 Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска. ФОТОрепортаж

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Реальные дела, а не лживые обещания!" Именно этот лозунг Президента Порошенко будет издали читать тот, кто отважится присесть в туалете на пункте пропуска через государственную границу в селе Угринов. А дорога к пограничной заставе "это "инженерные сооружения с препятствиями". Пункт пропуска обустроили поляки за средства ЕС. Львовская ОГА должна только заботиться об инфраструктуре - дороге, освещении, туалетах. Тендер заботы выиграло предприятие "Рома" депутата Львовского областного совета от БПП Романа Демчины. Люди, которые ездят через Угринов, интересуются, кому ЧП "Рома" построило новый туалет за государственные деньги?" - отметила Сыроид.









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Депутат Львовского областного совета Роман Демчина ответил, что "приятно поражен вниманием чиновника такого уровня к моей персоне, но все же грустно, что в высшем парламентском руководстве страны есть люди, которые не знают, что такое содержание дорог, кто ответственный за строительство туалетов".

"Конечно, легче сфотографировать деревянный туалет и написать, что это работа Президента и его партийцев его убирать, но вы же позиционируете себя как юрист, поэтому могли бы спокойно взять соглашения на обслуживание дорог, в которых увидели бы, что ЧП "Рома" к туалетам не имеет никакого отношения вообще", - заявил Демчина.

В 2017 году Демчина задекларировал 3 млн грн доходов, 23 млн грн налички и 42 машины. Он является директором частного предприятия "Рома". Его фирма занимается изготовлением железобетонных декоративных заборов, брусчатки, поребриков, имеет в собственности песчаный карьер и оказывает транспортные услуги.



