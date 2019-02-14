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Все про:дети (3454) пропаганда (2178) УПЦ МП (941) церковь (1008) Русский мир (348)

 Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке". ФОТО

В Чернигове существует движение "православных скаутов", в котором среди детей пропагандируют "русский мир".

Об этом говорится в спецпроекте "Лиги", передает Цензор.НЕТ.

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Для членов движения "православных скаутов", организованного 54-летней прихожанкой УПЦ МП Еленой Дениско, устраивают полевые учения в окрестностях Чернигова. Там подростки и дети прихожан УПЦ МП отрабатывают тактику ведения ночного боя, ориентирования на местности и другие игры милитаристского толка.

Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи русского мира и любовь к России-матушке 01

По завершению "игры" дети собираются у костра и поют песни времен Российской империи и СССР. В частности, в репертуар входят песни советских разведчиков и куплеты со словами о "России-матушке".

"Мы раньше дружили с киевскими скаутами, но потом перестали общаться. Их тренировали литовские инструкторы и в итоге все они потом скакали на Майдане. Развалили страну", - цитирует Дениско издание.

Традиционно, члены движения "православных скаутов" используют мифы о братских славянских народах и загнивающей Европе.

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Официально - это "церковно-приходская школа" в храме Всех Святых Черниговских.

Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи русского мира и любовь к России-матушке 02
Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи русского мира и любовь к России-матушке 03
Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи русского мира и любовь к России-матушке 04

Источник: https://censor.net.ua/p3111775
 
 
 Топ комментарии
 
И ребеночек такой грусный на последнем фото(
Он такой маленький, а уже осознает, что его папка который притянул его туда, конченый кацапо-фашист
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Все нормально сегодня. Или скучаешь по Йолковичу? Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке" - Цензор.НЕТ 6194
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При сегодняшнем бардаке все возможно.
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Все нормально сегодня. Или скучаешь по Йолковичу? Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке" - Цензор.НЕТ 6194
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Янукович просто ангел в сравнении с нынешним комбинатором. Нам еще многое предстоит узнать.
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Ти наверно зек і сидів разом з яником? Зек зека бачить здалеку.
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И ребеночек такой грусный на последнем фото(
Он такой маленький, а уже осознает, что его папка который притянул его туда, конченый кацапо-фашист
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....и трусики уже приготовил для доски почета Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке" - Цензор.НЕТ 557
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Це Том Сойєр у "недільній школі"!
Що занадто то не здраво. Трохнуті на релігії батьки перетворюють дитинство власних дітей на пекло.
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"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов....!"
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Детишкам-то до фонаря. Их родители просто упоротые.
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І при цьому називатися РПЦвУ не хочуть. Лицеміри !
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как же достали эти совковые шалавы.... само не жило и детям не дают....
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Эта дениско должна пострадать за "рюске мир". Например,на бутылочке поскакать. Ведь это так скрепно.
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оно кайф получит... лучше уж ногу сломать шалаве
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А доходы этой суки дениско проверить слабо? Переводы там разные незаконные из страны-агрессора? Или от жирных педофилов-попов? И налоги небось не платит...
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Спрашивается до коле,у нас будут вскрываться эти сепарские гнойники?!?!?..!!
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мрази кацапские.
совсем скоро этой кацапской секты рпц не будет в Украине!
с каждим днем их все меньше!
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Представьте себе если на россии в церкви будут учить детей любить Украину. И где были бы уже эти попы.? В Украине даже не смогут наказать, потому что во всех структурах сидят кацапы, которые и будут ставить препятствия для наказания этих попов.
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После того как в Симферополе отбирают единственное помещение ПЦУ в Крыму. В Украине эту гундяевскую секту нужно гнать поганой метлой и очень жестко.С Киево-Печерской лавры в первую очередь должны быть изгнаны гундяевские бесы а те кто пытается расшатать типа Новинского в кутузку за подрыв государственности с этой сволотой нужно работать ихними же методами
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Але, СБУ, есть возможность отличиться. Чего спим?
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Любое навязывание идеологии неважно какой (православной, совковой, "европейской" или "азиатской" до 12 лет - насилие над не закаленной психикой ребенка. Станет самостоятельной личностью определится сам со своими убеждениями. Современное общество (и школа) растит и штампует ПОСЛУШНЫХ РАБОВ, а не СВОБОДНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ (они опасны для УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ)!
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А всякие крещения и прочие верунские "инициации" - только с 18 лет...
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Ну, насчёт возраста я поспорил бы. Думаю 14-15 лет - это тот возраст, когда должна наступать ответственность и юридическая дееспособность, если нет существенных и ОБОСНОВАННЫХ возражений от родителей и опекунов к суду, что их чадо не готово к дееспособности.
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нет всё же наверное 15 лет (14 ещё чуть-чуть) рановато, а 16 уже поздновато!
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Людина з 5 років, повинна знати, що вона УКРАЇНЕЦЬ.
Громадянин України. Що її Батьківщина Русь - Україна.

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ЗНАТЬ (информировать) и НАВЯЗЫВАТЬ (что ЭТО именно ТАК, а не КАК ИНАЧЕ) - это разные действия и понятия!
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Так. Людина з 5 років повина знати, що вона ЛЮДИНА.
В іншому випадку маємо мауглі.
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Набридло це янчання.
Чому про це пише Цензор, а не слідчий СБУ в протоколі допиту?
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И шо, нет за это никакой статьи в УК?
*******...
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Внезапно!И пяти лет войны не прошло!А СБУ некогда таким заниматься,им надо бизнес кошмарить и соевую дупу лизать
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я знову ж, в 2606-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Гепа с допой поздравляют с Днем Св. Валентина?
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В слове допа, поменяйте букву д на ж, и узнаете с чем они поздравляют.

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Дійсно.
Та й можна ж і не змінене написання, використовувати, як варіант.
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Скоро до ОРДЛО будемо мати ще й ОРЧО...
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А потом удивляемся откуда все эти маргиналы в Крыму появились.... Нельзя с ними мирно, давить по полной, никакой жалости не должно быть
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адинарот...нет никаких украинцев, никакой Украины и украинского языка.
мы все рюзьге... рюзьгемир! патриарху кириллу многия лета! путЕн...УРА-яяяя!

как пить дать, там всем этим накачивают детей попы и православнутые на всю голову бабы из мокшанской тоталитарной секты РПЦ-КГБ.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПравославные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке". ФОТО
 
 
 
 
 
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