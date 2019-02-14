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 Посол Франции Дюмон побывала в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "14 февраля Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с делегацией Французской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине госпожой Изабель Дюмон. Встреча состоялась на пункте управления одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении.

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В ходе конструктивного диалога Командующий объединенными силами ознакомил госпожу Изабель Дюмон с текущей политикой безопасности ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, привел примеры применения вооруженными силами Российской Федерации новейших образцов вооружения и военной техники, факты использования отдельных образцов вооружения, которые находятся в стадии разработки.

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Кроме того Командующий объединенными силами представил Чрезвычайному и Полномочному Послу Франции видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими оккупационными войсками за все время проведения операции Объединенных сил и, в частности, с начала этого года.

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал госпоже Изабель Дюмон о мерах, которые проводятся для устойчивого развития Донбасса, а также проинформировал о ходе мероприятий стратегической инициативы "Помощь Восток".

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Источник: https://censor.net.ua/p3111749
 
   
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Дякуємо за підтримку послу Франції та Слава Героям України, які боронять нашу Неньку-Україну!!! Гарного полювання на расіянських окупантів!!!! а рогаті то поступово і поповнюють 200-у бригаду!!)) смерть ворогам!!!
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Франция всегда нас поддерживает, но только что то Германия начала давать задки с этим Северным потоком-2
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Дуже добре, що в такий час у нас є підтримка від союзників. СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!
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Добре що є гідний командувач ООС, який знає свою справу, бачимо по останнім подіям в зоні ООС
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Это хорошо,что европейские страны нам помогают и вникают в вопросы нашей войны с орками! Пусть знают информацию прямо с передка!
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Приємно розуміти,що Наєв робить все що залежить від нього і його команди щоб показати світовій спільноті хто такий кремлівський карлик. А у відповідь від світових держав йде підтримка Україні!!! Слава Україні,слава її війську!!
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Очень рады таким высоким гостям из Франции. Надеемся на понимание и поддержку Украины на международной арене. Это очень важно для нас.
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Командующий молодец! Бьет рашистов на военном физическом фронте, и насыпает неплохо оркам на дипломатическом, политическом. Гибридная война, особенностями которой руководство нашей армии неплохо овладело
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Ваша підтримка дуже важлива для нас у такий нелегкий час !!!
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Командуючий показав реальну картину, а не ту що подають російські ЗМІ!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПосол Франции Дюмон побывала в зоне ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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