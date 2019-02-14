 Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод. ФОТОрепортаж

Об этом прокурор сказал в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде Чернигова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.
Прокуроры выступили против самоотвода.
"Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся", - сказал прокурор.
Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод.
При этом адвокат обвиняемых сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом. Он также подчеркнул, что у него есть допуск к гостайне.
А Луценко, все ж, накаркав…
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!
«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..
Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!
Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, *****!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!
- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…
От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!
Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..
З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!
Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..
Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..
Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..
🤗😇
😁
Вот скажите как назвать тот народ, кому власть втирает этот бред ?
Напомню,что по его версии Надя хотела взорвать купол парламента из гранатомета,ворваться в зал,расстрелять депутатов из автомата и забросать гранатами.
Представили ? Тогда начнем:
Вот Надежда Викторовна принесла к Раде 120-мм возимый миномёт обычной модификации 2Б11,разложила его и выстрелила по куполу Рады.
Затем барышня заходит в Раду и кладет из автомата охранников.Их не много,всего 78 человек.
Зайдя в зал,Надя нажатием кнопки закрывает все двери и начинает методично расстреливать депутатов,одновременно бросая во все стороны гранаты.По фракциям.Начиная с БПП,затем Нарфронт,следом Оппоблок и Ляшко с РПЛ.
Фракции "Батькивщина" и "Самопомощь" остаются в живых.Вопрос вызывает только судьба Юлии Владимировны.Но,учитывая,что дама Юлия в воде не тонет и огне не горит,допускаю,что она выкрутится-или автомат заест или патроны кончатся или граната не рванет.
Вы знаете,если представить себе вот это нежданное свалившееся на народ Украины счастье,когда одним махом уничтожат почти всех основных воров в стране,я бы от всей души желал бы Надежде всяческих успехов.
Более того,готов помогать,содействовать и даже принимать участие.Стреляю я просто супер и почти из всех видов оружия,не зря же 20 лет только этим на службе и занимался и других учил.
Есть одна проблема.Чтобы реализовать вот этот благородный план,нужно не менее двух взводов обученных *********.Не спусковой крючек нажимать или чеку выдергивать, а только организовать что-либо подобное.Да и миномет 120-мм. весит 210 кг. И тащить его на руках должны десять таких Савченко.
Заур Львовский
🤣😝😁 Вже мовчу, що міни були бішого калібру , чим міномет...
🤑
Міномет і на металевій палубі- от скакав би!!!
😂😂😂😂😂
а тут двое - з мінометами та ак) -- 100% успіх !
головне в сценарії - шоби плебс) зхавав)!!!
Хто такі тортури витримає???!!!😱
😂😂
так святой чел - хоть и не хенерал