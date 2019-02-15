 Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска. ФОТОрепортаж

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Реальные дела, а не лживые обещания!" Именно этот лозунг Президента Порошенко будет издали читать тот, кто отважится присесть в туалете на пункте пропуска через государственную границу в селе Угринов. А дорога к пограничной заставе "это "инженерные сооружения с препятствиями". Пункт пропуска обустроили поляки за средства ЕС. Львовская ОГА должна только заботиться об инфраструктуре - дороге, освещении, туалетах. Тендер заботы выиграло предприятие "Рома" депутата Львовского областного совета от БПП Романа Демчины. Люди, которые ездят через Угринов, интересуются, кому ЧП "Рома" построило новый туалет за государственные деньги?" - отметила Сыроид.
Депутат Львовского областного совета Роман Демчина ответил, что "приятно поражен вниманием чиновника такого уровня к моей персоне, но все же грустно, что в высшем парламентском руководстве страны есть люди, которые не знают, что такое содержание дорог, кто ответственный за строительство туалетов".
"Конечно, легче сфотографировать деревянный туалет и написать, что это работа Президента и его партийцев его убирать, но вы же позиционируете себя как юрист, поэтому могли бы спокойно взять соглашения на обслуживание дорог, в которых увидели бы, что ЧП "Рома" к туалетам не имеет никакого отношения вообще", - заявил Демчина.
В 2017 году Демчина задекларировал 3 млн грн доходов, 23 млн грн налички и 42 машины. Он является директором частного предприятия "Рома". Его фирма занимается изготовлением железобетонных декоративных заборов, брусчатки, поребриков, имеет в собственности песчаный карьер и оказывает транспортные услуги.
И снимать штаны придётся в чистом поле.
Как символично.
Он богатый - воровать не будет...
П.С наконец то воочию мы увидели разрекламированную петину будку...не Мальдивскую, а для внутреннего употребления
Роман Демчина
Я приємно вражений увагою чиновника такого рівня до моєї персони, але все ж сумно, що в вищому парламентському керівництві країни є люди, які не знають, що таке утримання доріг, хто відповідальний за будівництво туалетів.
Звичайно, легше сфотографувати дерев'яний нужник і написати, що це робота Президента та його партійців його прибирати, але ви ж позиціюєте себе як юрист, тому могли б спокійно взяти угоди на обслуговування доріг, в яких побачили б, що ПП "Рома" до туалетів не має ніякого стосунку взагалі.
И в комментах Сыроид много чего написали о порядке во Львове...