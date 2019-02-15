 Госэкоинспекция продолжает безосновательно задерживать суда, а АМПУ им в этом помогает, - Ассоциации морских агентств Украины. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в заявлении Ассоциации Морских Агентств Украины (АМАУ), передает Цензор.НЕТ.

"Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа продолжает безосновательно задерживать суда, а Администрация морских портов Украины и капитаны морских портов им в этом помогают. Экоинспектора уже даже не пытаются попасть на судно с целью отбора проб воды или выписать протокол об административном правонарушении, как они делали это раньше. Оказывается, что для задержания судна можно просто подать решение капитану морского порта, которое не имеет под собой никаких оснований. 13 февраля 2019 г. капитан порта Ильичевского филиала ГП "АМПУ", в нарушение требований Кодекса торгового мореплавания Украины, отказался давать разрешение на выход судну "GOLDEN GRAINS" из морского порта "Черноморск" по "решению" экоинспекции. Для разрешения ситуации мы обратились в Посольство Германии в Киеве, US Embassy Kyiv Ukraine и Министерство инфраструктуры Украины. Ожидаем оперативной реакции и быстрого освобождения судна", - говорится в заявлении.

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