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 Связная УПА Яринич умерла на Львовщине. ФОТО

Связная УПА Анна Яринич умерла 14 февраля 2019 г. в селе Мальчицы Львовской области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист, боец на фронте и автор Цензор.НЕТ Михаил Ухман

"Во Львовской области умерла связная УПА. 14 февраля 2019 г. в селе Мальчицы на Яворовщине умерла 89-летняя Анна Яринич. Женщина во времена освободительной борьбы была связной УПА и знала самого Романа Шухевича. Госпожа Анна, позывной Нюся действовала как связная в селе Страдч Яворивского района. Когда ей было 16, познакомилась с Романом Шухевичем. Он называл ее Нюсей. И даже нарисовал портрет", - рассказал Ухман.

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"Бабушка была очень скрытная, поэтому ей удалось избежать преследований и издевательств в годы, когда расправлялись с такими, как она. Даже нам не говорила, что имела отношение к УПА. Только в какой-то момент брату намекнула, это было в 2007 году. Сказала, что в лесу в Страдче есть закопанный архив, который члены УПА при ней прятали. Брат взял металлоискатель и действительно его нашел. Тогда мы узнали, кем была наша бабушка, которая всю жизнь проработала поваром. Сейчас все документы переданы в музей. Бабушка Аня рассказывала потом, что носила почту в лес воинам УПА, варила им есть. Как было ей 16 лет, познакомилась с Шухевичем. Он верил ей и полагался на нее", - рассказывает Галина Васкив внучка покойной.

"Вечная память, героине освободительной борьбы", - добавил Ухман.

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Связная УПА Яринич умерла на Львовщине 02
Связная УПА Яринич умерла на Львовщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3111848
 
   
Цензор.НЕТФотоОбществоСвязная УПА Яринич умерла на Львовщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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