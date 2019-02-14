 Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке". ФОТО

Об этом говорится в спецпроекте "Лиги", передает Цензор.НЕТ.
Для членов движения "православных скаутов", организованного 54-летней прихожанкой УПЦ МП Еленой Дениско, устраивают полевые учения в окрестностях Чернигова. Там подростки и дети прихожан УПЦ МП отрабатывают тактику ведения ночного боя, ориентирования на местности и другие игры милитаристского толка.
По завершению "игры" дети собираются у костра и поют песни времен Российской империи и СССР. В частности, в репертуар входят песни советских разведчиков и куплеты со словами о "России-матушке".
"Мы раньше дружили с киевскими скаутами, но потом перестали общаться. Их тренировали литовские инструкторы и в итоге все они потом скакали на Майдане. Развалили страну", - цитирует Дениско издание.
Традиционно, члены движения "православных скаутов" используют мифы о братских славянских народах и загнивающей Европе.
Официально - это "церковно-приходская школа" в храме Всех Святых Черниговских.
Он такой маленький, а уже осознает, что его папка который притянул его туда, конченый кацапо-фашист
Що занадто то не здраво. Трохнуті на релігії батьки перетворюють дитинство власних дітей на пекло.
совсем скоро этой кацапской секты рпц не будет в Украине!
с каждим днем их все меньше!
Громадянин України. Що її Батьківщина Русь - Україна.
В іншому випадку маємо мауглі.
Чому про це пише Цензор, а не слідчий СБУ в протоколі допиту?
*******...
Дійсно.
Та й можна ж і не змінене написання, використовувати, як варіант.
мы все рюзьге... рюзьгемир! патриарху кириллу многия лета! путЕн...УРА-яяяя!
как пить дать, там всем этим накачивают детей попы и православнутые на всю голову бабы из мокшанской тоталитарной секты РПЦ-КГБ.