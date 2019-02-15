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 Происшествия, Фоторепортаж
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 СБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.

"В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы", - сказано в сообщении.

СБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети 01

Отмечается, что во время проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник вел электронную переписку с жителем российского города Ростов-на-Дону, который ставил задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере: "После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность Президента Украины в населенные пункты области".

СБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети 02

Сотрудники СБ Украины выяснили, что россиянин также с помощью коммуникативных возможностей социальных сетей подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время проведения выборов Президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

СБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети 03
Фото: пресс-служба СБУ

Кроме того следователи СБУ объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов Президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3111862
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці! шо? Під носом мертвечук співає про "афтаномію" данбасу, вількули на пріпєві... сбу не хоче втрутитись?
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Лазаренко - король мафии? СБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети - Цензор.НЕТ 2312 Та он нищеброд по сравнению с самым жалким будочником или рыгом
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Лазаренко украл за весь свой срок,как Петя каждый день,там уголовных дел на 1000 томов уже
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Молодці! шо? Під носом мертвечук співає про "афтаномію" данбасу, вількули на пріпєві... сбу не хоче втрутитись?
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Хвастают сделанным на копейку, а не делают на миллионы.
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Мертвечук окрема історія. Ліпити з г**на героя не варто. Всьому свій час.
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Типичный ватоголовый.
Колорадские ленты и двуглавый петух-мутант на фоне обоев "Лондон-Париж".
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Це мапа з критичними об'єктами інфраструктури гейропи. Може він хтів їх відвідати й на кожному скрєпний "йух" надряпати....
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А, ну да! Еще ж генералисимуссс Захарченко собирался брать Лондон.))

«Я сейчас не говорю - Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин.
Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую. Если мы ее возьмем (Великобританию), то, по всем там нашим прогнозам, наступит золотой век России.
Мы вернем под контроль ту территорию, которую потеряла Российская империя..." - заявил Захарченко.
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Конечно! А потом - Бетельгейзе, Альфу Центавра и Летящую звезду Барнарда, как исконно русские террритории! СБУ блокувала чергові спроби втручання спецслужб РФ в українські вибори через соцмережі - Цензор.НЕТ 2200 СБУ блокувала чергові спроби втручання спецслужб РФ в українські вибори через соцмережі - Цензор.НЕТ 2200 СБУ блокувала чергові спроби втручання спецслужб РФ в українські вибори через соцмережі - Цензор.НЕТ 2200
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тимошенко, лазаренко, зрозуміло. а хто тут у нас такий лисенький з бородою?

СБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети - Цензор.НЕТ 9873
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Лазаренко - король мафии? СБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети - Цензор.НЕТ 2312 Та он нищеброд по сравнению с самым жалким будочником или рыгом
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Лазаренко украл за весь свой срок,как Петя каждый день,там уголовных дел на 1000 томов уже
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Это воровство благородное и полезное для страны - всё делается для борьбы с путиным.
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дешевьій метод увода внимания людей от сути новости, держи + тролль нещастный
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слабенький ти в колінцях . та ще й дурненький. до- побачення назавжди.
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відразу видно хто ти. тобі не в Європі місце а на пара.....ші
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soren. У 1996-му я "пахав" на Тимошенко на газозатратному виробництві, значить і мене внеси у список.
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ти ж не крав, а заробляв. а вносять інші органи, я виношу. і далеко не мізки.
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А что мутит Медведчук с Порошенко СБУ не хочет узнать?
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Іронічні вибори на Україні. За що ви голосуєте.
Крупним шрифтом напишіть - "Голосуйте за ПОП-У-У-У", - буде правда.
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Хто є. А чого НА Україні ? Бо Х**ло так сказав ?
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Я думаю спецслужбам нечего вмешиваться в наши выбору, у нас всё идёт и так хорошо, Барыга не будет президентом, чего больше всего желает Владимир Владимирович Путин (и перестаньте его называть ху-лом, привыкайте уважать Президента братской страны!)
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Oljik. Щас, перестану называть Х**ла х**лом.
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Найкращий агітатор, це - реалії життя.
А фото до новини, це - живий анекдот про "правдивість".
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так, реалії такі - вже пятий рік йде гібридна війна в довгу і народ України може попастися на тіж самі граблі, як 100 років тому
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А что вьі хотели, сепарьі снова поднимают голову и приехав сюда вьіражают своё недовольство ньінешнему режиму, вместе с зрадофилами и полезньіми идиотами, которьіе осознано ведут страну к разрушению из нутри. Вот даже под Киевом сепарьё без проблем обзьівает и кричит про непобедимое ДНР
Відео. Мало вам надавали під Іловайськом і Дебальцевим? Сепаратист у Бучі
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Андрей Москов - вот вы написали "вьіражают своё недовольство ньінешнему режиму"

