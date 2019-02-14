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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод. ФОТОрепортаж

Прокуратура заявляет, что дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных.

Об этом прокурор сказал в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде Чернигова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.

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Прокуроры выступили против самоотвода.

"Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся", - сказал прокурор.

Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод.

При этом адвокат обвиняемых сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом. Он также подчеркнул, что у него есть допуск к гостайне.

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Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод 01
Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод 02
Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод 03
Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод 04

Источник: https://censor.net.ua/p3111704
 
 
 Топ комментарии
 
Рассказать вам сказку ? Представьте себе,что все,о чем бредил Генпрокурор Луценко относительно Надежды Савченко-правда
Вот скажите как назвать тот народ, кому власть втирает этот бред ?
Напомню,что по его версии Надя хотела взорвать купол парламента из гранатомета,ворваться в зал,расстрелять депутатов из автомата и забросать гранатами.
Представили ? Тогда начнем:
Вот Надежда Викторовна принесла к Раде 120-мм возимый миномёт обычной модификации 2Б11,разложила его и выстрелила по куполу Рады.
Затем барышня заходит в Раду и кладет из автомата охранников.Их не много,всего 78 человек.
Зайдя в зал,Надя нажатием кнопки закрывает все двери и начинает методично расстреливать депутатов,одновременно бросая во все стороны гранаты.По фракциям.Начиная с БПП,затем Нарфронт,следом Оппоблок и Ляшко с РПЛ.
Фракции "Батькивщина" и "Самопомощь" остаются в живых.Вопрос вызывает только судьба Юлии Владимировны.Но,учитывая,что дама Юлия в воде не тонет и огне не горит,допускаю,что она выкрутится-или автомат заест или патроны кончатся или граната не рванет.
Вы знаете,если представить себе вот это нежданное свалившееся на народ Украины счастье,когда одним махом уничтожат почти всех основных воров в стране,я бы от всей души желал бы Надежде всяческих успехов.
Более того,готов помогать,содействовать и даже принимать участие.Стреляю я просто супер и почти из всех видов оружия,не зря же 20 лет только этим на службе и занимался и других учил.
Есть одна проблема.Чтобы реализовать вот этот благородный план,нужно не менее двух взводов обученных коммандос.Не спусковой крючек нажимать или чеку выдергивать, а только организовать что-либо подобное.Да и миномет 120-мм. весит 210 кг. И тащить его на руках должны десять таких Савченко.
Заур Львовский
🤣😝😁 Вже мовчу, що міни були бішого калібру , чим міномет...
🤑
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Не хотят судьи мараться,Власть вот -вот сменится,ПАПа свалит,а им под жернова.Неужели можно серьезно относиться к тому,что нес Луценко про баржи,минометы и купол.
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Зззапужжжалася??!

А Луценко, все ж, накаркав…
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!
«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..
Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!
Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, блядь!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!
- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…
От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!
Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..
З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!
Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..
Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..
Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..

🤗😇
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Суддя не хоче стати Родіоном Кірєєвим))
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А как быть с звиСтой хероя? если содить--надо отбирать, правильно? А натька сказала не даст!
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Зззапужжжалася??!

А Луценко, все ж, накаркав…
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!
«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..
Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!
Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, *****!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!
- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…
От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!
Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..
З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!
Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..
Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..
Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..

