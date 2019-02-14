 Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Так, учения проходили на Новомосковском общевойсковом полигоне. Там воины отрабатывали подготовку к оборонительному бою, его ведение и наступательные действия.

"Танковые экипажи выполняли боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из танков, а экипажи БМП вели огонь из боевых машин пехоты в условиях оборонного и наступательного боя. Также военнослужащие из штатного вооружения выполняли огневые задачи", - отметили в пресс-службе Минобороны Украины.

В учениях приняли участие не только солдаты, но и командиры рот, которые отрабатывали мероприятия по взаимодействиям с танковыми подразделениями. Личный состав же повышал свои профессиональные умения по уничтожению танков и стрельбе из пулеметов. Кроме того, военные отрабатывали умение оказывать медицинскую помощь раненым в полевых условиях.











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