помощью коммуникативных возможностей социальных сетей подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время проведения выборов Президента Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того следователи СБУ объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов Президента Украины.
Колорадские ленты и двуглавый петух-мутант на фоне обоев "Лондон-Париж".
«Я сейчас не говорю - Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин.
Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую. Если мы ее возьмем (Великобританию), то, по всем там нашим прогнозам, наступит золотой век России.
Мы вернем под контроль ту территорию, которую потеряла Российская империя..." - заявил Захарченко.
Крупним шрифтом напишіть - "Голосуйте за ПОП-У-У-У", - буде правда.
А фото до новини, це - живий анекдот про "правдивість".
Відео. Мало вам надавали під Іловайськом і Дебальцевим? Сепаратист у Бучі
Как это режим? Это законно выбранная народом власть...
Вы наверное тоже сепар, как тот которого поймали...
Візитки знайшли?
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=elQu9ISHYouzrM%253A%252ClMldpJTygYrdFM%252C_&usg=AI4_-kTM2csx3l4UMFEK8DI1VfAVrvYheA&sa=X&ved=2**********************************************#imgrc=JPSexPhUV9sUvM:&spf=1550222324249
"Правий Сектор" розколовся. Ці вихідці з якого саме?
І відповідь потрібно писати адресату, а не самому собі.
Для подібних тверждень потрібні докази.
Вони у Вас є?
А хто не агент поміж кандидатів у президенти?
Сидить такий чувак перед отою тумбочкою навколішки. На тумбочці ноутбук, на екрані російський герб. Зліва на тумбочці лежить пістолет і пачка патронів. Сидить навколішки і б'є поклони. Робоче місце сепаратиста.
Що це за позорна картинка? Хто в оце повірить?