 60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в настоящее время проведено около 60 обысков у наркодилеров, входящих в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города, и уже задержаны 18 человек.
"Это только начало. Местному руководству полиции Кривого Рога есть время задуматься", - подытожил Аброськин.
Спасти население Украины может лишь легализация конопли .
Или прошлись по конкурентам, а крышу оставили???