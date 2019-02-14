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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Кривой Рог (598) наркотики (1458) Нацполиция (8919) Аброськин (491)

 60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии. ФОТОрепортаж

Сегодня работники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Национальной полиции Украины при поддержке Генеральной прокуратуры Украины проводят в Кривом Роге масштабную операцию против местной наркогруппировки, действующей на территории города уже несколько лет.

Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, в настоящее время проведено около 60 обысков у наркодилеров, входящих в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города, и уже задержаны 18 человек.

"Это только начало. Местному руководству полиции Кривого Рога есть время задуматься", - подытожил Аброськин.

60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 01
60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 02
60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 03
60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 04

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60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 05
60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 06
60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 07
60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 08

60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии 09

Источник: https://censor.net.ua/p3111745
 
   
 Топ комментарии
 
Мусарню проверьте, всё там....
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При такой цене на водку наркомафия просто обязана процветать .
Спасти население Украины может лишь легализация конопли .
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Так - Гриценко, тільки не питайте чому та за що. Так треба
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Хоча Аброськін і лугандон, я у нього вірив і я виявився правий. Спеціаліст у ньому починає перемагати лугандона. Ще один сильний хід Арсена--поставити замом цінного спеціаліста, яких у поліції дуууже мало.
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Ну хоч хтось з наріками бореться. Надіюсь це не усунення конкурентів, а реальна боротьба.
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При такой цене на водку наркомафия просто обязана процветать .
Спасти население Украины может лишь легализация конопли .
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так прямо і сказав, що місцевим керівникам пора робити ноги
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Найгіршим кроком для поліції було рішення ************* шефів Петра із Заходу поставити Хатю начхальником. Хатя і її агент Зозуля, поки що це символ нової поліції. Руслан Кошулинський був би дійсним реформатором поліції Київа, бо галичани розуміються на предметі плюсів і мінусів західної поліції краще, ніж будь-де в Україні.
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Ага, галычаны из Украины Контробандию бы сделали на раз!
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Так, а сколько ментов арестовали???
Или прошлись по конкурентам, а крышу оставили???
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Под чем же теперь ЗеТермосу лохотрат веселить..? )
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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