Как это режим? Это законно выбранная народом власть...
Вы наверное тоже сепар, как тот которого поймали...
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Бачу предмєти схожі на пісталєт, на патрони, на лєнтачкі і на ножичок.
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какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба

СБУ блокувала чергові спроби втручання спецслужб РФ в українські вибори через соцмережі - Цензор.НЕТ 5332
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А хто ж заблокує втручання у вибори самої ШОКОЛАДНОЇ фСБ(у)...? Стеження і підслуховування опозиційних пріпіздєнту кандидатів ведеться вже майже вікрито, провокації проти них робляться співробітниками фСБ(у), тими ж Корчинським, Карасьом та Ярошем, он, навіть власну агентуру Катерину Гандзюк не пожаліли, поплічники Яроша і вбили...
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Звідки інформація про поплічників Яроша, від Скабєєвой?
Візитки знайшли?
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Вбивці вихідці з так званого "правого сектору". P.S. Ви взагалі справою цікавились? Чи просто зайшли облизати шокладне лайно?
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Лобанов, не бикуй. Тут суспільно-політичний форум, а не притулок для неадекватів.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=elQu9ISHYouzrM%253A%252ClMldpJTygYrdFM%252C_&usg=AI4_-kTM2csx3l4UMFEK8DI1VfAVrvYheA&sa=X&ved=2**********************************************#imgrc=JPSexPhUV9sUvM:&spf=1550222324249

"Правий Сектор" розколовся. Ці вихідці з якого саме?

І відповідь потрібно писати адресату, а не самому собі.
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Ага, розколвся навпіл. І обидві частини як було, так і керуються фСБ(у). До речі, Ярош агент фСБ(у) ще з давніх часів, мені що, втулити сюди фоточку часів Ющенка з ним і Наливайченком на "вишколі"? Чи самі знайдете? Взагалі-то це секрет Полішинеля років вже як 20, відтоді, як кучмівське фСБ(у) для залякування населення і дискредитація справжніх націоналістів почало клонувати псевдо-"націоналістичні" угруповання, там іх було до чорта.
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"І обидві частини як було, так і керуються фСБ(у). "

Для подібних тверждень потрібні докази.
Вони у Вас є?
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І Наливайченко також агент.
А хто не агент поміж кандидатів у президенти?
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Уже уявив.
Сидить такий чувак перед отою тумбочкою навколішки. На тумбочці ноутбук, на екрані російський герб. Зліва на тумбочці лежить пістолет і пачка патронів. Сидить навколішки і б'є поклони. Робоче місце сепаратиста.
Що це за позорна картинка? Хто в оце повірить?
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Звичайна для фСБ(у) імітація "роботи" і "патріотичності", за лаштунками якої звичайні пристосуванці, корупціонери, мафіозо, провокатори і навіть вбивці роблять свою чорну справу. Згадайте, як УСІ донбасяцікі і крисянські фСБ(у)ники перебігли до ворога. Інші не кращі.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ блокировала очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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