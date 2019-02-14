 Волонтеры продолжают ремонт палат в институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. Благодаря публикации на Цензор.НЕТ на их счету почти 39 тыс. грн.. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ирина Солошенко.

"После публикации на Цензор.нет https://censor.net.ua/.../za_18_dneyi_polnostyu_sdelali_odnu_... на карту поступали средства. На карте сейчас 38 864 грн. Из них нужно будет отдать за работу по 6 палате - 13 000 грн. Завтра докупим все необходимые материалы. Большой расход шпаклевки грунтовки", - написала она.

Также она добавила, что после публикации все активизировались: "Врачи с благодарностью, пациенты заходили поблагодарить и административные представители НИРа тоже заинтересовались. Завтра будет один телевизионный канал. Будем всех активизировать".

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"На все работы по палате 6 берем теперь уже 7 дней. Когда сдадим палату - переходим к общей душевой. Почему? Все расскажут фото. Если ее сейчас не сделать - она ​​может затопить все наши усилия", - написала Солошенко и опубликовала фото душевой комнаты.









Фото: Солошенко/Facebook

"А потом палаты. И буду еще публиковать, что в НИР делают пересадку костного мозга самого пациента. И что для этого тоже нужны палаты. Будет интересно!", - добавила она.