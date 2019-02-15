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 Политика Украины
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Все про:граница (3183) дороги (1764) Порошенко (16334) тендер (567) туалет (52) Самопомич (868) Блок Петра Порошенко (1574) Сыроид (215) инфраструктура (124)

 Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска. ФОТОрепортаж

Вице-спикер Верховной Рады, член партии "Самопомич" Оксана Сыроид обвинила Львовскую ОГА и депутата Львовского областного совета от БПП Романа Демчину в отсутствии инфраструктуры на международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу Украины "Угринов-Долгобичув".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Реальные дела, а не лживые обещания!" Именно этот лозунг Президента Порошенко будет издали читать тот, кто отважится присесть в туалете на пункте пропуска через государственную границу в селе Угринов. А дорога к пограничной заставе "это "инженерные сооружения с препятствиями". Пункт пропуска обустроили поляки за средства ЕС. Львовская ОГА должна только заботиться об инфраструктуре - дороге, освещении, туалетах. Тендер заботы выиграло предприятие "Рома" депутата Львовского областного совета от БПП Романа Демчины. Люди, которые ездят через Угринов, интересуются, кому ЧП "Рома" построило новый туалет за государственные деньги?" - отметила Сыроид.

Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска 01
Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска 02
Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска 03
Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска 04

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Депутат Львовского областного совета Роман Демчина ответил, что "приятно поражен вниманием чиновника такого уровня к моей персоне, но все же грустно, что в высшем парламентском руководстве страны есть люди, которые не знают, что такое содержание дорог, кто ответственный за строительство туалетов". 

"Конечно, легче сфотографировать деревянный туалет и написать, что это работа Президента и его партийцев его убирать, но вы же позиционируете себя как юрист, поэтому могли бы спокойно взять соглашения на обслуживание дорог, в которых увидели бы, что ЧП "Рома" к туалетам не имеет никакого отношения вообще", - заявил Демчина.

В 2017 году Демчина задекларировал 3 млн грн доходов, 23 млн грн налички и 42 машины. Он является директором частного предприятия "Рома". Его фирма занимается изготовлением железобетонных декоративных заборов, брусчатки, поребриков, имеет в собственности песчаный карьер и оказывает транспортные услуги.

Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска 05
Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска 06

Источник: https://censor.net.ua/p3111859
 
 
 Топ комментарии
 
Рейтинг Зеленського це рівень брехні порошенка.
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А чем Зеленский хуже Порошенко или другого кандидата?Образование есть,создал целую индустрию развлекательных программ,честно разбогател,не крал,такого кандидата и в США могли бы выбрать,биография очень даже приличная
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От реальных справ, реальный душок Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска - Цензор.НЕТ 4810 Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска - Цензор.НЕТ 4810 Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска - Цензор.НЕТ 4810
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Рейтинг Зеленського це рівень брехні порошенка.
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А чем Зеленский хуже Порошенко или другого кандидата?Образование есть,создал целую индустрию развлекательных программ,честно разбогател,не крал,такого кандидата и в США могли бы выбрать,биография очень даже приличная
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не гірше. ось чого зараз більшість за нього. ще раз повторюсь- що рейтинг Зеленського відповідає тій цифрі недовіри до порошенка.
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Нет,не приличная - ставленник олигарха Коломойского,значит за него топить будет все президенство, имеет бизнес в РФ и гастроли.
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депутат от БПП обманул избирателей?Не может быть
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Чего это сразу обманул? Сортир стоит? Стоит! На втором сроке Петра Алексеевича подведут водопровод и канализацию. На третьем, вероятно, поставят даже бидэ.
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На четвертом рядом будет проходить гиперлуп. Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска - Цензор.НЕТ 3579
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так пусть этот сортир разместят на предвыборном баннере Порошенко
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БПП - это забота о стране и народе. Если не Пётр Алексееевич и БПП - то пукиннападёт.
И снимать штаны придётся в чистом поле.
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"Реальні справи а не брехливі обіцянки" - и на фоне разбитый и загаженный сельский туалет.
Как символично.
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Сортир, это как - будка памятник шоколадного правления от Петра Лексеевича...
Он богатый - воровать не будет...
Сыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска - Цензор.НЕТ 813
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Фото №2 полностью раскрывает внутренний мир членов опг БПП и их пахана...
П.С наконец то воочию мы увидели разрекламированную петину будку...не Мальдивскую, а для внутреннего употребления
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фото сортира на фоне плаката реальні справи лучше тонны аргументов достижения власти
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Хорошо хоть для равновесия показали ответ Демчины.

Роман Демчина
Я приємно вражений увагою чиновника такого рівня до моєї персони, але все ж сумно, що в вищому парламентському керівництві країни є люди, які не знають, що таке утримання доріг, хто відповідальний за будівництво туалетів.

Звичайно, легше сфотографувати дерев'яний нужник і написати, що це робота Президента та його партійців його прибирати, але ви ж позиціюєте себе як юрист, тому могли б спокійно взяти угоди на обслуговування доріг, в яких побачили б, що ПП "Рома" до туалетів не має ніякого стосунку взагалі.

И в комментах Сыроид много чего написали о порядке во Львове...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСыроид обвинила львовского депутата от БПП Демчину в невыполнении условий тендера по обслуживанию инфраструктуры международного пункта пропуска. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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