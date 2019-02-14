 60 обысков, 18 задержанных: в Кривом Роге проходит масштабная операция против местной наркомафии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, в настоящее время проведено около 60 обысков у наркодилеров, входящих в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города, и уже задержаны 18 человек.

"Это только начало. Местному руководству полиции Кривого Рога есть время задуматься", - подытожил Аброськин.









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