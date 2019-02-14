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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (8919) слежка (130) Стерненко (49)

 Один из GPS-трекеров, обнаруженных на моем автомобиле, использовался сотрудниками одесской полиции, - активист Стерненко. ФОТО

Два GPS-трекера могли отслеживать передвижения активиста.

Одесский общественный активист Сергей Стерненко сообщил об обнаружении слежки. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Активист обнаружил на своем автомобиле два GPS-трекера, которые могли отслеживать перемещения Стерненко. Он также утверждает, что одно из устройств использовалось сотрудниками одесской полиции.

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По словам Стерненко, в день обнаружения трекеров, через полчаса после этого, ему позвонил сотрудник Шевченковского отдела полиции и сам предложил открыть уголовное производство по данному факту и направить следственно-оперативную группу для их удаления.

"Я отказал. Потому что это даже не подследственность полиции. А еще через полчаса тот же полицейский снова мне позвонил и предложил услугу по осмотру авто на факт наличия других устройств. Кто хоть раз подавал в полицию заявление о преступлении, знает как там упираются и не хотят открывать уголовное производство. А здесь сами звонят. Еще услуги предлагают. Какое интересное совпадение", - подчеркнул Стерненко.

Активист напомнил, что эти трекеры были найдены уже после совершения третьего нападения на него.

Один из GPS-трекеров, обнаруженных на моем автомобиле, использовался сотрудниками одесской полиции, - активист Стерненко 01
Один из GPS-трекеров, обнаруженных на моем автомобиле, использовался сотрудниками одесской полиции, - активист Стерненко 02
Один из GPS-трекеров, обнаруженных на моем автомобиле, использовался сотрудниками одесской полиции, - активист Стерненко 03

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Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Источник: https://censor.net.ua/p3111692
 
   
 Топ комментарии
 
Нічого за 5 років не змінилось в Одесі -- менти + разом з сєпарами + разом с сєпаром-мером + разом з сєпарською міськрадою...
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це не українська поліція - це прокацапські сєпари - мусора.... В Одесу треба якийсь спецпідрозділ з необмеженими повноваженнями, який би вичистив це сєпарське кубло
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Единственное, что позволяет делать президенту сегодняшняя Конституция Украины, это отдавать приказы вооруженным силам, представлять Украину на международной арене, подписывать и ветрировать законы и распустить Верховную Раду - ВСЕ!
Конституция Украины, не позволяет Зеленскому лезть в суды, в прокуратуру и антикоррупционные органы. Если Зеленский начнет лезть в работу прокуратуры и судов, против него, тут же откроют судебное производство и импичмент гарантирован. Порошенко сделал все, чтобы будущий президент не смог вмешиваться в судебную систему и защитил это Конституцией. Сегодняшняя система власти, защищена патриотами Украины и не поддастся управлению таким как Зеленский.
Распустив Верховную Раду, Зеленский получит Майдан 3
Будет неадекватно управлять армией, получит Майдан 3 и Военный переворот.
Будет ветрировать необходимые Законы - Получит Майдан 3
Не будет ничего делать - Получит Майдан 3
Что сделает Зеленский? НИЧЕГО... Изменить Конституцию - Зеленскому не дадут патриоты, которых будет большинство в ВР.
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Зеленский бла-бла-бла Зиленский...Все ребята поздно всрались. Петя давай досвиданье
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Похоже что Порошенко как кот играет с мышами которые лезут к власти. Дорвавшись до рычагов, кандидаты поймут что рычаги заблокированы - Вот это хохма будет Один із GPS-трекерів, виявлених на моєму автомобілі, використовувався співробітниками одеської поліції, - активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 132
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Назови фамилию урода, которому выгодна война на Донбассе?
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Да Порошенко будет президентом в Украине следующих 5 лет - Смирись с этим. Один із GPS-трекерів, виявлених на моєму автомобілі, використовувався співробітниками одеської поліції, - активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 8158
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Он просто хочет, чтобы в это поверили, а на самом деле это не так.
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Смотри - В марте пенсионерам поднимут минимальную пенсию до 3.200 грн. Доллар установится на 26.5 и это шах и мат как слуге народа, так косатой.
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Похоже, что петя таки получит свой первый срок, вот тогда хохма будет.
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Никуда лезть не надо!!!Надо кадры подбирать профессиональные,честные,умные.А ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО НЕЗАВИСИМЫЕ!!!Вот этого барыге совсем не надо!
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Мне кажется - Что ты точно знаешь фамилию урода которому выгодна война на Донбассе. Скажешь эту фамилию?
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Нічого за 5 років не змінилось в Одесі -- менти + разом з сєпарами + разом с сєпаром-мером + разом з сєпарською міськрадою...
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це не українська поліція - це прокацапські сєпари - мусора.... В Одесу треба якийсь спецпідрозділ з необмеженими повноваженнями, який би вичистив це сєпарське кубло
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Вы почитайте первый комментарий, прокацапская подстилка так и пишет прямо, что кацапы узурпировали власть и что кацапы защищают суды и прокуратуру. Тут надо чистку с головы проводить, она помнила на сквозь.
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Извиняюсь, хотел написать прогнила насквозь.
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Все правильно. Пеця хочет сделать из Украины кацапию, так легче воровать.
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Згоден в цілому, але почати треба з Києва...навіть з вулиці Банкова
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что-то этот "активист" развонялся тут! не пора ли спецслужбам выдворить его на кацапию, к своему хозяину *****
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Выдворенный москальский поп пиз#дит о том что его сопровождали "вооруженные автоматчики". Активисты и кандидаты в президенты, расталкивая друг друга локтями, спешат сообщить о слежке. Без слежки сейчас неприлично. Другие активисты и кандидаты этого неудачника засмеют.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОдин из GPS-трекеров, обнаруженных на моем автомобиле, использовался сотрудниками одесской полиции, - активист Стерненко. ФОТО
 
 
 
 
 
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