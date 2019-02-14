EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  868  16
Все про:благотворительность (285) медицина (1759) ремонт (884) волонтеры (1858) Солошенко_Ирина (2)

 Волонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн.. ФОТОрепортаж

Волонтеры продолжают ремонт палат в Национальном институте рака (НИР) в Киеве и, после завершения, перейдут к ремонту душевой комнаты, которая находится в ужасном состоянии. Они отмечают, что после публикации материала на Цензор.НЕТ на их счет начали поступать средства, что дает возможность приступить к ремонту в других помещениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в  Facebook написала волонтер Ирина Солошенко.

"После публикации на Цензор.нет https://censor.net.ua/.../za_18_dneyi_polnostyu_sdelali_odnu_... на карту поступали средства. На карте сейчас 38 864 грн. Из них нужно будет отдать за работу по 6 палате - 13 000 грн. Завтра докупим все необходимые материалы. Большой расход шпаклевки грунтовки", - написала она.

Волонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн. 01

Также она добавила, что после публикации все активизировались: "Врачи с благодарностью, пациенты заходили поблагодарить и административные представители НИРа тоже заинтересовались. Завтра будет один телевизионный канал. Будем всех активизировать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 18 дней полностью сделали одну палату и выходим на финиш по второй, - волонтеры просят о помощи для продолжения ремонта палат в Национальном институте рака в Киеве. ФОТОрепортаж

"На все работы по палате 6 берем теперь уже 7 дней. Когда сдадим палату - переходим к общей душевой. Почему? Все расскажут фото. Если ее сейчас не сделать - она ​​может затопить все наши усилия", - написала Солошенко и опубликовала фото душевой комнаты.

Волонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн. 02
Волонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн. 03
Волонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн. 04
Волонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн. 05
Фото: Солошенко/Facebook

"А потом палаты. И буду еще публиковать, что в НИР делают пересадку костного мозга самого пациента. И что для этого тоже нужны палаты. Будет интересно!", - добавила она.

Волонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн. 06

Источник: https://censor.net.ua/p3111690
 
   
 Топ комментарии
 
Народ - бомба . Руководители дерьмо .
 показать весь комментарий
 
А пэтя лярд спер из бюджета и подкупает голоса
 показать весь комментарий
 
а миллионеры-онкологи в это время присматривают себе новые домики
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Народ - бомба . Руководители дерьмо .
 показать весь комментарий
 
 
Народ идиоты. Что такое институт рака? Это подонки и воры, там взяточник на взяточнике сидит и взяточником погоняет. Вы полагаете, у них там денег нет? Ха-ха. Да для них эти суммы - 13 тыс грн, 39 тыс грн - совершенно смешные. А палаты у них ремонтируют волонтеры. И что самое главное, ремонтируют их совершенно напрасно. Т.к. в эти палаты будут класть за дополнительные взятки тех, кто может платить еще больше. Для подонков-"врачей" волонтеры действительно сделали "доброе дело". Еще один источник денег дали в руки.
 показать весь комментарий
 
 
Телемедицину настраивает. Где антену прицепит, где Т2 настроит
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А пэтя лярд спер из бюджета и подкупает голоса
 показать весь комментарий
 
 
На что идут деньги из бюджета, если народ сам все покупает и делает???
 показать весь комментарий
 
 
а миллионеры-онкологи в это время присматривают себе новые домики
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению это правда....

Был в нашей семье онкобольной - поборы еще те... Если все поборы пустить на ремонт - это будет "Город-Сад"!
 показать весь комментарий
 
 
Дураки они что-ли, за свои ремонтировать? Пусть волонтеры стараются. Создают для подонков еще один повод брать взятки. Те, кто им помогает - придурки.
 показать весь комментарий
 
Волонтеры делают то, что должно делать государство, но увиливает от своих прямых обязанностей.
Армии когда нужно было помогли, теперь тот налог, который идет на армию, нужно направить на медицину или медицинские страховки.
 показать весь комментарий
 
 
39 тысяч. Народ жмотиться. На столько много не наремонтируешь.
 показать весь комментарий
 
а у судей зарплаты и пенсии 40000 гривен в месяц
 показать весь комментарий
 
 
А Насиров с Проданным не хотят помочь?На залоги в тюрьме 100 миллионов находят
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн.. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх