 Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод. ФОТОрепортаж

Об этом прокурор сказал в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде Чернигова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.

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Прокуроры выступили против самоотвода.

"Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся", - сказал прокурор.

Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод.

При этом адвокат обвиняемых сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом. Он также подчеркнул, что у него есть допуск к гостайне.

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