🤗😇
 показать весь комментарий
 
 
А де надійкині спільники? Невже лише вдвох з рубаном вона планувала здійснити такий кривавий злочин щодо державних мужів на Печерську?
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Там стирчай вуха шокалабного зайки-100%%%%%!
😁
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Отьелись до ожирения мощного на тюрьме.
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Умница, власть рано или поздно меняется, а работу или даже свободу можно потерять запросто.
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Не за..али ещё эти продажные "умницы" без принципов?!
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Рассказать вам сказку ? Представьте себе,что все,о чем бредил Генпрокурор Луценко относительно Надежды Савченко-правда
Вот скажите как назвать тот народ, кому власть втирает этот бред ?
Напомню,что по его версии Надя хотела взорвать купол парламента из гранатомета,ворваться в зал,расстрелять депутатов из автомата и забросать гранатами.
Представили ? Тогда начнем:
Вот Надежда Викторовна принесла к Раде 120-мм возимый миномёт обычной модификации 2Б11,разложила его и выстрелила по куполу Рады.
Затем барышня заходит в Раду и кладет из автомата охранников.Их не много,всего 78 человек.
Зайдя в зал,Надя нажатием кнопки закрывает все двери и начинает методично расстреливать депутатов,одновременно бросая во все стороны гранаты.По фракциям.Начиная с БПП,затем Нарфронт,следом Оппоблок и Ляшко с РПЛ.
Фракции "Батькивщина" и "Самопомощь" остаются в живых.Вопрос вызывает только судьба Юлии Владимировны.Но,учитывая,что дама Юлия в воде не тонет и огне не горит,допускаю,что она выкрутится-или автомат заест или патроны кончатся или граната не рванет.
Вы знаете,если представить себе вот это нежданное свалившееся на народ Украины счастье,когда одним махом уничтожат почти всех основных воров в стране,я бы от всей души желал бы Надежде всяческих успехов.
Более того,готов помогать,содействовать и даже принимать участие.Стреляю я просто супер и почти из всех видов оружия,не зря же 20 лет только этим на службе и занимался и других учил.
Есть одна проблема.Чтобы реализовать вот этот благородный план,нужно не менее двух взводов обученных *********.Не спусковой крючек нажимать или чеку выдергивать, а только организовать что-либо подобное.Да и миномет 120-мм. весит 210 кг. И тащить его на руках должны десять таких Савченко.
Заур Львовский
🤣😝😁 Вже мовчу, що міни були бішого калібру , чим міномет...
🤑
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Ооо, баржа то вааааще ЦУКЕРКА 🍬!!
Міномет і на металевій палубі- от скакав би!!!
😂😂😂😂😂
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Я так понимая миномет обычно пристреливают 8-10 выстрелов.Первый выстрел будет в Киеве-десятый в Днепре.Юре надо бросать бухать.
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а шо не так? в кінах))), голівудських) один Шварц), цілий острів), захоплює)))),
а тут двое - з мінометами та ак) -- 100% успіх ! Підготовче засідання у справі Савченко та Рубана почалося в Чернігові: одна із суддів заявила самовідвід - Цензор.НЕТ 8945
головне в сценарії - шоби плебс) зхавав)!!! Підготовче засідання у справі Савченко та Рубана почалося в Чернігові: одна із суддів заявила самовідвід - Цензор.НЕТ 2821
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Я весь цей опус не читала,але занепокоєність про косату побачиала.Так ось ,косата ,якраз в той час ,не ходила у ВР.
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Ента ея отягчает,.,,А де ж ВОНА ховалася?7Підскажіть, please...
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То такі тортури, щоб зізналися- їкрою, червоною то чорною(може заморськлю-баклажаною), баликами, ананасами, крабом-раком-креветкою ітп..
Хто такі тортури витримає???!!!😱
😂😂
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Не хотят судьи мараться,Власть вот -вот сменится,ПАПа свалит,а им под жернова.Неужели можно серьезно относиться к тому,что нес Луценко про баржи,минометы и купол.
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Народ, вот искренне не понимаю, каким боком там Рубан. Чувак вроде реально пацанов из плена кацапсинских пи@орасов вытаскивал, да где-то в обмен, где0то нелегально. А как плять иначе, если войны официально нет? Не понимать. У кого есть соображения - отпишитесь.Но плиз, без кидания какашек.
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тока с захаром трекал легко
так святой чел - хоть и не хенерал Підготовче засідання у справі Савченко та Рубана почалося в Чернігові: одна із суддів заявила самовідвід - Цензор.НЕТ 1806
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А тЮлька поїхала на суд підтримати свого депутата? Як би там не було саме завдяки "БУМ - ВСТРАЛИСЯ" вона пролізла з 5% до Ради))))
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Гадя використаний-витратний матеріал косатої.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПодготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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