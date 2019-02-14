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 Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области военные 24-го отдельного штурмового батальона провели масштабные учения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Так, учения проходили на Новомосковском общевойсковом полигоне. Там воины отрабатывали подготовку к оборонительному бою, его ведение и наступательные действия.

"Танковые экипажи выполняли боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из танков, а экипажи БМП вели огонь из боевых машин пехоты в условиях оборонного и наступательного боя. Также военнослужащие из штатного вооружения выполняли огневые задачи", - отметили в пресс-службе Минобороны Украины.

В учениях приняли участие не только солдаты, но и командиры рот, которые отрабатывали мероприятия по взаимодействиям с танковыми подразделениями. Личный состав же повышал свои профессиональные умения по уничтожению танков и стрельбе из пулеметов. Кроме того, военные отрабатывали умение оказывать медицинскую помощь раненым в полевых условиях.

Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 01
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 02
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 03
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 04
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 05

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Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 06
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 07
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 08
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 09
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 10

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Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 11
Бойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине 12

Источник: https://censor.net.ua/p3111726
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
порошенка на виборах може врятувати тільки звільнення Луганська і Донецька!
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Его может спасти только снижение тарифов для населения,но его погубит жадность
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чем больше отработано задач тем больше навыков получено, так держать!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБойцы 24-го ОШБ отработали оборону и наступление с боевыми стрельбами на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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