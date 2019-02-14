 Посол Франции Дюмон побывала в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "14 февраля Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с делегацией Французской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине госпожой Изабель Дюмон. Встреча состоялась на пункте управления одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении.

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В ходе конструктивного диалога Командующий объединенными силами ознакомил госпожу Изабель Дюмон с текущей политикой безопасности ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, привел примеры применения вооруженными силами Российской Федерации новейших образцов вооружения и военной техники, факты использования отдельных образцов вооружения, которые находятся в стадии разработки.

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Кроме того Командующий объединенными силами представил Чрезвычайному и Полномочному Послу Франции видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими оккупационными войсками за все время проведения операции Объединенных сил и, в частности, с начала этого года.

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал госпоже Изабель Дюмон о мерах, которые проводятся для устойчивого развития Донбасса, а также проинформировал о ходе мероприятий стратегической инициативы "Помощь Восток".

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